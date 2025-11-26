두산 떠나는 '276홈런' 김재환, 자유 계약으로 두 번째 대박?

두산베어스

두산 보류선수 명단에서 제외된 김재환두산 베어스의 프랜차이즈 스타였던 좌타 거포 김재환(37)이 잔류 예상을 깨고 자유계약 선수 신분으로 시장에 나왔다. 지난 2008년 이후 18시즌 동안 이어졌던 두산과의 인연에 사실상 마침표가 찍혔다. 예상치 못한 결별의 배경에는 2021년 FA 계약 당시 삽입했던 '특별 옵션' 조항이 숨어 있었다(4년 계약이 끝나는 2025시즌 이후 구단과 우선 협상을 진행하고 합의점을 찾지 못하면 자유계약선수로 풀어준다).26일, 두산 구단은 김재환을 보류선수 명단에서 제외하며 그가 조건 없는 '자유계약선수' 신분으로 타 구단과 협상할 수 있게 됐다는 사실을 밝혔다. 이는 FA 재자격을 얻었음에도 권리를 행사하지 않았던 김재환과 에이전시 측이 KBO FA 규약의 허점을 노린 전략적 선택으로 풀이된다.김재환의 이번 방출은 최근 4년 간의 성적 변화와 밀접하게 맞닿아 있다. 2016시즌 이후 2021시즌까지 6년간 연평균 31홈런을 기록한 김재환은 해당 기간 동안 리그 정상급 좌타거포로 군림했다.특히 2018시즌엔 과거 금지약물 적발 전력에 따른 논란에도 불구하고 44홈런, 133타점, OPS 1.062으로 정규시즌 MVP를 거머쥐는 등 압도적인 파괴력을 자랑했다.