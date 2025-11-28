정신병원에 입원한 작가, 귓가에 울리는 드럼 소리

▲연극 <썬더> 로비연극 <썬더>가 공연되는 서울 성수동의 우란2경 로비 모습이다. 가로로 긴 화면에서 <썬더> 관련 영상이 나오고 있다. 한별

<썬더>는 이 연극의 제목이자, 극 중 작가의 친구가 쓰는 이야기의 제목이다. 결말부 작가가 자신의 불안을, 즉 드러머를 받아들이고 연주해달라는 곡의 제목이기도 하다. '썬더'라는 제목이 갖는 의미는 무엇일까? '번개'처럼 예기치 못하게 빠르게 다가오는 감정일 수도, 하고 싶은 일을 마주할 때마다 쿵쾅대는 마음의 소리일 수도 있다.



하고 싶은 일임에도 잘되지 않고, 잘되지 않는 일을 계속하는 과정에서의 불안은 당연하다. 자신의 감정을 마주할 수 있는지 아닌지가 중요할 뿐이다. 내장이 튀어나올 정도로 손목을 긋는 자해를 하고도 아무렇지 않아 하는 작가의 모습은 자신의 감정이 어떤지 제대로 들여다보지 못하는 사람처럼 보인다.



그렇게 <썬더>는 썩어버린 마음을 자신도 모르게 감추고 벼랑 끝까지 밀린 사람들에게 말한다. 당신의 불안을 숨기지 말라고. 불안을 느낀다고 해서 나쁜 것이 아니고, 오히려 그 불안을 통해 의지를 얻을 수도 있다고 강조한다.



이야기는 작가가 병원을 나오며 끝난다. 정상적인 퇴원은 아니다. 진짜 현실인지, 작가의 상상인지조차 모른다. 그러나 병원을 나와 천사의 날개가 달린 형의 오토바이를 타고 엄마의 질문에 답하는 작가의 모습은 행복해 보인다. 관객으로서 공연 초반 작가의 불안함에 동요됐던 만큼 이 결말에서 가장 후련했다.



그 행복의 순간에서 작가는 스스로 드러머를 찾는다. 불안의 상징인 드럼을 피하지 않고, 어떤 순간에도 불안이 존재할 수 있음을 이해한 사람처럼 외친다. '썬더'를 연주해 달라고. 그리고 드러머는 언제나 그의 요청을 들어주었던 것처럼, 강렬하고 경쾌한 드럼 연주를 하며 공연의 막을 내린다.









추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기