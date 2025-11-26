22년 만에 흥행 기록 갈아치운 일본 실사 영화, 비결 셋

▲
영화 <국보> 스틸(주)NEW
영화 <국보>는 요시다 슈이치의 소설 <악인>, <분노>에 이어 이상일 감독의 손끝에서 영상화된 세 번째 작품이다. <악인>이 살인으로 촉발된 인간의 어두운 면에 초점을 맞추었다면 <분노>에서는 믿음과 불신으로 인한 다양한 딜레마를 옴니버스 형식으로 엮었다. <국보>는 가부키 공연에서 여성 배역(온나가타)을 맡은 예술 장인의 일생을 다룬 이야기로 일본에서 천만 관객을 동원하는 기염을 토했다.
<국보>는 예술가로서 살아가는 일, 얻은 것과 잃은 것, 서로 다른 혈통을 타고난 인물의 괴로움과 외부인의 고뇌를 담았다. 경쟁과 성장이란 불가분의 관계를 화려한 가부키 극 속에 녹여 냈다. 일본의 전통 예술을 영화화했다는 어려움 보다 예술의 경지를 집약한 이상일 감독의 마스터 피스라 할 만하다.
그래서일까. 일본에서는 <춤추는 대수사선 2: 레인보우 브릿지를 봉쇄하라>의 흥행 기록을 22년 만에 역전했다. 애니메이션 강국인 일본에서 실사 영화가 흥행하는 일은 쉽지 않다. 역대 박스오피스 1위부터 10위권까지 놓고보면 <타이타닉>, <해리포터와 마법사의 돌> 같이 실사영화는 외화뿐이다. 이상일 감독은 천만 관객 동원의 이유를 두고 "가부키는 일본인들도 자주 볼 수 있는 공연이 아니다. 3시간의 러닝타임도 진입장벽"이라며 상상도 못 한 일이라고 전한 바 있다.
일본 실사 천만의 흥행 이유