딸 잃은 엄마가 슬픔을 견디기 위해 선택한 방법

독일의 거장 크리스티안 페촐트 감독은 늘 그렇듯, 일상의 표면에선 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보이지만 그 아래에서 심연처럼 뒤틀린 감정들을 끌어올린다. 그의 신작 < 미러 넘버 3 > 역시 상실, 치유, 대체, 그리고 인간이 슬픔을 견디는 방식에 대한 특유의 시적 탐색을 보여준다.영화는 피아노를 전공하는 대학생 라우라가 친구 커플과 떠난 시골 여행에서 느끼는 께름칙함으로 시작한다. 불안한 예감은 곧 비참한 사고로 이어진다. 남자친구는 즉사하고, 라우라는 기적적으로 생존한다. 그리고 이 사고가 '바람처럼 스쳐 지나갔다'고 믿으며, 상실의 감각마저 멀게 느낀다.그녀를 발견한 중년 여성 베티는 라우라를 마치 오래전부터 기다렸다는 듯 집으로 데려와 돌본다. '도와줘야 한다'는 라우라를 향한 윤리적 태도라기보다 베티 자신이 누군가라도 꼭 붙잡고 있어야만 하는 것처럼 느껴지는, 기묘한 배려다. 베티의 남편과 아들은 처음엔 라우라를 불편해 하지만, 금세 억지로나마 태도를 고치고 따뜻한 가족을 연기한다. 라우라가 잠시 머물다 갈 손님이 아니라는 듯.며칠 동안 라우라는 이들과 함께 밥을 먹고, 차를 마시고, 음악을 듣고, 정비소에도 따라간다. 그리고 그 일상 속에서 아주 조금씩 이상한 균열이 드러난다. 베티의 아들이 털어놓은 충격적인 한마디는 라우라의 세계를 뒤흔든다. 여동생 옐레나가 있었고, 그녀가 스스로 생을 마감했다는 사실, 그리고 어머니가 라우라를 '빈자리의 대체품'으로 데려오려 했다는 것.페촐트는 여기서 자극적 서스펜스를 택하지 않는다. 대신 인물들 사이를 스치는 바람의 방향과 속도, 그리고 음악이 남기는 잔향 같은 정서로 '불길함'을 심는다. 그래서 이 영화의 공포는 결코 소리치지 않는다. 다만 귓가에 가늘게 맺혀 오래도록 사라지지 않을 뿐이다.