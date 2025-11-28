'교체 13득점' 김세인, 주전만큼 든든한 '조커'

도로공사가 안방에서 페퍼저축은행을 제압하고 파죽의 10연승을 질주했다.
김종민 감독이 이끄는 한국도로공사 하이패스는 27일 김천 실내체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 페퍼저축은행 AI페퍼스와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(25-19, 25-21, 25-23)으로 승리했다. 지난 10월 21일 페퍼저축은행과의 시즌 첫 경기 2-3 패배 후 단 한 번의 패배 없이 10연승을 내달린 도로공사는 2위와의 승점 차이를 11점으로 벌리며 독주체제를 열었다(10승 1패).
도로공사는 레티치아 모마 바소코가 50%의 성공률로 22득점을 올리며 공격을 주도했고 루키 미들블로커 이지윤이 서브득점 2개와 블로킹 3개를 포함해 10득점, 강소휘가 9득점으로 힘을 보탰다. 도로공사는 이날 아시아쿼터 타나차 쑥솟이 1세트 초반 발목부상으로 이탈했지만 타나차의 공백은 느껴지지 않았다. 교체 선수로 투입된 김세인이 서브득점 2개와 함께 13득점으로 '조커' 역할을 톡톡히 해냈기 때문이다.
주전들의 부담 덜어주는 '조커'의 존재