"5·18 성폭력 피해자들, 국가 측 변호인 말에 분노"

▲
<탐사기획 스트레이트>의 한 장면MBC
- 그러면 이 아이템으로 결정하고 맨 처음 뭐부터 했어요?
"제가 이분들 이야기를 보도해야겠다고 생각했을 때 며칠 뒤에 국가 상대로 하는 첫 손해배상 공판일이었어요. 그래서 피해자 선생님들이 서울에 올라오실 때부터 만나 뵙고 그날 공판 시작 전부터 하루 종일 따라다니면서 취재하는 게 제 아이템 취재의 처음이었던 것 같아요."
- 공부도 필요하지 않았나요?
"5.18 진상규명조사위원회에서 피해 사실에 대한 구체적인 진술이나 아니면 이게 왜 성폭행 피해라고 판단했는지 근거를 담은 보고서가 있어요. 그 보고서를 일단 다 읽어봤고, 이분들이 했었던 과거 인터뷰 혹은 국회 증언대회에서 하셨던 말씀을 먼저 읽어봤어요."
- 취재하며 새롭게 안 게 있나요?
"5.18 성폭력 피해가 어떤 상황에서 일어났는지를 새롭게 안 것 같아요. 제가 막연히 생각해 봤었던 성폭력 피해와 굉장히 다른 양상으로 이루어졌죠."
- 뭐가 달라요?
"군인들이 사람을 죽일 수 있다는 공포죠. 그리고 실제로 군인들이 그 당시 자신의 이웃들 죽이는 경우를 이 사람들은 계속 목격했고요. 그런 최고의 폭행에 대한 압박 속에서 일어난 범죄였다는 게 제가 생각한 거와 달랐던 것 같아요. 성폭력 피해라고 했을 때 1 대 1로 있는 상황에서 비밀스럽게 일어나는 게 보통 생각하는 거죠. 근데 계엄군에 의한 성폭행 혹은 나중에 조사받는 과정에서 수사관이나 경찰로부터 받는 성폭행이라는 건 대개 공적인 업무를 하는 중에 일어나는 성폭행이잖아요.
또 이 사람이 그 피해를 안고 45년을 살아왔어요. 근데 그 피해 때문에 이 사람의 인생이 바뀌어 버린 게 완전히 많거든요. 한 사람의 인생을 짓밟았다고 표현하기가 죄송한 마음이 있어서 그 표현을 잘 안 쓰려고 했어요. 하지만, 성폭행 피해 당한 이후에 심한 우울증 그리고 가족에게 버려지는 경우라거나 오히려 폭력 받으면서 피해자들이 40여 년 살아왔단 말이에요. 그 사람들의 삶의 무게나 그 과정 과정에서 느낀 응어리진 한 같은 걸 말로 했을 때 제가 이해하기 어려울 정도로 아팠던 것 같아요."
"서지현 검사 미투 보고 증언 결심한 피해자들 많아"
- 2018년 서지현 검사의 미투가 피해자들에게 용기를 준 거 같아요.
"실제로 5.18 진상조사 위원회가 조사해서 16건의 성폭력 피해 사실이 있었다고 인정했는데 피해자 16명 중 12명이 서지현 전 검사의 영향 받아서 자신도 증언하게 됐다고 말했거든요. 서지현 검사의 발언도 그렇고 당시 우리 사회에 미투 운동이 있었잖아요. 당시 사회 분위기 때문에 이 피해자들이 말하게 됐던 것 같아요."
- 피해자 중 상당수가 암투병하는 것 같던데 성폭행과 관련이 있을까요?
"저는 의사가 아니라서 인과관계를 정확히는 모르겠지만 암의 주요 원인이 스트레스이기도 하잖아요. 그분들이 가지고 있는 한이 있고 응어리져 있는 아픔들이 있거든요. 그게 조금이라도 해소되지 않은 상태에서 이 사람들 몸에 계속 나타났었어요. 그래서 상당수가 암 투병 하시는 거와 개연성이 있다고 생각하기도 하죠."
- 인터뷰이 섭외하는 건 어땠나요?
"사실 저희가 이런 방송 취지를 가지고 있다고 해도 피해자 선생님들이 용기 내줘야 할 수 있는 부분이잖아요. 그분들이 결심해 줘서 방송할 수 있었던 것 같아요. 그리고 (성폭행 피해자들 자조 모임인) 열매에서 간사를 하는 윤경회 전 팀장님이 있거든요. 이분이 5.18 조사위 때 이 성폭력 사건 담당하는 조사를 했던 팀장이었는데 윤경애 전 팀장님이 인터뷰 섭외라거나 아니면 어떤 식으로 보도했을 때 2차 피해가 되지 않을지에 대해 도움도 많이 주셨던 것 같아요."