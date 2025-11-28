오로라처럼 쏟아진 몽환적 음색의 향연

사이트 전체보기
덴마크 록밴드 뮤(MEW) 내한 콘서트

덴마크와 록, 어찌 보면 착 달라붙는 이름은 아니지만 의외로 여러 명밴드가 우리의 귀를 즐겁게 해주고 감동을 안겨주었다. 우선 헤비메탈 레전드 킹 다이아몬드의 머시풀 페이트와 현재 유럽 굵직한 페스티벌에서 헤드라이너를 할 만큼 위세가 대단한 볼비트(Volbeat)를 거론해야 한다. 무엇보다도 '25 Minutes'와 'Sleeping Child' 같은 곡들이 국내 라디오에서 애청되는 마이클 런스 투 락을 빼놓을 수 없다.

2010년 악스홀(현재는 예스24라이브홀), 2015년 펜타포트 락페스티벌에 이어 2025년 노들섬 라이브하우스에서 세 번째 내한 공연을 치른 뮤는 몽환적인 사운드스케이프로 마니아들의 지지를 얻고 있다. 상기한 음악 집단과 상이한 색채를 지녔지만 21세기에 괄목할 만한 덴마크 출신 밴드기도 하다. 슈게이즈와 프로그레시브 록, 드림 팝에 걸쳐 있는 뮤의 소리는 시적이고 상징적인 노랫말과 만나 독보적인 분위기를 자아낸다. 고요하게 흘러가다가 강하게 몰아치는 반전 매력의 소유자기도 하다.

황홀한 소리 체험

영화나 공연예술에 "체험" 혹은 "경험"이란 단어를 붙이곤 한다. "뮤 유니버스"에도 그 표현에 적확했다. 기본적으로 튼실한 연주에 각종 효과와 부가 장치가 맞물려 환상적인 기류를 주조했다. "네 인공 위성이 되고 싶어"라는 주요 구절처럼 밝고 정적인 'Satellites'와 질주감 넘치는 신스록 'The Wake of Your Life', "펑키(Funky)한 노래를 준비했어요" 베이스 플레이어 요한 볼레르트(Johan Wohlert)의 코멘트처럼 통통 튀던 'Introducing Palace Players'까지 이채로운 음향의 향연이었다.

총 4곡으로 구성된 앙코르는 일반적인 마무리 이상의 의미를 내포했다. "우리가 생각해도 특이한 밴드의 첫 싱글이지만 나름 덴마크 라디오에선 자주 선곡되었어요"라고 소개한 'I Should Have Been a Tsin-Tsi (ForYou)'는 뒤틀린 펑크(Punk)로 언오소독스 적 정체성을 내비쳤으며, 독특한 기타 리프와 드럼 비트의 결합체 'Am I Wry? No'에서 대표작 < Frengers >(2003)의 탁월함을 재확인했다.

정점엔 이들의 대표곡이자 8분을 넘어가는 대곡 'Comforting Sounds'가 있었다. "마음을 어루만져주는(Comforting)"엔 다양한 방법이 있겠으나 뮤의 방식은 한 편의 영화처럼 극적이었다. 기타와 베이스 드럼이 하나둘 층위를 쌓아가고 마침내 투어링 키보디스트 닉 왓츠의 음색이 얹히는 순간 소리의 황홀경을 달성했다.

기이하나 아름다운

독창적이고 전위적인 백드롭 연출이 북유럽 신화와 더불어 보르헤스와 웨스 앤더슨, 같은 자유로운 예술가를 상기했다. 대부분 보컬리스트 요나스 비에르의 작품이라고. 의인화된 호랑이와 늑대가 춤추는 'The Zookeeper's Boy', 귀여움과 동시에 섬찟한 괴물들이 입을 벌리는 'Rows'는 요나스 상상력의 극치였다. 그는 2017년 미국 매체 엔터테인먼트 보이스(Entertainment Voice)와의 인터뷰에서 "음악을 들으면 자연스레 이미지가 떠올라요(When I listen to music, it inspires images in my head)"라며 뮤에게 있어서 애니메이션의 중요성을 설파하기도 했다.

이번 공연은 요나스의 고별 투어기에 더욱 각별했다. 유리알 같은 투명한 음색으로 끝없는 고음을 쏟아내며 드라마틱한 보컬 퍼포먼스를 펼쳐 보인 그는 상기한 대로 밴드의 스토리텔링과 공연 예술까지 도맡은 팔방미인. 작별이 더 뼈아픈 연유다. 물론 두 멤버 요한 볼레르트와 드러머 실라스 우트케 그로에 요르겐센 (Silas Utke Graae Jorgensen)을 위시한 뮤의 역사는 계속되며, 2017년 작 < Visuals > 이후 좀처럼 소식이 없는 정규 음반도 어떤 형식으로 펼쳐 보일지 궁금하다. 이별과 계속됨의 중간 지대에서 서정적이면서 괴팍하고 신비로이 요동치는 95분여의 소리 여행을 제공한 뮤는 노들섬 라이브하우스 청중과 잊지 못할 순간을 공유했다.
댓글
