'200만 달러' 에이스 네일... '와신상담' KIA의 반등 이끌까?

KIA타이거즈

KIA와 200만 달러에 재계약한 네일주전 유격수 박찬호의 두산 베어스 이적을 속절없이 지켜봐야 했던 KIA 타이거즈가 ML 구단과의 경합 끝에 선발 마운드의 심장은 지켜냈다. 26일 KIA 구단은 외국인 에이스 제임스 네일(33)과 총액 200만 달러(계약금 20만, 연봉 160만, 옵션 20만 달러)에 재계약을 체결하며 3시즌 연속 동행을 확정했다.네일은 이번 계약으로 KBO리그 역대 외국인 선수 중 네 번째로 200만 달러 클럽에 가입했다. 박찬호 이적과 최형우의 이적설로 어수선한 상황에서 에이스 네일과 예상보다 빠른 시기에 재계약을 마무리한 KIA로서는 나머지 외인 전력 구성에서 좀더 여유를 가지고 임할 수 있게 됐다.2024년 KBO리그에 첫 발을 디딘 네일은 지난 2시즌 동안 리그 정상급 에이스로 자리매김했다. 데뷔 첫 시즌에 26경기에 등판해 12승 5패 ERA 2.53을 기록한 네일은 주무기인 스위퍼를 앞세워 팀의 1선발로 활약했다. 특히 시즌 후반기에 타구에 맞아 턱관절이 골절되는 큰 부상을 당했음에도 불구하고 한국시리즈에 복귀, 2경기 선발 등판에서 1승, ERA 2.53으로 우승에 결정적인 공헌을 하며 팬들에게 깊은 인상을 남겼다.