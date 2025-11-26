쓴소리도 마다하지 않았던, '이 시대의 어른' 이순재를 떠나보내며

▲이순재 배우 별세
배우 이순재의 빈소가 25일 서울아산병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분이며 장지는 이천 에덴 낙원이다.사진공동취재단
"나이 먹었다고 주저앉아서 어른 행세하고 대우나 받으려고 주저앉아 버리면 늙어버리는 것이다. 난 아직도 한다고 하면 되는 거다."(이순재, 2014년 예능 <꽃보다 할배>중에서 )
2025년 11월 25일, 대한민국 연기사의 거목(巨木) 이순재 선생이 향년 91세로 영면했다. 고인의 빈소가 마련된 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에는 고인과 인연을 맺은 동료들의 발걸음이 이어졌고, 사회 각계에서도 추모의 물결이 쏟아지고 있다. 이순재 선생이 떠난 자리에 남은 공허함이 유독 크게 느껴지는 이유는, 그가 단순히 오랫동안 활동해 온 익숙한 배우여서만이 아니라, 마지막 순간까지 치열하게 자신을 증명해 낸 '영원한 현역'이자 '우리 시대의 어른'이었기 때문일 것이다.
이순재의 삶은 대한민국 근현대사와 방송의 역사 그 자체였다. 1935년 함경북도 회령에서 태어나 초등학교 5학년 때 해방을 맞이했고, 이후 남쪽으로 내려와 서울에 정착하며 한국전쟁을 직접 체험했으며, 현역 1세대 배우가 되어 오늘날의 대한민국과 방송연예계가 발전하는 모습을 모두 현장에서 함께 했던 입지전적인 인물이다.
이순재는 서울대학교 철학과 재학 시절, 취미로 영화를 보다가 로렌스 올리비에가 출연한 <햄릿>에 큰 감명을 받아 배우의 길을 걷기로 결심한다. 1956년 대학 동호회에서 공연한 연극 <지평선 너머>를 통하여 연기자의 길에 처음에 입문했다. 방송을 통한 공식 데뷔는 1961년 KBS의 첫 TV 드라마인 <나도 인간이 되련다>다.
이순재가 데뷔할 때만 해도 한국 사회에서 배우는 이른바 '딴따라'라는 편견이 가득하던 시절이었다. 이순재처럼 서울고와 서울대학교를 졸업한 고학력 엘리트 출신이 배우라는 직업을 선택했다는 건 당시로서는 엄청난 파격이었다.
이순재는 젊은 시절부터 뛰어난 작품 분석력과 정확한 발성, 특유의 허스키하면서도 카리스마 있는 목소리 등을 트레이드 마크로 하여, 영화, 연극, TV 등을 가리지 않고 활발하게 활동했다. 또한 이순재만의 강직하고 지성적인 학구파 지식인 이미지는 , 대중들에게 '배우'라는 직업에 대한 인식과 사회적 위상을 높이는데도 크게 기여했다.
<풍운>,<사랑이 뭐길래><파천무>, <허준>, <보고 또 보고> <목욕탕집 남자들> <이산> 등 수많은 걸작 드라마에서 눈부신 호연을 선보였다. 통산 140여편에 이르는 출연작을 통해 이순재는 대한민국을 대표하는 '국민 배우' '국민 아버지'로 자리매김했다. 시트콤 <거침없이 하이킥>, 예능<꽃보다 할배> 등을 통해 정극과 장르에 구애받지 않고 다양한 도전을 멈추지 않았다.
잠깐 정치인으로 외도를 했던 시절도 있었다. 이순재는 1992년 14대 총선에서 당시 여당인 민주자유당 후보로 서울 중랑갑에 출마해 국회의원에 당선되기도 했다. 하지만 1996년을 끝으로 국회의원 임기를 마치고 정계에서 완전히 은퇴한 이후에는, 정치관련 활동에는 선을 긋고 본업인 연기에 집중했다.
고령의 나이에도 변함없는 연기 투혼