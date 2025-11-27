생활고로 중고가방까지 팔았던 명세빈, 다시 찾은 제 2의 전성기

▲유퀴즈명세빈 TVN

힘든 시기를 거쳐 40대에 접어든 명세빈은 드라마 <부암동 복수자들>을 통하여 오랜만에 재기에 성공하는 듯 했다. 하지만 그 이후 명세빈의 활동은 다소 뜸해졌다. 명세빈 스스로도 본인의 이미지에 대한 고민이 많았던 시기였다.



"이미지를 내가 너무 청순한 쪽으로만 가려고 하는 건가. 사실 청순과 풋풋함은 20대지, 40대는 아니지않나, 예전과 다른 모습을 보여야겠다는 생각이 들더라. 나이 앞자리가 바뀌면 주변과 세상의 흐름이 달라진 게 느껴진다. 게다가 일적으로도 공백이 생기다 보니 이러다가 '연기자로서 일을 못할 수 있겠다'는 생각이 들더라."



연기 공백기 동안 새로운 일을 구해야 했던 명세빈은 플로리스트에 도전했고 결혼식장에서 꽃장식 아르바이트에 도전하기도 했다. 이름과 얼굴이 널리 알려진 스타 배우 출신으로 결코 쉽지 않은 도전이었지만 명세빈은 묵묵히 감수했다. 종종 자신을 알아보고 수군거리는 주변 사람들의 시선이 느껴질 때도 "그게 현실이고 사실이니까"라며 담담히 웃으며 인정했다.



오랜 공백기로 캐스팅 제안이 끊긴 시기에는 영화에 출연하고 싶어서 제작사에 하여 직접 프로필을 만들어 돌리기도 했다. 그럼에도 명세빈은 "연락이 안오더라. 낙심은 했으나 지금은 이럴 때인가 보다라고 생각했다"고 현실을 쿨하게 받아들이는 길을 선택했다.



명세빈의 안타까운 사정을 알고 그녀의 오랜 팬이었던 매니저가 감독들을 찾아다니며 직접 설득한 끝에 만나게 된 작품이 바로 드라마 <닥터 차정숙>이었다.



명세빈은 이 작품을 통하여 6년 만에 장편드라마 주연으로 복귀했고, 기존의 청순 이미지에서 180도 벗어난 코믹하면서도 얄미운 불륜 연기로 이미지 변신에 성공했다. 드라마는 최고시청률 18%를 돌파하며 큰 인기를 누렸다. 또한 <닥터 차정숙>의 성공은 명세빈이 연기자로 다시 재기하며 <김부장 이야기>로까지 상승세가 이어지는 계기가 됐다.



최근 명세빈은 연기자로서의 꿈과, 삶의 여유를 되찾은 "요즘이 너무 좋다"며 행복한 미소를 감추지 못했다. 명세빈은 "요즘 연기가 너무 재밌다. 앞으로는 비열하고 카리스마있는 보스나 국가대표 감독, 형사같은 센 역할도 해보고 싶다"고 말했다.



힘든 시간을 거쳐 다시 재기에 성공하기까지 자신의 과거와 현재를 돌아보면서, 명세빈은 긍정적인 삶의 태도를 강조했다.



"20대의 나를 돌아보면 '야, 조금만 더 열심히 해봐, 연기가 그게 뭐야. 다작을 하지말고 대본 분석이나 연기연습을 더해'(웃음) ' 걱정하지마, 앞으로 잘될 거니까 그날을 위하여 지금 칼을 갈아' 그런 이야기들을 해주고 싶다. 요즘은 안 좋은 일에도 항상 감사하려고 한다. 저도 이렇게 새로운 기회가 생기지 않았나. 그것은 '저여서가' 아니라, 누구든 좋은 일이 있을 것이다. 여러분들도 긍정적으로 생각하고 포기하지 마시라."

