'서울E 제압→PO 진출' 성남FC, 부상 투혼 불사른 신재원 활약 덕분

서울을 제압하고 업셋에 성공한 성남, 기적과 같은 드라마 속 신재원의 투지는 빛났다.전경준 감독이 이끄는 성남FC는 27일 오후 7시 서울 목동종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2025' 준플레이오프에서 김도균 감독의 서울 이랜드에 0-1로 승리했다. 이로써 플레이오프 진출권을 잡은 팀은 성남이 됐다.K리그1로 향하는 첫 관문이었다. 단판 승부로 펼쳐지는 준플레이오프는 정규 라운드에서 승점 65점을 기록한 4위 서울 이랜드의 홈 경기서 열렸고, 1점 차이로 5위에 머무른 성남은 원정을 떠나와야만 했다. 이에 더해 순위가 높은 서울은 무승부만 기록해도 3위 부천FC가 기다리는 플레이오프로 향할 수 있었고, 성남은 무조건 승리를 가져와야만 했다.절대 물러설 수 없는 맞대결. 각 팀 사령탑은 승리 의지를 확실하게 다졌다. 서울 김도균 감독은 "비긴다는 마음으로 가면 결과가 좋은 적이 한 번도 없었다. 우리는 어쨌든 승리를 목표로 준비했고, 전반전에 득점하기 위해 최선을 다할 생각"이라고 답했다. 성남 전경준 감독도 "효율적으로 공격하고 수비하는 방법, 이런 걸 준비했다"라며 야욕을 드러냈다.그렇게 시작한 경기서 전반 흐름은 서울이 주도하는 그림이었고, 밀리던 성남은 17분 만에 박병규를 부르고 레안드로를 투입하는 결단을 내렸다. 이후 흐름이 뒤바뀌는 듯했으나 서울은 공세를 안정적으로 막아내면서 전반은 종료됐다. 후반에는 성남이 더욱 거세게 몰아붙였고, 서울은 변경준·백지웅·가브리엘을 투입하며 반격에 나섰다.하지만, 쉽사리 흐름은 바뀌지 않았고 성남은 기세를 살려 후반 38분 신재원의 크로스를 받은 후이즈가 결국 선제골을 터뜨렸다. 이후 발등에 불이 떨어진 서울도 총공세에 나섰으나 결정적 장면을 만들지 못했고, 경기는 그대로 끝났다.살 떨리는 준플레이오프에서 비기기만 해도 웃을 수 있었던 팀인 서울 이랜드였지만, 성남이 이를 뒤집는 저력을 과시했다. 탄탄한 수비 조직을 바탕으로 경기 내내 흐름을 확실하게 잡았고, 결국 '주포' 후이즈의 득점으로 플레이오프 진출권을 따내는 데 성공했다. 이처럼 기적과 같은 '드라마'를 작성한 성남은 부상 투혼을 발휘한 신재원의 활약이 있기에 가능했다.1998년생인 신재원은 어린 시절부터 상당히 주목받던 재능 중 한 명이었다. 신태용 감독의 아들인 그는 학성고-고려대를 거치며 실력을 입증했고, 연령별 대표팀에도 승선했다. 2019시즌을 앞두고 FC서울에 입단했지만, 프로의 벽은 너무나도 높았다. 첫해 단 2경기 출전에 그쳤고, 이듬해 안산(임대)에서도 14경기가 전부였다.2021시즌에는 서울에서 9경기 1골로 기회 자체를 많이 얻지 못했고, 결국 서울을 떠나야만 했다. 이후 수원FC를 거쳐 2023시즌 아버지가 전성기를 보냈던 성남에 입단한 신재원은 서서히 재능을 뿜어내기 시작했다. 입단 첫 시즌에는 13경기 2골을 터뜨렸고, 지난해에는 사령탑이 3번이나 바뀌는 과정에서도 중용 받으며 2골 5도움으로 커리어 하이 시즌을 보냈다.이번 시즌에는 완벽히 기량을 만개하고 있는 모습이다. 전 감독 지휘 아래 우측 수비수로 완벽하게 자리 잡은 신재원은 본인의 강력한 주특기인 빠른 발을 이용한 공격력을 확실하게 뽐내며, 성남의 측면을 담당하고 있다. 개막전에서 도움을 기록하며 기분 좋은 출발을 알렸고, 이후 청주-서울E-전남-부천-경남을 상대로 도움을 올리면서 압도적인 기량을 뽐냈다.정규 라운드서는 38경기에 나와 9도움을 기록하며 개인 도움 순위 3위에 자리했고, K리그2를 대표하는 풀백으로 자리를 잡았다. 성남은 이런 신재원의 활약에 힘입어 극적으로 준플레이오프 진출권을 획득하며 2022시즌 다이렉트 강등 이후, K리그1 승격 기회를 처음으로 잡았다. 생애 첫 플레이오프에 나섰던 신재원은 강력한 의지를 드러냈다.한국프로축구연맹과의 서면 인터뷰를 통해 그는 "만약 우리가 먼저 골을 실점하더라도 경기장에서 선수들은 절대 진다는 생각 없이 최선을 다할 것이다. 실제로 이번 시즌 역전승이 많았다. 서울 이랜드를 잡은 이후, 부천까지 잡고, 최선을 다해 갈 수 있는 데까지 한번 끝까지 해보겠다"라며 의욕을 보여줬다.인터뷰 내용처럼 신재원은 경기장 안에서 끈질긴 모습으로 팀의 승리를 도왔다. 전반에는 우측에서 이정빈과의 호흡이 정확하게 맞아떨어지지 않으면서, 아쉬움이 있었으나 수비적인 모습에서는 탄탄한 모습을 보여줬다. 전반에는 이주혁을 봉쇄했으며, 이어 후반에는 주력이 장점인 변경준과의 경합에서도 밀리지 않았다.더군다나 후반 4분에는 변경준과의 경합 도중 햄스트링 부상을 호소하며, 교체 아웃이 유력했으나 그는 절대 포기하지 않았다. 의료진은 벤치에 안 된다는 표시를 보냈으나 의지의 신재원은 할 수 있을 때까지 경기장을 누볐다. 그렇게 시간이 흘러 후반 38분 그는 승부의 마침표를 찍는 칼날 크로스를 선보였다.우측에서 볼을 잡은 신재원은 본인의 장기인 정확한 크로스를 후이즈에 날렸고, 이 볼은 오스마르·김오규 사이에 정확하게 떨어지며 환호했다. 비록 이 장면 이후 부상으로 인해 경기장 밖으로 나갔으나 그의 투지는 상당히 인상적이었다. 83분간 경기장을 누빈 신재원은 패스 성공률 83%, 키패스 성공 1회, 볼 획득 6회로 펄펄 날았다.경기 후 신재원은 방송사 인터뷰를 통해 "무조건 승리해야 하는 상황에서 1골을 지켜내면서 기쁘다"라며 "햄스트링이 올라온 상황이었지만, 참고 하자는 마음가짐으로 했다. 지금은 올라왔는데, 내일 병원 가봐야겠다"라며 활짝 웃었다. 끝으로 그는 "잘 휴식을 취해서 부천도 잡아보겠다"라며 각오를 다졌다.한편, 성남은 오는 30일 오후 2시 부천종합운동장에서 3위 부천FC와 단판 플레이오프 경기를 치르게 된다.