최상류층 학생 파티에서 벌어진 일... 젠더 프리 연극 '포쉬'

연극 <포쉬> 공연 사진예로부터 지금까지 소위 말하는 영국 사회 엘리트의 적지 않은 수가 옥스퍼드 대학교 출신이다. 연극 <포쉬>는 옥스퍼드 대학교 내에서도 최상류층 학생 10명으로 구성된 비밀 사교 모임인 '라이엇 클럽'을 다룬다. 라이엇 클럽 회원들은 자신들의 계급적 지위를 과시하면서 우월감에 도취되어 있고, 자신들이 장차 사회를 이끌 것이라는 자만도 가득하다.하지만 이들은 자신들이 라이엇 클럽이란 걸 감춘 채 '청년 사업가 모임'으로 위장해 모임을 이어간다. 연극의 배경이 되는 이들의 파티도 교외의 펍에서 비밀스럽게 진행된다. 이들은 파티에서 상류층의 오래된 예법을 따라하며 자신들이 상류층임을 스스로 재확인한다. 이들이 예법을 따르는 건 그저 상류층의 예법을 따라하는 놀이에 불과하다. 이들의 예법은 그 자체로 의미있다기보다 계층 간 구분을 위한 수단으로 전락한 듯 보이기 때문이다.음식을 먹는 순서, 건배하는 방법을 비롯하여 라이엇 클럽 회원들이 행하는 파티 군데군데에서 상류층의 예법이 확인된다. 하지만 신입 회원 마일즈는 예법이 익숙하지 않은 탓에 먼저 클럽에 들어온 휴고로부터 지속적으로 조언을 받는다. 하지만 본래 예법이란 갑자기 학습되는 게 아니다.프랑스의 사회학자 피에르 부르디외(Pierre Bourdieu)에 따르면 계층과 여기서 비롯되는 사회문화적 환경에 따라 행동 양식과 사고 방식, 취향 등이 형성되고 내면화된다. '아비투스'가 바로 그것이다. 이에 따르면 상류층의 예법은 어려서부터 체화되어 자연스럽게 나타나야 하는 것이지, 어느 순간 학습할 수 없는 것이다. 라이엇 클럽 회원들의 예법이 그저 우스꽝스러운 놀이처럼 보이는 까닭이다.뿐만 아니라 예법은 매너의 발달과 맥을 같이 해왔다. 하지만 예법을 중시하는 라이엇 클럽은 매너와는 거리가 멀다. 이들의 파티는 성적으로 문란하고, 누군가에 대한 비교 우위를 거듭해서 확인하는 말과 행동으로 점철되어 있다. 클럽 외부, 즉 자신들보다 사회경제적으로 낮은 지위에 있는 사람들에 대한 우위를 드러내는 것은 물론 클럽 내부에서도 미묘한 서열 다툼이 계속된다.