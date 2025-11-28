정신병원에 입원한 작가, 귓가에 울리는 드럼 소리

여기 정신병원 폐쇄병동 6인실에 입원한 환자가 있다. 입원 전 그의 직업은 작가였다. 그는 하루에 7번, 20분을 옥상에서 보낼 수 있고 그 외의 시간은 알코올 중독으로 입원한 다른 환자와 마작을 두거나 친구에게 전화한다.
이번 달 30일까지 서울 성수동에 있는 우란2경에서 진행되는 연극 <썬더>의 이야기다. 배우 윤나무, 강기둥, 박용우가 '작가'로 무대를 펼친다. 이들의 곁에는 드러머 신동훈이 함께한다. 신동훈은 실제 드럼을 연주하면서 때때로 극의 드라마에 끼어든다.
우란문화재단과 프로젝트그룹일다가 공동제작 하는 이 연극은 윤나무와 강기둥이 드럼에 주목하면서 시작됐다. 2023년 연극 <온 더 비트>를 연습하던 두 배우는 드럼이라는 악기의 잠재력에 주목하게 됐고, 당시 음악감독이자 드럼 코치였던 신동훈에게 협업을 제안했다.
글을 쓰는 게 좋은 작가는 열정을 불태우지만 '혼자 쓰고 혼자 보시라'는 첫 피드백에 충격을 받는다. 거듭된 자살 시도로 폐쇄병동에 입원한 후에는 나름 생활에 만족한다. 병동에서도 계속해서 글을 쓰기 위해 상상하지만 들리는 건 드럼 소리뿐이다.
작가는 '너의 이야기를 쓰고 있다'는 친구의 말에 난동을 부린 후 독방에 갇힌다. 그는 독방에서 계속 상상한다. 1차 세계대전에서의 여성을, 신화 속 헤파이스토스의 이야기를 떠올린다. 그 이야기는 결국 작가의 어머니, 아버지의 이야기로 귀결된다. 그 상상의 경로를 작가는 부정한다. 그는 "상상하고 싶은 거지 기억하고 싶은 게 아니야"라고 힘껏 부정한다.
정신병원에서 작가는 다른 이들과 조금 다르다. 그는 병원 바깥에 목적이 없다. 알코올 중독 형은 손녀에게 멋진 할아버지가 되겠다는 꿈이 있다. 환자가 난동을 부릴 때 제압하는 교관은 사회체육학과 출신으로 얼른 병원 일을 그만두는 게 목표다. 교관은 작가에게 얼른 나가야 한다고 채근하기도 한다. 작가와 달리 병원을 나가야 하는 목표가 있는 이들과의 대비가 그를 비정상인 것처럼 나타내기도 한다.
무대 위의 드럼, 머릿속의 드러머