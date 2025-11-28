평범한 한 남자에게 사형이 선고된 모의재판의 전말

▲연극 <트랩> 공연 사진 세종문화회관

연극 <트랩>은 평범한 한 남자가 피고가 되고, 점차 죄인의 지위가 되어가는 과정이다. 평범함 속에서 부도덕성을 찾아내고, 당사자가 자신의 책임을 하나씩 자문해가는 과정이다. 전직 법조인들에겐 그저 놀이에 불과한 모의재판이 트랍스에겐 훨씬 큰 의미를 가진다. 트랍스에게 있어 모의재판은 자신을 외부자의 시선에서 바라보고 재구성하는 첫 경험이다.



이때 죄인이 된 트랍스가 느끼는 감정은 홀가분함이다. 트랍스는 모의재판을 두고 영웅적이고 감동적이라는 소회를 전하며 자신의 죄를 시인한다. 일종의 카타르시스다. 연극 말미에 이르러 변호사 쿰머는 검사 초른의 법리를 질타하며 트랍스의 무죄를 주장하지만, 정작 트랍스는 변호사를 질타하며 자신의 유죄를 강하게 주장한다.



모의재판은 우스꽝스럽고 비현실적이며 기괴하다. 유죄가 인정되고 전직 판사인 집주인에 의해 사형이 선고되자 트랍스는 기뻐한다. 그저 하룻밤 놀이에 불과한 모의재판이기에 가능한 일이다. 하지만 반전이라고 할 수 있는 트랍스의 마지막 선택은 놀이의 기괴함을 한층 더 강화한다. 동시에 관객에게 짙은 의문을 남긴다.



한편 모의재판을 진행하는 전직 법조인들은 포식자 까마귀에 비유된다. 까마귀 소리를 내는 것은 물론 의상 역시 까마귀를 연상시킨다. 트랍스는 푸른 이성과 붉은 감정의 경계에 있는 보라색 의상을 입고 나오며, 시모네는 의상부터 분장까지 광대를 연상시킨다.



트랍스의 죄를 강하게 추궁하는 '초른'은 독일어로 분노를 뜻하고, 끊임없이 염려하며 피고의 무죄를 주장하는 '쿰머'는 걱정을 뜻한다. 트랍스에게 사형을 대신해 케이크를 건네는 사형집행관 '필렛'은 독일어로 고기 덩어리를 의미하고, '트랍스'는 그 이름에서부터 덫을 떠올리게 한다.

