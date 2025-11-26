22년 만에 흥행 기록 갈아치운 일본 실사 영화, 비결 셋

▲영화 <국보> 스틸컷 (주)NEW

둘째는 마치 키쿠오가 겪은 인생이 이상일 감독의 삶과 오버랩되는 기시감이다. 일본 전통극을 자이니치 3세인 이상일 감독이 맡았다는 사실은 참으로 아이러니하다. 그는 일본인도 한국인도 아닌 경계인의 삶을 살아 왔다. 영화감독으로 성공해 일본에서 작품성과 대중성을 동시에 인정받았다. 제78회 칸영화제 감독주간 공식 출품에 이어 제98회 미국 아카데미 시상식 일본 대표 출품작으로 선정되었다. 최고의 경지에 오르기 위한 열정과 노력, 피 끓는 자기검열은 키쿠오의 삶의 목표와 다르지 않을 것이다.



키쿠오를 연기한 요시자와 료는 1년 반 동안 가부키는 연습하며 인물의 감정에 따른 춤을 익히는 데 몰두했다. 가부키 공연을 보는 것 같지만, 가부키 배우를 연기하는 또 다른 배우의 진면목을 목격하는 호사다. 올해 7월 부천국제판타스틱영화제에서 상영된 영화 <배뱀배뱀뱀뱀파이어>의 병맛 코미디와 상반된 모습으로 등장해 일본을 대표하는 배우로 인정받는데 일조했다.



마지막으로 탁월한 이상일 감독의 눈이다. 촬영감독을 외국인으로 두어 철저한 제3자의 시선으로 담았다. 이상일 감독과 < 파친코 2 >에서 협업한 세계적인 촬영감독 소피안 엘 파니를 통해 위험하고 잔혹한 가부키의 세계를 탐닉한다. 공연의 재현을 넘어선 예술적 혼을 시네마틱한 공간에 채워 그 속에 들어가 있는 듯 현장감이 크다. 영화 속 여러 인물이 살아 있는 듯한 활동성을 보인다. 137분이란 긴 러닝타임이 어떻게 흘러갔는지 모를 정도다. 가부키 공연과 예술인의 일생을 압축적으로 보여준다.



<국보>의 흥행은 무너진 한국 영화의 위상을 돌아보게 한다. 우리나라로 치면 판소리를 소재로 천만 관객을 모은 것과 같다. TV 시리즈에서 파생되어 만들어진 작품이 아닌 순수 문학 작품을 원작으로 한 정통 시네마다. 이제는 현상이라 불리는 애니메이션도 아니기 때문에 의미있는 결과다.



이상일 감독은 "모두가 각자의 위치에서 '영화란 무엇인가' 질문해 보며 관객이 즐거워야 할 이유는 찾아야 한다"며 "무엇보다 본질로 돌아가야 한다"고 말했다. 인간의 심연을 들여다보는 듯한 이야기의 힘, 배우의 연기, 소름 돋는 예술적 볼거리의 시너지는 통했다. 숏폼이 지배하는 도파민 시대에 기꺼이 시간과 비용을 투자해 극장을 찾게 할 요소, 한국 영화가 나아가야 할 방향도 이와 다르지 않을 것이다. 얼마 전 여성 국극을 소재로 만든 드라마 <정년이>의 열풍처럼 사라져 간 우리 문화에 대한 관심이 어느 때보다도 필요한 때가 아닐까 싶다.



