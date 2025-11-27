'200만 달러' 에이스 네일... '와신상담' KIA의 반등 이끌까?

▲
KIA 네일의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트
KBO 2년 차가 된 올시즌에는 한층 더 위력적인 투구를 보였다. 총 27경기에 등판해 164.1이닝을 소화한 네일은 평균자책점 2.25로 정규시즌 MVP인 한화 폰세에 이어 해당 부문 2위를 기록했다. 특히 WHIP(이닝당 출루허용) 1.07에서 볼 수 있듯 압도적인 안정감을 자랑했다.
비록 승운이 따르지 않아 19번의 퀄리티 스타트(QS)에도 불구하고 8승에 그쳤지만 탈삼진 152개를 기록하며 뛰어난 구위를 입증했다. 네일의 2시즌 통산 성적은 53경기 등판 20승 9패, 290탈삼진, 평균자책점 2.38, 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)은 무려 13에 달한다. 최근 2년 성적을 기준으로 할 때 리그 선발 투수 중 최정상급이다.
KIA 구단이 네일에게 최고 대우를 제시하며 잔류에 최선을 다한 것은 '에이스 공백은 선발진 붕괴'라는 냉정한 현실 판단 때문이다. 박찬호의 이적으로 내야 수비의 구심점이 사라진 상황에서 검증된 에이스마저 놓친다면 2026시즌 상위권 반등이 어렵다는 판단을 한 것으로 보인다.