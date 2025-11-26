'7블로킹' 김희진, 새 팀에서 외치는 '부활선언'

한국배구연맹

김희진은 이번 시즌 양효진의 새로운 미들블로커 파트너로 쏠쏠한 활약을 해주고 있다.양효진이라는 V리그 역대 최고의 미들블로커를 보유하고 있는 현대건설은 전통적으로 미들블로커의 높이가 자랑이었다. 김수지가 흥국생명으로 떠난 2014년에는 은퇴한 김세영(흥국생명 코치)을 복귀시켜 양효진과 함께 '트윈타워'를 결성해 2015-2016 시즌 챔프전 우승을 차지했다. 김세영마저 흥국생명으로 이적했을 때는 전체 4순위로 입단한 신인 정지윤이 미들블로커로 활약하며 신인왕에 선정됐다.프로 입단 후 3년 동안 미들블로커로 활약하던 정지윤은 도쿄올림픽을 다녀온 후 아웃사이드히터로 변신했지만 현대건설의 중앙에는 전혀 문제가 없었다. 프로 입단 후 두 시즌 동안 차근차근 경험을 쌓았던 '준비된 미들블로커' 이다현(흥국생명)이 있었기 때문이다. 양효진과 함께 리그 최고의 미들블로커 듀오로 활약한 이다현은 지난 시즌 속공(52.42%)과 블로킹(세트당0.84개) 부문 1위에 오르며 '현대산성'의 자존심을 지켰다.하지만 지난 시즌이 끝나고 FA자격을 얻은 이다현은 흥국생명으로 이적했고 현대건설은 졸지에 미들블로커 한 자리에 큰 구멍이 생겼다. 결국 현대건설은 지난 5월 현금과 2026-2027 시즌 신인 드래프트 2라운드 지명권을 기업은행에 내주고 기업은행에서 입지가 좁아진 김희진을 데려오는 트레이드를 단행했다. 김희진으로서는 프로 입단 15년 만에 처음으로 기업은행을 떠나 다른 팀으로 이적하게 된 것이다.이번 시즌 양효진과 현대건설의 주전 미들블로커로 활약하고 있는 김희진은 22일 기업은행전까지 9경기에서 43득점과 함께 세트당 0.36개의 블로킹을 기록했다. 하지만 김희진은 25일 정관장전에서 양 팀 합쳐 가장 많은 7개의 블로킹을 잡아내면서 높이를 완전히 장악했다. 순식간에 세트당 블로킹이 0.51개로 올라간 김희진은 GS칼텍스 KIXX의 최유림과 함께 블로킹 부문 공동 11위에 이름을 올렸다.'배구여제' 김연경을 비롯해 김수지, 양효진 등 1980년대 태생 '언니라인'들이 도쿄올림픽을 끝으로 대표팀에서 은퇴했을 때 김희진은 대표팀의 새로운 리더로 많은 기대를 받았다. 하지만 김희진은 2022년 발리볼네이션스리그를 끝으로 더 이상 대표팀에 선발되지 못했다. 비록 더 이상 한 시즌 400득점 이상 기록할 수 있는 에이스는 아니지만 김희진은 여전히 현대건설의 중앙 한 자리를 지키는 든든한 베테랑 미들블로커다.