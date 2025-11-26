드디어 넷플릭스에 판 벌린 나영석, 이건 아쉽다

▲'케냐 간 세끼' 공개 당일 진행된 출연진 실시간 라이브 에그이즈커밍

넷플릭스 방영으로 돌아온 <신서유기> 스핀오프의 정서는 기존 나 PD표 예능의 결과 크게 다르지 않았다. 여타 넷플릭스 예능에선 볼 수 없는 기존 TV 예능 특유의 재미난 자막도 쏠쏠한 재미를 선사하는 데 한몫했다. 여기에 이수근·은지원·조규현 조합 또한 OTT 공개 여부와 상관없이 좋은 합을 이뤘다.

​

반면 넷플릭스라는 점이 새로운 제약으로 작동되기도 했다. 0회 및 25일 공개된 제작발표회에서 언급됐던 것처럼 음악 저작권 비용 문제가 TV 환경과는 크게 다르다 보니 다양한 BGM 혹은 음악 관련 퀴즈를 전혀 다룰 수가 없었다. 이는 기존 나 PD표 게임 예능의 중요 콘텐츠 하나를 활용할 수 없다는 것이기에 예상치 못한 단점으로 작용한 것이다.

​

그럼에도 <신서유기>의 50% 가량을 차지하는 3인방은 판이 어디에 깔리느냐 여부에 구애받지 않고 광기에 가까운 예능감을 맘껏 발휘했다. 동료의 비운(휴대폰 분실)마저 이들에겐 하나의 웃음 소재로 활용될 만큼 예측불허 돌발 상황은 아프리카로 떠난 이들에겐 더 없이 좋은 환경을 마련해줬다.

​

그동안 각종 유튜브 콘텐츠 제작을 통해 채널 십오야 구독자들에게 친숙한 김예슬 PD의 메인 연출작으로도 관심을 모은 <케냐 간 세끼>는 여러 면에서 반가웠다. 무엇보다 <신서유기> 시리즈의 소박한 부활, 넷플릭스 진출이라는 의미에 앞서 예능 고수들의 변함없는 입담을 다시 만날 수 있었기 에 더 없이 기뻤다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기