'부리람전 무승부' 울산HD, 여전히 무딘 공격력은 숙제로 남아

어수선한 분위기 속 부리람과 무승부를 거둔 울산. 패배하지 않았으나 여전히 무딘 공격력은 리그 최종전을 앞둔 이들에 크나큰 숙제로 남았다.노상래 감독 대행이 이끄는 울산HD는 26일 오후 7시 울산문수축구경기장에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 5차전서 부리람 유나이티드와 0-0 무승부를 기록했다. 이로써 울산은 2승 2무 1패 승점 8점 6위에, 부리람은 2승 1무 2패 승점 7점 8위에 자리했다.토너먼트 진출과 분위기 반전을 위해서 승리는 선택이 아닌 필수였다. 경기 전 승점 7점으로 동아시아 권역 7위에 자리하고 있었던 울산은 이번 맞대결서 승리를 거두게 되면, 최대 1위까지 상승할 수 있었다. 3경기가 남은 시점 이는 16강 도달에 상당한 이점이었기에, 반드시 목표를 달성해야만 했다. 또 리그에서 처진 분위기 반등을 위해서라도, 승점 3점은 절실했다.노 대행도 이에 크게 공감했다. 경기 전날 진행된 사전 인터뷰에서 그는 "1년 중 가장 중요한 일주일이다. 부리람전도 아주 중요하다. 그라운드 위에서 보여줘야 하고, 간절함을 내보여야 한다. 투쟁심을 가지고서 경기에 임해야 한다"라며 의욕을 보여줬다.그렇게 시작된 경기, 전반 분위기는 울산이 가져갔고 말컹·이희균이 연이어 슈팅을 날렸으나 득점까지 도달하지 못했다. 이어 부리람도 전반 34분 신들러가 오른발 슈팅으로 울산 골망을 흔들었지만, 오프사이드로 취소됐다. 이후 결정적 장면은 나오지 않았고, 전반은 0-0으로 종료됐다. 후반에도 울산은 서명관·말컹이 위협적인 공격을 시도했으나 계속해서 무위에 그쳤다.이후 허율·이청용·엄원상·고승범을 투입하면서 공격의 고삐를 당겼으나 결정적인 장면은 나오지 않았고, 경기는 그대로 종료됐다.이처럼 무기력한 경기력 끝에 무승부를 거둔 울산은 이번 경기서 계속해서 지적받고 있는 문제점이 확실하게 드러났다. 바로 무딘 공격력이다. 지난해 울산은 리그에서 가장 최고의 공격을 펼치는 팀으로 이름을 떨쳤다. 38경기를 치르면서 62득점을 터뜨렸고, 홍명보·김판곤 감독 체제를 거치면서도 빠른 공수 전환과 패턴 플레이로 상대 수비를 공략하는 데 성공했다.하지만, 현재 상황은 다르다. 이번 시즌 김판곤·신태용 감독 체제를 거치면서 팀의 전술 체계는 완벽하게 무너졌으며 노상래 대행이 급하게 소방수로 부임했지만, 이렇다 할 효과를 보지 못하고 있는 상황. 특히 강점이었던 강력한 공격력은 급감한 모습을 보였고, 리그에서는 37경기서 단 42골(최소 득점 4위)에 그치고 있다.노 대행이 지휘봉을 잡은 이후에도 이런 문제점은 이어지고 있다. 부리람전 직전까지 총 7경기를 지휘한 가운데 득점은 단 6골에 그쳤고, 무득점 경기는 2번이다. 기록적인 부분에서도 상당히 아쉽지만, 경기 내용적인 측면에서도 비판을 피하기는 힘들다. 수비에서 공격으로 넘어가는 속도는 상당히 느리며, 약속된 전술 패턴 플레이도 찾아보기 어렵다.또 후방에서 안정적인 빌드업을 통해 상대 수비진을 공략하기보다, 전방으로 향하는 롱볼 패턴 플레이가 계속해서 나오고 있다. 이런 단순한 공격 패턴은 상대 수비진에 먹잇감이 되기 쉽지만, 울산은 현재 해결책을 확실하게 찾지 못하고 있는 상황. 이런 단점들은 이번 부리람전에서 고스란히 그대로 나왔다.울산은 최전방에 말컹을 비롯해 2선에는 백인우·이희균·라카바·이진현을 투입했지만, 좀처럼 위협적인 모습을 만들지 못했다. 속도에서는 확실하게 밀리는 모습이었으며 5백으로 내려선 부리람 수비진을 정밀하게 공략하지 못했다. 장신 스트라이커 말컹으로 향하는 롱볼 플레이만 계속해서 나왔고, 전반에는 단 2번의 유효 슈팅이 전부였다.말컹이 개인 능력으로 풀어 나오면서 몇 차례 위협적인 장면을 만들었지만, 그게 전부였다. 설상가상 후반 40분에는 컨디션을 끌어올리고 있는 말컹이 스스로 쓰러지면서 부상을 호소하는 악재를 맞았다. 데이터로 봐도 울산의 공격은 상당히 무뎠다. 상대 페널티 박스 안에서의 터치는 단 10번에 그쳤고, 크로스 성공 역시 전체 3회에 그쳤다.부리람전은 무승부에 그쳤지만, 울산은 리그 최종전인 제주와의 맞대결에서 이런 문제를 반드시 해결해야만 K리그1 잔류를 장담할 수 있다. 현재 K리그1서 승점 44점으로 리그 9위에 자리하고 있는 울산은 직전 리그 경기서 광주에 2-0으로 패배하며, 조기 잔류에 실패했다. 오히려 10위 수원FC가 FC안양에 승리를 챙기면서 격차를 2점 차로 좁히는 데 성공했다.이들은 최종전서 무승부·패배의 결과를 낼 경우에는 사상 첫 승강 플레이오프 추락이라는 씻을 수 없는 치욕을 맛보게 된다. 사생결단의 상황 속 공격적인 면모를 통해 '최소한의 목표'인 잔류를 달성해야만 하지만, 현재 이런 모습으로는 강등을 걱정해야만 하는 울산이다.한편, 부리람전 무승부와 오는 30일(일) 제주와 최종전을 앞둔 노상래 감독 대행은 경기 종료 후 공식 인터뷰를 통해 "홈 경기에서 승리하고 싶었는데 이기지 못해 아쉽다. 이번 경기에 뛴 선수들이 최선을 다해 열심히 뛰어줘 고맙고, 우리는 현재 K리그에 더 포커스를 둬야 한다고 생각한다"라고 총평했다.이어 말컹의 부상 여부와 관련해서는 "큰 부상은 아니고, 최근 컨디션 면에서 아쉬움이 있지만 오늘은 열심히 뛰었다고 본다. 이런 마음가짐이라면 중요한 경기에서 좋은 모습을 보일 것이다. 경련이 있어 회복하면 된다"라며 우려를 덜어냈다.