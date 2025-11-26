뮤지컬 '위키드'는 어떻게 할리우드의 신드롬이 됐나

▲영화 <위키드>의 한 장면. UPI 코리아

<위키드>는 단순히 화려한 뮤지컬 영화가 아니다. 스토리의 구조가 다소 복잡하고 촘촘한 데 비해, 몇몇 장면의 전개가 다소 갑작스럽거나 엉성하게 보이기도 한다. 하지만 이것이야말로 <위키드>의 매력이다. 한 번만으로는 모든 텍스트를 받아들이기 어려울 정도의 상징과 은유, 원작과의 연결 요소들이 곳곳에 흩뿌려져 있다.



특히 엘파바의 이야기에는 '다름'이 '차별'로 변하는 과정, '정의'가 '악'으로 왜곡되는 과정, '자유'를 위해 감수해야 하는 '고독'과 '희생'이 깊이 새겨져 있다. 영화는 이러한 메시지를 뮤지컬 넘버와 결합해 감정의 파도를 극대화한다.



신시아 에리보의 'Defying Gravity'가 울려 퍼지는 순간, 영화는 문자 그대로 공중에 뜬다. 아리아나 그란데의 'Popular'는 캐릭터의 양면성과 욕망을 탁월하게 표현해낸다. 두 배우는 이미 세계적인 아티스트지만, 이 영화만을 위해 별도의 보컬 트레이닝을 했다는 사실에 감명받을 만큼 캐릭터에 완전히 녹아든다.



무엇보다 중요한 사실 하나, 영화는 시간이 무섭게 흐른다는 것조차 잊게 만든다. 두 편 모두 2시간을 훌쩍 넘는데도, 군무·음악·세트·CG가 '아이맥스 권장 작품'이라는 말을 실감하게 한다. 할리우드가 계속해서 이 세계관을 확장할 가능성도 충분하다. 서사가 이미 완결을 맺었음에도, '위키드'라는 브랜드는 더 많은 이야기를 끌어낼 힘이 있다. 팬덤 역시 그 확장을 적극적으로 원하고 있을 테다.



영화는 차별, 우정, 자유, 권력이라는 묵직한 주제를 다루면서도, 대중적 엔터테인먼트의 미덕인 재미와 음악적 쾌감을 잃지 않는다. 뮤지컬 영화의 새로운 표준을 세웠다는 말도 과장이 아니다. 화려한 스펙터클, 심장을 울리는 음악, 그리고 두 마녀가 완성하는 강렬한 서사는 극장에서 경험해야만 온전히 살아난다. 하여 <위키드>는 한 번이 아니라 두 번 이상 볼 때 비로소 완성될 것이다, 그리고 다시 마법의 세계로 돌아가고 싶은 마음이 생길 것이다.

