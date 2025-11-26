뮤지컬 '위키드'는 어떻게 할리우드의 신드롬이 됐나

1995년 미국 소설가 그레고리 맥과이어의 소설에서 시작된 '위키드' 세계관은 <오즈의 마법사>의 비공식 프리퀄이자 원작을 전복하는 상상력의 결정체다. 이후 2003년 초연된 동명의 브로드웨이 뮤지컬이 폭발적인 성공을 거둬 작품의 위상을 공고히 했고, 전 세계 누적 흥행과 공연 횟수에서 역대급 기록을 세우며 문화적 신드롬으로 자리 잡았다.
오랫동안 영상화가 시도되었지만 결정적 순간마다 무산되던 프로젝트는 2024년 존 추 감독의 손에서 마침내 생명을 얻었다. 그뿐만 아니라 엘파바 역에는 토니상에 빛나는 신시아 에리보, 글린다 역에는 월드 클래스 디바 아리아나 그란데가 캐스팅되며 개봉 전부터 '보컬만으로도 푯값이 나온다'는 기대를 모았다.
뮤지컬 원작의 작사·작곡가 스티븐 스워츠까지 참여해 음악적 완성도는 말 그대로 '제작진 라인업부터 전설'이었다. 그리고 결과는? 1편은 전 세계 7억 5천만 달러 이상을 벌어들였을 뿐만 아니라 아카데미와 크리틱스 초이스에서 10개 부문 이상에 노미네이트되는 기염을 토했다.
이어 공개된 2편도 다소 엇갈린 평가 속에서도 "뮤지컬 영화가 구현할 수 있는 정점의 영상미"라는 극찬을 들으며 브로드웨이 기반 영화 중 최고의 글로벌 오프닝을 기록했다. 단 두 편으로 영화 <위키드>는 이미 하나의 현상이 되었다.
두 마녀의 탄생: 차별, 욕망, 우정이 뒤얽힌 서사