최상류층 학생 파티에서 벌어진 일... 젠더 프리 연극 '포쉬'

옥스퍼드 대학교에 재학 중인 최상류층 학생들의 비밀 사교 모임 '라이엇 클럽'에서 벌어지는 방탕한 파티를 그린 문제작 <포쉬(POSH)>가 돌아왔다. 2023년 초연과 앙코르 공연에 이어 올해 재연으로 돌아온 <포쉬>는 2026년 1월 11일까지 서울 종로구 링크아트센터 드림 4관에서 관객과 만난다.
라이엇 클럽의 회원만 해도 10명, 여기에 파티가 열리는 펍의 사장, 사장의 자식, 그리고 파티에 초대된 의문의 손님까지 총 13명의 인물이 무대에 오른다. 대학로에서 진행되는 연극에 이렇게 많은 등장인물이 출연하는 것도 이례적인데, <포쉬>가 공연되는 극장의 규모도 비교적 작아 강렬한 에너지를 가까이서 느끼기에도 좋다.
<포쉬>는 상류층의 위선과 방탕함이라는 날카로운 주제 의식 외에도 전 배역을 성별 구분 없는 '젠더 프리' 캐스팅으로 구성하며 화제를 모았다. 원작은 라이엇 클럽 회원들과 펍의 사장을 남성으로 설정하고, 사장의 딸과 의문의 여성을 등장시켰다. 기존의 설정을 그대로 이어가되 라이엇 클럽 회원들과 펍의 사장을 여성으로 재구성하고, 사장의 아들과 의문의 남성을 등장시키는 시도를 추가로 감행한 것이다.