'리그 9G 무패' 알힐랄, 시모네 인자기 선임 효과 확실하네

이탈리아를 떠나 알힐랄로 향했던 시모네 인자기 감독. 사우디아라비아 무대서 자신의 지도력을 확실하게 증명하고 있다.지난 9월 15일(한국시간)에 개막을 알린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지가 5라운드까지 진행된 가운데 토너먼트 진출의 윤곽이 서서히 드러나고 있다. 동부권 조에서는 선두를 달리고 있는 비셀 고베(일본)·멜버른 시티(호주)·마치다 젤비아(일본)·FC서울이 유리한 고지를 점한 상황 속, 서부권 조에서는 이미 확정팀이 나왔다.K리그1 전북 현대 사령탑을 지낸 조세 모라이스(2019~20) 감독이 이끄는 알 와흐다(UAE)가 5경기서 4승 1무 승점 13점을 획득하며 16강 진출을 확정했다. 다른 한 팀은 사우디 명문 알힐랄이 5전 전승을 기록하면서 남은 경기 결과와 상관없이 토너먼트행을 빠르게 매듭지었다.이처럼 아시아 무대에서 괴력적인 모습을 뿜어내고 있는 알힐랄은 지난 시즌 굴욕을 완벽하게 씻어내고, 미친 듯한 페이스를 선보이고 있다. 사우디 전통 명가인 이들은 자국 리그 우승 9회, 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 준우승 1회, 아시아 챔피언스리그 우승 4회 등을 기록하며, 아시아에서 손에 꼽히는 명문이었으나 지난해 쓰라린 추락을 맛봤다.브라질 명장인 호르헤 제주스 감독 지휘 아래 리그에서는 알 이티하드에 밀려 준우승에 그쳤고, 국왕컵에서도 알 이티하드에 승부차기 접전 끝에 탈락했다. 이에 더해 우승을 노렸던 챔피언스리그 무대서는 4강에서 알 아흘리에 1-3으로 완패를 떠안으며, 무관이라는 치욕적인 오명을 뒤집어쓰고 말았다.결국 이런 무너진 자존심을 회복하기 위해 제주스 감독과 결별했고, 지난 6월 미국에서 열리는 클럽 월드컵 개막 직전에는 이탈리아 명장 시모네 인자기를 선임하며 변화를 줬다. 1976년생인 인자기 감독은 전설적인 공격수 필리포 인자기의 동생으로, 선수 시절에는 그리 주목받지 못했으나 지도자 변신 후에는 세계적인 사령탑으로 이름을 날렸다.라치오에서 5시즌 동안 첫 감독 경력을 쌓은 그는 2021-22시즌을 앞두고 인테르로부터 영입 제안을 받았고, 여기서 괄목할 만한 지도력을 선보였다. 매 시즌 발전하는 모습을 보이며 4년 동안 6개의 트로피(리그 1회·코파 2회·슈퍼컵 3회)를 선사했고, 또 유럽 챔피언스리그에서는 결승전 2회 진출이라는 대기록을 작성했다.명장 반열에 올라선 그에게 알힐랄은 연봉 2600만 유로(한화 407억 원)를 제안했고, 인자기 감독은 이를 수락하며 사우디로 향했다. 낯선 아시아 무대로 둥지를 옮긴 그는 빠르게 팀을 안정화했다. 팀을 파악하기도 전에 나섰던 클럽 월드컵서는 레알 마드리드·잘츠부르크와 무승부를 거두는 이변을 일으켰고, 최종전서는 멕시코 명문 파추카를 꺾으며 16강으로 향했다.16강에서는 현대 축구의 최정점에 서 있는 펩 과르디올라 감독이 이끄는 맨체스터 시티를 만나, 무난한 패배가 예상됐으나 그렇지 않았다. 신들린 교체술과 전술 능력을 선보였고 혈투 끝에 4-3으로 승리를 따내는 데 성공했다. 비록 8강에서 브라질 명문 플루미넨시를 만나 2-1로 고개를 숙였지만, 빠른 시간 팀을 정상 궤도로 올려놓은 부분은 고무적이었다.그렇게 프리시즌을 지나 정식 시즌에 돌입한 인자기 감독은 알힐랄이라는 팀을 다시 강력하게 탈바꿈했다. 인테르 시절 즐겨 사용했던 3백 시스템을 과감하게 수정했고, 4-2-3-1이라는 기반 아래 팀을 새롭게 만들었다. 후방에서 다양한 빌드업 패턴을 구사하는 모습을 보여줬고, 또 공격에서는 간결한 터치와 정확한 포지셔닝으로 상대 골문을 타격하는 구조를 완성했다.리그 개막 현재까지 진행된 9경기서는 7승 2무 승점 23점을 쌓으며 2위에 자리하고 있고, 챔피언스리그 무대서도 강력한 화력은 이어지고 있다. 리그 스테이지 1차전서는 카타르 명문 알 두하일에 2-1 승리를 챙긴 인자기 감독은 이후 나사프 카르시(우즈베키스탄)·알사드(카타르)·알 가라파(카타르)에 연승 행진을 내달리며, 단숨에 서부권 조 1위로 올라섰다.또 지난 26일(한국시간) 홈에서 열린 알 쇼타(이라크)와의 경기에서는 마르쿠스 레오나르도(2골)·세르게이 밀린코비치-사비치(1골)·주앙 칸셀루(1골)의 연속 득점에 힘입어, 무려 4-0이라는 기록적인 승리를 챙겼다. 이로써 알힐랄은 챔피언스리그 엘리트 조기 토너먼트 진출과 5회 연속 16강 도달이라는 기쁨을 누렸다.인자기 감독은 부임 후 공식전 21경기를 치른 가운데 16승 4무 1패라는 환상적인 기록을 작성, 알힐랄을 다시 아시아 최강의 팀으로 만드는 데 성공했다.한편, 시모네 인자기 감독의 알힐랄은 오는 29일(한국시간) 홈에서 알파테SC를 상대로 국왕컵 8강 일전을 치르게 된다.