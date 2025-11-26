'7블로킹' 김희진, 새 팀에서 외치는 '부활선언'

현대건설이 적지에서 정관장을 꺾고 승점 3점을 적립하며 단독 2위로 올라섰다.
강성형 감독이 이끄는 현대건설 힐스테이트는 25일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 정관장 레드스파크스와의 원정경기에서 세트스코어 3-1(25-22,25-17,27-29,25-19)로 승리했다. 지난 8일 한국도로공사 하이패스전 풀세트 패배를 시작으로 내리 4연패를 당했던 현대건설은 22일 IBK기업은행 알토스에 이어 25일 정관장을 꺾으며 연승을 내달렸다(5승5패).
현대건설은 카리 가이스버거가 34.46%의 점유율을 책임지며 팀 내에서 가장 많은 22득점을 올렸고 아시아쿼터 자스티스 야우치도 42.86%의 성공률로 20득점을 기록하며 좋은 활약을 선보였다. 이 밖에 정지윤이 14득점, 양효진도 블로킹 3개를 포함해 11득점으로 힘을 보탰다. 그리고 이번 시즌을 앞두고 현대건설로 이적한 김희진은 이적 후 가장 많은 블로킹 7개를 잡아내며 현대건설의 연승을 견인했다.
