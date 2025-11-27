9년 만에 돌아온 '주토피아 2', 티켓값이 아깝지 않은 속편

월트디즈니컴퍼니코리아

100분 남짓한 그리 길지 않는 러닝 타임이지만 <주토피아 2>는 한눈 팔 수 있는 여지를 주지 않으면서 관객들의 마음을 단숨에 사로 잡는다. 전작에서 다채로운 웃음을 선사했던 동물 캐릭터들의 건재 뿐만 아니라 파충류 및 바다 서식지에 사는 신규 포유류들의 등장은 좋은 합을 이루면서 9년만의 속편 답게 1편 못잖은 웃음과 재미, 감동 모두를 하나로 묶어낸 풍성함을 안겨준다.

전작의 신 스틸러로 맹활약했던 '나무늘보' 플래시의 반전 매력과 더불어 역시 이번 2편에서도 주제곡을 담당한 라틴 팝 스타 샤키라의 신곡 'ZOO'는 여전히 강력한 힘을 발휘한다. 이밖에 화면 곳곳에 숨어 있는 다른 디즈니 애니메이션 캐릭터('라따뚜이' 같은...)들의 깜짝 등장은 숨은 그림 찾기 마냥 화면을 지켜보는 과정에서 쏠쏠한 재미를 선사한다.

일련의 과정에서 예측 가능한 반전의 등장은 성인 관객 눈높이에선 살짝 아쉬움이 될 수도 있겠지만 오히려 어린이 관객의 입장에선 적절한 이야기 비틀기 정도로 받아 들여질 만하다. 한편 디즈니 작품 답게 해피엔딩으로 마무리되는 <주토피아 2>에는 엔딩 크레딧 후 소개되는 쿠키 영상을 통해 3편에 대한 힌트를 살짝 제공하고 있다. 포유류, 파충류가 나왔으니 그 다음 동물은...?

영화 '주토피아2'지난 1편은 인간 세상에서 지금도 벌어지고 있는 온갖 차별과 편견을 육식동물과 초식동물의 관계를 중심으로 의인화 시켜 유쾌하게 풀어낸 걸작으로 손꼽힌다. 그동안 각종 실사 영화에서도 해당 주제를 녹여내긴 했지만 억지로 소수 인종을 끼워 넣는 식의 전개가 되려 관객들의 거부감을 자아냄과 동시에 어설픈 완성도로 많은 사람들을 설득하지 못했던 사례가 적잖게 존재했다.이에 반해 <주토피아>는 다채로운 극중 캐릭터들의 이야기를 통해 성인 관객 뿐만 아니라 디즈니의 주요 고객인 어린이들의 눈높이에서도 평등, 인종 차별 등에 대한 고민을 억지스럽지 않으면서도 쉽게 이해할 수 있는 내용으로 꾸며 큰 호응을 이끌어 낸 바 있다. 이번 2편 역시 이러한 범주에서 크게 벗어나지 않는다. 1편의 주제 의식은 '뱀' 개리(키 호이 콴/전태열 분) 같은 새로운 캐릭터의 등장을 통해 성공적으로 계승되고 있다.행복이 넘치는 도시는 포유류들만의 세상이었고 파충류들은 맹독을 지녔다는 이유로 누군가의 음모, 계략에 의해 터전을 잃고 죄인처럼 낙인 찍힌 채 경계 밖으로 내몰린 지 오래였다. 이제는 작은 보금자리마저 잃어버릴 수도 있는 위험에 놓였고 일련의 사건을 통해 모든 내막을 알게 된 주디는 이를 막기 위해 목숨을 내건 모험에 돌입한다.