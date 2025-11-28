"사랑할 수밖에 없는 악인" 김영대가 밝힌 '친애하는 X' 윤준서의 내면

▲
김영대 배우티빙
지난 11월 25일 종로구의 한 카페에서 < 친애하는 X >의 윤준서를 연기한 김영대를 만났다.
티빙 오리지널 시리즈 < 친애하는 X >는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 백아진(김유정)의 파멸과 그를 지키고자 지옥을 택한 윤준서(김영대)의 사랑 혹은 이해하기 힘든 관계를 담아낸 파멸 멜로 서스펜스 시리즈다.
맹목적인 사랑, 윤준서의 방식
김영대가 맡은 윤준서는 원작 웹툰을 찢고 나온 비주얼과 백아진을 향한 맹목적 순애보, 처절할 정도로 애틋한 눈빛을 발산해 호평받고 있다.
그는 "대본도 재미있었지만 지금까지 맡아보지 못한 캐릭터였다"며 "사랑의 희로애락 중 아픔, 슬픔, 갈등, 애처로움 같은 아픈 형태가 매력적이었고, 다른 형태의 사랑을 연기할 수 있어 좋았다"고 출연 계기를 전하며 "자기감정을 줄타기하는 게 보기 좋았다. 웹툰을 봤지만 똑같이 맞추고 싶지 않았다. 대중과 저의 시선을 적당히 섞고 현장에서 만들어진 분위기를 담아 완성했다"라고 밝혔다.
동의하기 힘든 아진을 향한 준서의 감정에 대해서는 '사랑할 수밖에 없는 악인'이라고 답했다. 아진이 그렇게 된 이유는 성장 배경과 아픔 때문이라 생각하는 인물이라며 사랑에서 시작된 광기와 집착, 구원, 환상의 총 집합체라고 운을 떼었다.
"가치관이 형성되지 않을 학창 시절에는 나쁜 일이지만 '아진을 위한 일'이라는 말로 위안 삼고 동조한다. 하지만 아진이 아버지(배수진)를 죽이는 데 카페 사장(김지훈)을 이용하며 둘의 사이가 본격적으로 틀어지기 시작한다. 이후에도 갈등이 고조되면서 말대꾸도 하고 대적하면서 끝내 대화도 줄어든다"며 말보다는 눈빛 연기가 잦아진 이유를 설명했다.
이어 "어릴 때 사랑이란 감정을 가스라이팅으로 배웠다. 끝까지 아진을 놓지 못하고 자기 인생은 없는 게 안타깝다. 끝내 '엄마는 날 사랑하지 않으며, 걱정해 주는 사람은 오직 아진뿐'이라고 생각하게 되었다. 트라우마의 원흉이 어머니라 고통스러워하며 매번 적대적으로 대한다"고 관계성을 말했다.
또한 "준서 스스로 이성의 경계를 넘지 않으려고 갈등하는 게 연기적으로 어려웠지만 흥미로웠다. 아진의 아픔을 마치 본인이 지켜주지 못한 죄책감으로 해석한다. 계속 옳고 그름을 따지고 판단하면서도 아진을 구원해야 한다고 믿고 있다"며 안타까워했다.
가스라이팅의 첫 희생자
윤준서, 김재오(김도훈), 허인강(황인엽)이 모두 백아진에게 이용당한다. 셋 중 최대 피해자가 누군지 묻자 주저하지 않고 답했다.
"제일 불쌍한 사람은 허인강이다. 아진을 전적으로 믿었지만 배신감이 컸고 극단적 선택으로 삶이 끝나버렸다. 재오는 확고한 노선이 있다. 아진을 통해 삶을 찾은 느낌이다. 준서도 이용당하지만 뭐가 맞는지 신념을 찾아가려고 애쓴다. 초반에는 아진에게 동조하지만 후반부로 갈수록 갈등과 마찰이 커진다. 예전에는 협력하고 '도와줄게'라고 했다면, 이제는 '왜 그랬어'라며 싸움이 거듭되고 악행을 막으려고도 한다."
이어 현장에서 남자 셋이 만나면 '너도? 나도!'라는 동질감이 생겼다고 너스레를 떨었다.
그는 "사례집을 찾아보며 아진을 공부했다. 그러고 나니 토씨 하나까지 틀린 게 없다는 생각이 절로 들었다. 그녀의 약점, 결핍, 상처를 지닌 사람에게 왜 이입이 잘 되는지. 가스라이팅의 방식과 아진이 이것을 어떻게 이용한 건지 알겠더라"고 덧붙였다.