"사랑할 수밖에 없는 악인" 김영대가 밝힌 '친애하는 X' 윤준서의 내면

▲김유정, 김영대 배우 티빙

가장 많은 장면을 소화한 김유정과의 호흡에 대해서는 "처음에는 팬의 입장으로 대화를 나누었다. 저보다 선배지만 그런 인식 없이 현장을 유연하게 풀어주고 이끌어주는 동료였다. 카메라가 켜지면 살벌한 포스의 백아진이었다가도, 꺼지면 열정 넘치고 연기를 사랑하는 착한 동생이 되어 있었다. 사실 눈도 크고 준서를 쏘아붙일 때가 많아 실제로 짓눌리기도 했었는데 (웃음) 본인은 얼마나 힘들까 안쓰러우면서도 존경심이 들었다"라고 칭찬을 아끼지 않았다.



윤준서는 백아진의 중심 조력자였으나 점차 회의감이 커진다. 결정적인 사건은 허인강 할머니의 죽음에 직접 관여했다는 의심이었다. 겨우 벌어진 사이가 CCTV를 확인하는 순간 다시 좁아진다며 안타까웠다고 털어 놨다.



그는 "내가 생각하는 아진과 점점 멀어진다고 생각하고 이제는 놓아주어야겠다고 결심하는 대목이다. 할머니를 죽였다고 거의 확신한다. 고작 10%만이 사랑으로 남아있는데 여전히 구원하겠다는 환상과 되돌려 놓겠다는 믿음이 교차한다"라며 "아진은 명확한 성공의 길, 재오는 아진을 돕겠다는 목적, 준서는 아진을 살리겠다는 애매한 입장이다. 서로 거울처럼 대비되며 각자의 모습을 비추는 것 같았다"고 세 사람의 관계성을 정의했다.



군 복무 또 다른 성장 기대



끝으로 김영대는 < 친애하는 X >가 필모그래피의 변곡점을 준 작품임을 밝히며 인생 캐릭터를 얻은 데 만족감을 드러냈다.



"제 본명은 잘 몰랐으면 좋겠다(웃음). 오히려 캐릭터의 이름으로 불려서 차기작의 배역으로 깨지는 사람이 되고 싶다. < 친애하는 X >는 마음 아프게 연기했던 장면에서 네티즌의 진심 어린 공감 댓글이 많아서 좋았다. 항상 눈이 붉게 충혈되어 있는 감정 신도 많았는데 잘 따라와 주신 데 매우 감사하다."



그는 <펜트하우스>의 주석훈을 연기할 때처럼 누군가를 애타게 보호하는 윤준서를 떠나보낼 때가 가까워지자 아쉬워하는 눈치였다. 차기작을 묻으니 공개될 작품은 없고 군 복무를 앞두고 있다며 첫 번째 챕터가 잘 끝났다고 담담히 말했다.



"8년 동안 쉬지 않고 달려왔다. 연기를 전공한 것도 아니었다. 배우를 갑자기 시작하게 되어 아쉬운 게 많았다. 부족한 점을 채우려 레슨도 받고 스터디도 하면서 배위 나갔지만 현장 경험만큼 빨리 느는 건 없었다. 쌓아온 경험을 토대로 새롭게 시작하고 싶다. 아마 군대를 다녀오면 그곳에서 얻은 것이 쌓여있을 거다. 앞으로 좋은 배우로 성장하는 데 시너지가 될 거라는 믿음이 있다. 그래서 공백기 때문에 잊히는 게 사실 무섭지 않다. 전역하고 나면 저에게 들어오는 대본을 모두 검토하고 오디션도 적극적으로 보러 다닐 계획이다. 노련함과 노하우를 얻어 다시 시작하는 마음으로 임할 것이다. 욕심나는 작품이라면 전적으로 부딪힐 각오가 되어 있다."

