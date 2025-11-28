사이트 전체보기
임시감독 체제 '전희철호' 만리장성 넘을 수 있을까?

임시감독 체제 '전희철호' 만리장성 넘을 수 있을까?

감독 선임 실패하고 핵심 선수들 합류 못해... 농구월드컵 본선 진출 가능할까

이준목(seaoflee)
25.11.28 09:59최종업데이트25.11.28 09:59
지난 8월 중국과 아시아컵 8강전을 치른 한국 대표팀(FIBA 제공)
지난 8월 중국과 아시아컵 8강전을 치른 한국 대표팀(FIBA 제공)연합뉴스

대한민국 남자농구 국가대표팀이 8년 만의 농구월드컵 본선 진출에 도전장을 던졌다. 첫 상대는 '만리장성' 중국과의 2연전이다.

전희철 서울 SK나이츠 감독과 조상현 창원 LG 감독이 각각 임시 감독과 코치로 지휘봉을 잡은 대표팀은, 11월 28일 중국 베이징 우커쑹 스포츠 아레나에서 중국과 '2027 FIBA(국제농구연맹) 카타르 농구월드컵' 아시아 예선 1라운드 B조 1차전을 치른다. 이어 다음 달인 12월 1일엔 강원 원주DB프로미아레나에서 중국과 2차전 리턴매치를 갖는다.

FIBA 농구월드컵은 올림픽과 더불어 세계 최고 권위의 농구국가대항전이다. 한국 남자농구는 역대 농구월드컵(구 세계선수권 포함)에 총 8회 출전했고, 1970년과 1986년에 각각 11위를 기록한 것이 최고 성적이다.

가장 최근 출전은 2019년 중국 대회였고 1승 4패로 26위를 기록했다. 순위결정전 최종전에서 아프리카의 코트디부아르를 80-71로 제압하며 1994년 캐나다 대회 이후 유일한 1승을 챙긴 것이 지금까지 마지막 농구월드컵 본선 승리 기록이다. 지난 2023년 필리핀-일본-인도네시아 공동개최로 열린 대회에서는, 당시 선수단에 퍼진 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 이유로 지역 예선 출전을 포기한 탓에 실격패 처리당하며 3회 연속 월드컵 본선 도전이 좌절됐다.

8년 만의 농구월드컵 본선행을 노리는 한국은 이번 중국과의 2연전을 시작으로, 같은 조에 속한 일본, 대만과 연달아 홈 앤드 어웨이 방식으로 경기를 치른다. 조 3위 안에 들면 12개 팀이 2개 조로 나뉘어 예선 2라운드를 진행한다. 여기서 각 조 상위 3팀이 본선 직행 자격을 획득할 수 있고, 4위는 플레이오프로 밀려나 마지막 티켓 획득 경쟁을 벌이게 된다.

정식 감독 못 구하고 전력도 불안정... 어쩌나

전희철 대표팀 임시 감독
전희철 대표팀 임시 감독연합뉴스

하지만 현재 농구대표팀을 둘러싼 전망은 그리 밝지 않다. B조에서 한국의 FIBA랭킹은 56위로 대만(67위)에게만 앞설뿐, 동아시아 라이벌인 일본(22위)-중국(27위)에게 크게 뒤진 세 번째에 불과하다.

랭킹을 떠나 실질적인 B조 최강으로 꼽히는 팀은 역시 중국이다. 한국은 첫 상대인 중국에게 역대 A매치 전적 15승 36패로 크게 열세다. 3년 전인 2022년 7월 인도네시아 FIBA 아시아컵 예선에서 93-81로 승리한 게 최근 중국전 마지막 승리였다.

2023년 열린 항저우 아시안게임 8강, 지난 8월 사우디아라비아에서 치러진 2025 FIBA 아시아컵 8강에서는 모두 패했다. 아시아 전통의 농구강호인 중국은, 지난 아시아컵 결승에서는 최강 호주와 대등한 명승부를 펼친 끝에 준우승을 차지했다.

한국은 국제무대에서 중국을 만날 때마다 압도적인 높이에 고전했다. 지난 아시아컵 8강전 당시에도 리바운드 싸움에서 37-50으로 크게 밀린 게 뼈아팠다. 한국의 최대 강점이던 3점슛은 중국전에서는 24개 중 3개만을 성공시키는 극악의 성공률(12.5%)을 보이며 침묵했다. 현재 중국에는 221cm의 유지아하오. 210cm의 후진추 등 힘과 높이를 갖춘 장신들이 즐비하다.

