평범한 한 남자에게 사형이 선고된 모의재판의 전말

연극 <트랩> 공연 사진세종문화회관
트랍스는 평범한 남자다. 섬유회사 영업사원으로 오랫동안 일하다가 최근에 판매 총책임자가 되었다. 상사와 업무 탓에 스트레스를 받는 평범한 회사원이고, 아내와 아들 넷을 둔 평범한 가정의 일원이며, 적당한 욕심을 가지고 적당히 성실하게 일해온 노동자다. 특별히 잘나거나 모난 구석 없이 남들과 비슷하게 살아온 트랍스는 모의재판에 임하며 무죄를 확신한다.
독일어로 법정을 뜻하는 단어는 동시에 향연을 의미하기도 한다. 모의재판이 벌어지는 법정은 동시에 저녁 만찬이 벌어지는 향연의 장이기도 하다. 배우들은 실제로 음식과 와인을 즐기며 유쾌한 분위기 속에서 모의재판을 이어간다. 세로로 길게 배치된 무대를 둘러싼 객석은 배심원석처럼 느껴지기도 한다.
유쾌한 분위기 때문인지 트랍스는 자신을 향한 심문이 시작되었다는 걸 의식하지도 못한 채 이야기를 이어간다. "죄를 찾아내는 건 식은 죽 먹기"라는 검사 초른은 파편적인 정황을 토대로 트랍스의 죄를 추궁한다. 초른의 논리에는 허점이 많아 보이고, 트랍스 역시 초른의 심문에 어이없다는 양 웃음을 보인다.
평범해 보이는 사건에서 초른은 트랍스의 악의를 주장하고, 트랍스는 이를 터무니없다고 여긴다. 하지만 법적 공방이 지속될수록 트랍스가 가진 평범함 속에서 부도덕성이 하나씩 '발굴'된다. 처음에는 악의를 부정하던 트랍스는 어느 순간에 이르러 자신도 몰랐던(혹은 외면했던) 악의를 시인한다. 누구나 가지고 있을 법한 마음, 바람직하다고 할 순 없지만 그렇다고 이상하지도 않은 마음을 인정한다.
유죄를 주장하고 사형 선고에 기뻐한 남자