드디어 넷플릭스에 판 벌린 나영석, 이건 아쉽다

넷플릭스 '케냐 간 세끼' 예고편넷플릭스
<케냐 간 세끼>의 구성은 기존 <신서유기> 또는 '채널 십오야'의 시작을 알린 <아이슬란드 간 세끼>('아간세')의 틀에서 크게 벗어나지 않는다. 장시간 여행 후 도착한 케냐 현지에서 그곳의 먹거리 체험과 다양한 게임을 진행하는 등 기본 골격은 이전 시리즈 물과 대부분 동일했다. 출연자 조합만 보면, <신서유기>보다 적고 <아간세> 보다 살짝 많을 뿐 내용 측면에선 익숙함을 고수했다.
그럼에도 익숙함이 주는 재미가 곳곳에서 묻어났다. 19시간 이상 이동 끝에 도착한 케냐 공항에서 규현은 휴대폰을 분실하면서 난감한 상황에 빠졌지만 이 또한 이들에겐 웃음을 만드는 새로운 도구로 활용됐다.
케냐 한정 '게임 약체'로 전락한 은지원의 떼쓰기, 이수근의 예측 불허 입담까지 맞물리면서 비록 완전체 조합은 아니었지만 확실한 웃음을 안겨주는 데 성공했다. 음식도 익숙한 맛에 더 손길이 가듯이 뻔히 다 아는 구성이 <케냐 간 세끼>의 강점으로 작용한 셈이다.
넷플릭스 방영이 만든 장
·단점