설상가상 현 대표팀은 3개월 전 아시아컵 당시보다도 내부적으로 훨신 불안정한 상황에 놓여있다. 대한민국 농구협회는 지난 9월 안준호 전 감독이 아시아컵을 끝으로 계약기간이 만료되자 성적부진과 전술적 능력 등을 이유로 재계약 불가를 선택했다. 젊은 선수들을 중심으로 세대교체의 가능성을 보여줬던 안 감독이기에, 농구팬들은 아쉽다는 반응이 많았다.

하지만 정작 농구협회는 안 감독과 결별한 이후, 새로운 전임감독을 구하는 데 실패했다. 최근 진행된 농구협회의 대표팀 감독-코치 동반 지원 공모에 참여한 것은 고작 한 팀뿐이었고 그나마도 자격 부족으로 탈락했다. 협회는 감독 재공모와 외국인 감독영입까지 타진하겠다는 계획은 밝혔지만 아직까지는 별다른 소식이 없다.

결국 농구협회는 정식 감독이 공석인 상황에서 농구월드컵 예선일정이 임박해오자, 궁여지책으로 '임시 감독' 체제를 선택했다. 지난 시즌 정규리그 우승팀 사령탑인 전희철 SK 감독이 지휘봉을 잡고, 챔피언전 우승팀을 이끈 조상현 LG 감독이 코치로서 보좌하는 구성이었다. 현직 프로 감독이 대표팀을 겸임하게 된 것은 2014년 인천 아시안게임 당시의 유재학 감독(당시 울산현대모비스) 이후 11년 만이었다.

전희철-조상현 코칭스태프는 중국과의 이번 2연전에서만 한시적으로 지휘봉을 잡는다. 두 감독은 한국농구를 위한 대승적인 차원에서 어려운 임무를 수락했다.하지만, 프로농구 시즌이 한창 진행중인 상황에서 현직 프로 감독들에게 대표팀 겸임의 부담을 떠넘긴 것을 두고 농구팬들의 여론은 곱지 않다. 프로팀 관리에도 바쁘다보니 당연히 전임감독처럼 대표팀 경기를 준비할 시간은 부족할 수밖에 없다.

농구 대표팀 에이스 이현중
농구 대표팀 에이스 이현중연합뉴스

선수구성 역시 난항의 연속이었다. 대표팀은 라건아(현 대구한국가스공사)와의 계약이 만료된 이후, 아직까지 후속 귀화선수를 영입하지 못했다. 한국 대표팀은 라건아가 떠난 이후 국제무대에서 리바운드와 골밑수비에 고질적인 취약점을 드러내고 있다.

여기에 지난 아시아컵에서 맹활약했던 슈터 유기상(LG), 전희철 감독이 중국전을 대비하여 장신 스윙맨으로 발탁했던 송교창, 최준용(이상 KCC) 등이 모두 부상으로 낙마했다. 대표팀 전력의 핵심인 여준석(시애틀대) 역시 소속팀의 미국대학농구 일정문제로 이번 대표팀에 합류하지 못했다. 불안정한 전력 속에 손발을 맞춘 시간도 짧은 농구 대표팀은 원정 출국 전 치러진 프로팀 안양 정관장과의 연습경기에서 14점 차로 크게 지며 자존심을 구기기도 했다.

농구대표팀의 현실적인 목표는 이번 중국 2연전에서 1승 이상을 거두는 것이다. 지난 아시아컵을 기점으로 대표팀의 에이스로 떠오른 이현중을 앞세워 장점인 외곽포를 살려야 승산이 생긴다. 반면 대표팀이 만일 이번 2연전에서 모두 패하거나 경기력도 좋지 못하다면, 예선라운드 통과도 장담하기 어려워진다. 굳이 임시감독 체제로 대표팀에 혼란을 자초한 농구협회는 비판여론을 피하기 어려워질 전망이다. 과연 '전희철호'는 최악의 상황속에서 만리장성을 넘어 반전을 만들어낼 수 있을까.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
농구대표팀 중국농구 전희철 이현중

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이준목 (seaoflee) 내방

.

이 기자의 최신기사 시청자도 경악, 아이 옷 찢어버린 '내로남불' 아내의 폭주