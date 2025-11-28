오로라처럼 쏟아진 몽환적 음색의 향연

덴마크와 록, 어찌 보면 착 달라붙는 이름은 아니지만 의외로 여러 명밴드가 우리의 귀를 즐겁게 해주고 감동을 안겨주었다. 우선 헤비메탈 레전드 킹 다이아몬드의 머시풀 페이트와 현재 유럽 굵직한 페스티벌에서 헤드라이너를 할 만큼 위세가 대단한 볼비트(Volbeat)를 거론해야 한다. 무엇보다도 '25 Minutes'와 'Sleeping Child' 같은 곡들이 국내 라디오에서 애청되는 마이클 런스 투 락을 빼놓을 수 없다.
2010년 악스홀(현재는 예스24라이브홀), 2015년 펜타포트 락페스티벌에 이어 2025년 노들섬 라이브하우스에서 세 번째 내한 공연을 치른 뮤는 몽환적인 사운드스케이프로 마니아들의 지지를 얻고 있다. 상기한 음악 집단과 상이한 색채를 지녔지만 21세기에 괄목할 만한 덴마크 출신 밴드기도 하다. 슈게이즈와 프로그레시브 록, 드림 팝에 걸쳐 있는 뮤의 소리는 시적이고 상징적인 노랫말과 만나 독보적인 분위기를 자아낸다. 고요하게 흘러가다가 강하게 몰아치는 반전 매력의 소유자기도 하다.