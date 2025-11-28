시청자도 경악, 아이 옷 찢어버린 '내로남불' 아내의 폭주

▲이혼숙려캠프
맞소송부부JTBC
전용배-김별 부부는 결혼 12년차로 6살 차이의 연상연하 부부였다. 아내는 한번의 이혼을 겪고 현 남편과 재혼 가정을 꾸렸다. 부부는 처음 만난지 보름만에 동거를 시작하고 59일만에 혼인신고를 했을만큼 한때는 열정적인 사랑에 빠졌다. 하지만 현재의 부부는 이혼을 포함하여 서로 각종 소송전 퍼레이드를 벌이고 있을 만큼 관계가 악화된 상태였다.
먼저 아내측 입장을 담은 가사조사 영상이 공개됐다. 부부는 2023년에 이혼소송을 했다가 2024년에 재결합했다. 아내는 소송 기간중에 남편이 몇번이나 외도를 저지른 사실을 뒤늦게 알게 됐다. 남편은 오픈채팅에서 만난 유부녀에 이어, 아내와 별거 기간중 아이를 돌봐주던 젊은 베이비시터와도 바람을 피웠다.
의외로 남편은 외도를 한 사실을 순순히 인정했다. 남편은 상간녀와 잠자리를 함께 한 사실도 인정했지만 진지하게 사귀는 관계는 아니었다고 부인했다. 아내가 남편의 외도를 알게된 것도, 베이비시터였던 상간녀를 남편이 해고하자 복수심에 상간녀가 아내에게 먼저 연락하여 사실을 폭로했기 때문이었다. 남편의 배신에 분노한 아내는 이혼소송에 이어 2개의 상간소송까지 걸었다.
그런데 남편은 자신의 외도를 아무렇지 않은듯 웃으면서 고백했다. 남편은 아내에게 "외도는 유흥이었을뿐, 너를 사랑한다"면서 진지한 대화 중에도 수시로 웃음을 터뜨리는 등 장난스러운 태도로 상황을 회피하려는 듯한 모습을 보였다.
남편이 저지른 사건사고는 여기에서 그치지 않았다. 아내는 남편에게 폭력을 당하여 가정폭력 피해자 쉼터에 입소까지 해야했다. 남편은 앞선 두 건의 외도 외에도 소개팅 앱들을 통하여 또다른 여성들과 외도를 저지른 정황이 드러났다. 또한 남편은 잦은 음주사고를 저질렀고, 무리한 투자로 인하여 억대의 채무까지 지게 됐다.
아내는 남편에게 그동안의 잘못에 대한 진심어린 사과를 요구했다. 하지만 남편의 성의없는 사과에 아내의 실망감은 더욱 커졌다. 아내가 "남편이 바뀌기를 기대했다. 그런데 지금은 기대가 없다"는 속마음을 털어놓자, 남편은 "달라질게 없다는 거잖아. 그만 가자"라며 아내의 말을 끊고 그대로 자리에서 일어나버렸다. 말문이 막힌 아내는 당혹스러운 기색을 감추지 못했다. 너무 힘들고 지쳤다며 눈시울을 붉힌 아내는 "남편과 이혼의사는 100%"라고 밝혔다.
그런데 남편측 패널인 진태현은 아내 측의 영상을 다 보고나서도, "지금부터 마음을 단단히 먹고 보시길, (부부가) 똑같다"며 의미심장한 이야기를 전했다. 과연 아내의 주장처럼, 이 부부가 처한 파국은 모두 남편만의 책임이었을까.
이번엔 남편 측 입장을 담은 가사조사 영상이 공개됐다. 그리고 자신이 일방적인 '피해자'인 것처럼 호소하던 이 아내의 충격적인 반전 실체가 드러났다.
일방적이고 자기중심적인 성격을 지닌 아내는, 연하 남편을 무시하고 하대하는 언행을 일삼으며 자신의 뜻에 대한 무조건적인 순응만을 강요했다. 아내는 남편에게 '호구' '개긴다(대든다)'는 폭언을 쓰는가 하면, "만일 내가 팥으로 메주를 쑨다고 우겨도 그럴만한 이유가 있겠거니라고 생각하라"며 비상식적인 요구를 일삼았다. 또한 외출과 귀가시간같은 부부로서 기본적인 질문조차 '사생활 침해'라고 주장하며 남편에게 '질문금지령'을 선언하기도 했다. 아내의 이러한 일방통행식 대화 방식에, 남편은 그저 헛웃음과 침묵으로 무마할 수밖에 없었던 것.
심지어 아내는 심각한 'SNS 중독'에 빠져있었다. 아내는 SNS를 통하여 남편에 대한 상습적인 험담을 일삼는가 하면, 의문의 남성들과 수상한 메시지를 주고받으며 교류를 이어온 것으로 드러났다. 하지만 아내는 "SNS라도 안 하면 내가 죽을 것 같았다" "저는 전혀 문제가 없다고 생각한다" "남편도 제 감정을 이해못하는데 내가 왜 이해해줘야 하냐"고 억지를 쓰며 사사건건 반박했다.