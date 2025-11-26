'ACLE 3G 무승' 청두 룽청, 쉽지 않은 서정원 감독의 도전기

홈으로 히로시마를 불러들였지만, 청두는 끝내 승리하지 못했다.서정원 감독이 이끄는 청두 룽청은 25일 오후 9시 15분(한국시간) 중국 청두에 자리한 피닉스 힐 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 리그 스테이지 5차전서 산프레체 히로시마와 1-1 무승부를 기록했다. 이로써 1승 2무 2패 승점 5점 10위에, 히로시마는 2승 2무 1패 승점 8점 5위에 자리했다.토너먼트 진출에 있어 반드시 승점 3점이 필요했던 청두와 히로시마였다. 가장 먼저 홈에서 경기를 치르는 청두는 경기 전 1승 1무 2패 승점 4점으로 11위에 자리하고 있었다. 리그 스테이지가 벌써 반절을 돈 가운데 더 이상의 추락은 탈락을 의미했기에, 승리는 선택이 아닌 필수로 여겨졌다. 히로시마 역시 마찬가지였다.2승 1무 1패 승점 7점으로 6위에 자리하고 있었지만, 아직 안심하기에는 이른 상황이었다. 순위표 하단에는 조호르 다룰 탁짐(승점 7점)·울산HD(승점 7점)·부리람 유나티이드(승점 6점)·강원FC(승점 6점)의 추격이 거셌기에, 차곡차곡 승점 3점을 쌓는 게 중요했다. 그렇게 시작된 경기서 전반은 다소 지루하게 흘러갔고, 무득점으로 종료됐다.후반에도 치고받는 흐름이 이어졌고, 청두가 먼저 기회를 잡았다. 후반 3분 페널티 박스 안에서 아라키가 팀 초우에 파울을 범했고, 페널티킥을 획득했다. 이후 키커로 나선 펠리페가 깔끔하게 성공, 기선 제압에 성공했다. 히로시마도 반격에 나섰고, 빠르게 동점을 만들었다. 후반 18분 나카무라의 헤더 패스를 받은 가토가 오른발로 승부의 균형을 맞췄다.이후 양 팀은 서로의 골문을 계속해서 두드렸으나 결정적인 장면은 나오지 않았고, 경기는 1-1로 그대로 종료됐다.FA컵에 이어 리그 우승까지 좌절된 가운데 서 감독의 청두는 챔피언스리그 무대에서도 좀처럼 힘을 쓰지 못하고 있다. 플레이오프에서 방콕 유나이티드를 제치고, 본선을 밟은 청두는 첫 경기서 울산HD에 2-1로 역전 패배를 허용했지만, 이어 열린 강원전에서는 1-0 승리를 따내며 귀중한 승점 3점을 획득했다.하지만, 이어 열린 조호르 다룰 탁짐(말레이시아) 원정 맞대결서는 0-2로 무너지며 고개를 숙였고, 이어 FC서울 원정 경기에서도 0-0 무승부로 승리를 가져오지 못했다. 또 반드시 승점 3점을 가져와야만 했던 히로시마전서도 목표 달성에 실패했다. 전반적으로 선수단 컨디션은 저조해 보였고, 전직 K리거인 티모를 제외하면 이렇다 할 움직임을 선보이지 못했다.경기 내내 41%의 저조한 점유율을 바탕으로 6개의 슈팅과 4번의 유효 슈팅을 기록했지만, 효율성은 상당히 떨어졌다. 팀 전체 패스 성공률은 65%로 부정확한 모습이 많이 연출됐으며 상대 페널티 박스 안에서의 터치도 9번으로 위협적인 장면을 만들지 못했다. 이처럼 청두는 경기 내내 고전했고, 결국 홈에서 승점 1점 추가에 만족해야만 했다.과거 수원 삼성 지휘봉을 잡고 챔피언스리그 무대서 조별리그 탈락 2회(2016·2017), 16강 1회(2015), 4강 1회(2018)의 성적을 기록하며, 아시아 대회에서 강자의 면모를 뽐냈으나 청두에서는 쉽지 않은 모양새다. 서 감독은 남은 3경기(비셀 고베·부리람 유나이티드·마치다 젤비아)에서 최소 2승 1무의 성적을 기록해야만, 토너먼트 진출 가능성이 높아진다.한편, 서정원 감독의 청두는 내달 9일 비셀 고베와의 챔피언스리그 엘리트 6라운드 일전을 끝으로 2025년 모든 공식전 일정을 마무리하게 된다.