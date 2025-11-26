전북, 타노스 코치 '인종차별' 징계에 재심 청구

연합뉴스

19일 서울 종로구 축구회관에서 프로축구 K리그1 전북 현대 타노스 코치의 '손동작 논란' 한국프로축구연맹 2025년 제14차 상벌위원회가 열리고 있다. 타노스 코치는 지난 8일 대전하나시티즌과의 경기에서 눈을 가리키는 행동으로 인종차별 논란에 휩싸였다.타노스 코치는 지난 8일 전주월드컵경기장에서 열린 전북과 대전 하나시티즌의 홈 경기 후반 추가시간에 김우성 주심의 판정에 항의하며 두 눈에 양 검지손가락을 댔다.프로축구심판협의회(KPFRA)는 이를 동양인을 비하하는 인종차별 행위로 여기고 상벌위에 타노스 코치에 대한 징계를 요청했다. 반면에 전북은 타노스 코치의 행동이 주심에게 '당신도 보지 않았느냐'는 의미일 뿐 인종차별 의도가 없다고 설명했다.상벌위는 지난 19일 회의를 열어 "이런 제스처는 동서양을 막론하고 특정 인종의 외모를 비하하는 의미로 통용돼 이미 국제축구연맹(FIFA)의 징계를 여러 차례 받은 행동과 일치한다"라며 인종차별 행위로 판단했다.또한 타노스 코치가 욕설과 함께 '인종차별주의자(Racista)'라는 단어를 반복적으로 썼다고 지적했다. 그러면서 출장정지 5경기와 제재금 2천만 원의 중징계를 내렸다.전북은 강력하게 반발했다. 전북 선수 이승우는 소셜미디어에 "타노스 코치의 Racista 발언은 스페인어로 특정 심판을 향한 인종차별 행위가 아니라 우리 팀이 불리한 판정을 받고 있다는 상황적 표현"이라고 주장했다.또한 "타노스 코치의 의도와 실제 의미가 다르게 해석된 부분이 분명히 있다고 생각한다"라면서 "그 의도와 맥락을 무시한 채 단어만 떼어서 판단하는 것은 사실과 너무 큰 괴리가 있다"라고 강조했다.전북 공식 서포터스 연합 '매드 그린 보이스'도 성명을 통해 "파렴치하고 폭압적인 중징계 결정을 강력히 거부하며, 통렬한 마음으로 규탄한다"라고 밝혔다.전북은 이날 "타노스 코치의 행동에 내린 징계 결정과 그 배경에 깊은 유감을 표한다"라며 "사실관계와 의도에 대해서 다시 한번 면밀한 검토의 필요성이 있다고 판단해 정해진 절차에 따라 재심 청구를 결정했다"라고 설명했다.이와 함께 "타노스 코치가 심리적 어려움으로 고통을 호소하고 있다"라면서 "고민 끝에 사임 의사를 전했다"라고 밝혔다.아르헨티나 출신의 타노스 코치는 잉글랜드 선덜랜드와 스페인 레알 베티스, 그리스 대표팀 등 코치를 거쳐 지난겨울 전북을 이끄는 거스 포옛 감독의 사단으로 활약하며 전북의 우승에 힘을 보탰다.하지만 타노스 코치는 구단을 통해 "지속적으로 해명했던 모든 상황의 맥락, 문화적 표현과 의미를 무시당한 채 단 한 번의 오해로 '자칭' 권위자들부터 인종차별 행위자라는 오명을 입게 됐다"라고 주장했다.그러면서 "저의 삶은 국적과 인종을 떠나 축구인으로서 안전하고 존중과 평화, 법 앞의 평등이 있는 곳에서 계속되어야 하기에 슬픈 마음을 안고 이번 시즌 종료 후 이곳을 떠나기로 결정했다"라며 전북과의 결별을 선언했다.이제 공은 연맹으로 넘어갔다. 재심이 청구되면 연맹 상벌위가 아닌 연맹 이사회가 심의를 맡게 된다. 만약 재심 청구가 기각되면 전북 구단과 팬들의 더욱 강력한 반발은 불 보듯 뻔하다.반대로 재심을 통해 징계가 취소되거나 감면되면 앞서 중징계를 내린 상벌위의 공정성과 권위는 타격이 불가피하다. 심판협의회가 타노스 코치의 행동을 국제축구연맹(FIFA)에 제소하겠다고 나서면서 사태가 더 커질 수도 있다.축구계의 '뜨거운 감자'로 떠오른 타노스 코치 징계를 두고 중대한 고민에 빠진 연맹이 과연 어떤 결정을 내릴지 주목된다.