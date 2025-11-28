오로라처럼 쏟아진 몽환적 음색의 향연

▲MEW 내한공연 염동교

기이하나 아름다운



독창적이고 전위적인 백드롭 연출이 북유럽 신화와 더불어 보르헤스와 웨스 앤더슨, 같은 자유로운 예술가를 상기했다. 대부분 보컬리스트 요나스 비에르의 작품이라고. 의인화된 호랑이와 늑대가 춤추는 'The Zookeeper's Boy', 귀여움과 동시에 섬찟한 괴물들이 입을 벌리는 'Rows'는 요나스 상상력의 극치였다. 그는 2017년 미국 매체 엔터테인먼트 보이스(Entertainment Voice)와의 인터뷰에서 "음악을 들으면 자연스레 이미지가 떠올라요(When I listen to music, it inspires images in my head)"라며 뮤에게 있어서 애니메이션의 중요성을 설파하기도 했다.



이번 공연은 요나스의 고별 투어기에 더욱 각별했다. 유리알 같은 투명한 음색으로 끝없는 고음을 쏟아내며 드라마틱한 보컬 퍼포먼스를 펼쳐 보인 그는 상기한 대로 밴드의 스토리텔링과 공연 예술까지 도맡은 팔방미인. 작별이 더 뼈아픈 연유다. 물론 두 멤버 요한 볼레르트와 드러머 실라스 우트케 그로에 요르겐센 (Silas Utke Graae Jorgensen)을 위시한 뮤의 역사는 계속되며, 2017년 작 < Visuals > 이후 좀처럼 소식이 없는 정규 음반도 어떤 형식으로 펼쳐 보일지 궁금하다. 이별과 계속됨의 중간 지대에서 서정적이면서 괴팍하고 신비로이 요동치는 95분여의 소리 여행을 제공한 뮤는 노들섬 라이브하우스 청중과 잊지 못할 순간을 공유했다.

