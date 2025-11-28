임시감독 체제 '전희철호' 만리장성 넘을 수 있을까?

연합뉴스

전희철 대표팀 임시 감독하지만 현재 농구대표팀을 둘러싼 전망은 그리 밝지 않다. B조에서 한국의 FIBA랭킹은 56위로 대만(67위)에게만 앞설뿐, 동아시아 라이벌인 일본(22위)-중국(27위)에게 크게 뒤진 세 번째에 불과하다.랭킹을 떠나 실질적인 B조 최강으로 꼽히는 팀은 역시 중국이다. 한국은 첫 상대인 중국에게 역대 A매치 전적 15승 36패로 크게 열세다. 3년 전인 2022년 7월 인도네시아 FIBA 아시아컵 예선에서 93-81로 승리한 게 최근 중국전 마지막 승리였다.2023년 열린 항저우 아시안게임 8강, 지난 8월 사우디아라비아에서 치러진 2025 FIBA 아시아컵 8강에서는 모두 패했다. 아시아 전통의 농구강호인 중국은, 지난 아시아컵 결승에서는 최강 호주와 대등한 명승부를 펼친 끝에 준우승을 차지했다.한국은 국제무대에서 중국을 만날 때마다 압도적인 높이에 고전했다. 지난 아시아컵 8강전 당시에도 리바운드 싸움에서 37-50으로 크게 밀린 게 뼈아팠다. 한국의 최대 강점이던 3점슛은 중국전에서는 24개 중 3개만을 성공시키는 극악의 성공률(12.5%)을 보이며 침묵했다. 현재 중국에는 221cm의 유지아하오. 210cm의 후진추 등 힘과 높이를 갖춘 장신들이 즐비하다.설상가상 현 대표팀은 3개월 전 아시아컵 당시보다도 내부적으로 훨신 불안정한 상황에 놓여있다. 대한민국 농구협회는 지난 9월 안준호 전 감독이 아시아컵을 끝으로 계약기간이 만료되자 성적부진과 전술적 능력 등을 이유로 재계약 불가를 선택했다. 젊은 선수들을 중심으로 세대교체의 가능성을 보여줬던 안 감독이기에, 농구팬들은 아쉽다는 반응이 많았다.하지만 정작 농구협회는 안 감독과 결별한 이후, 새로운 전임감독을 구하는 데 실패했다. 최근 진행된 농구협회의 대표팀 감독-코치 동반 지원 공모에 참여한 것은 고작 한 팀뿐이었고 그나마도 자격 부족으로 탈락했다. 협회는 감독 재공모와 외국인 감독영입까지 타진하겠다는 계획은 밝혔지만 아직까지는 별다른 소식이 없다.결국 농구협회는 정식 감독이 공석인 상황에서 농구월드컵 예선일정이 임박해오자, 궁여지책으로 '임시 감독' 체제를 선택했다. 지난 시즌 정규리그 우승팀 사령탑인 전희철 SK 감독이 지휘봉을 잡고, 챔피언전 우승팀을 이끈 조상현 LG 감독이 코치로서 보좌하는 구성이었다. 현직 프로 감독이 대표팀을 겸임하게 된 것은 2014년 인천 아시안게임 당시의 유재학 감독(당시 울산현대모비스) 이후 11년 만이었다.전희철-조상현 코칭스태프는 중국과의 이번 2연전에서만 한시적으로 지휘봉을 잡는다. 두 감독은 한국농구를 위한 대승적인 차원에서 어려운 임무를 수락했다.하지만, 프로농구 시즌이 한창 진행중인 상황에서 현직 프로 감독들에게 대표팀 겸임의 부담을 떠넘긴 것을 두고 농구팬들의 여론은 곱지 않다. 프로팀 관리에도 바쁘다보니 당연히 전임감독처럼 대표팀 경기를 준비할 시간은 부족할 수밖에 없다.