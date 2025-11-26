ACLE 2연패' 강원FC, 반복되는 수비 불안 해결 급선무

홈에서 마치다에 완벽하게 무너진 강원이다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 25일 오후 7시 춘천송암스포츠센터에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ALCE)' 리그 스테이지 5차전서 쿠로다 고 감독의 마치다 젤비아에 1-3으로 패배했다. 이로써 강원은 2승 3패 승점 6점 9위에, 마치다 젤비아는 2승 2무 1패 승점 8점 3위로 올라섰다.강원은 토너먼트 진출에 유리한 고지를 점하기 위해서 승점 3점을 가져와야만 했다. 경기에 앞서 2승 2패 승점 6점으로 8위에 자리하고 있었던 가운데 이번 경기서 승리를 기록할 시 최대 2위까지 상승할 수 있었다. 하지만, 패배를 기록하게 되면 조 최하위 바로 위인 11위까지 추락할 수 있었기에, 마치다전은 16강 도달에 있어 굉장히 중요한 경기로 평가됐다.강원 정 감독도 사전 공식 기자회견을 통해 "작년 16강 기준이 승점 8점이었는데, 이번에 이기면 9점이 된다. 본선행을 위해 반드시 잡아야 하는 경기"라며 승리에 대한 야욕을 드러냈다.하지만 전반전은 악몽이었다. 마치다에 밀리는 흐름이 이어졌고, 전반 24분 센토에 선제 실점을 내줬으며 이어 전반 28분에는 시모다에 프리킥 골을 허용했다.또 전반 39분에는 서민우의 실수를 가로채 크로스를 받은 오세훈이 오른발 슈팅으로 팀의 세 번째 득점을 완성했다. 3번의 골망이 흔들린 강원은 후반 시작과 함께 박호영·이기혁·김강국을 넣으며 진영에 변화를 줬고, 빠르게 만회 골을 터뜨렸다. 후반 9분 김강국이 올린 코너킥을 박호영이 머리로 가볍게 돌려놓으며, 마치다의 골문을 가르는 데 성공했다.이후 흐름을 분위기를 가져온 강원은 계속해서 쏘아붙였으나 이렇다 할 장면을 만들지 못하고 패배했다.챔피언스리그에서 고전하고 있는 강원의 발목을 잡은 것은 수비의 집중력 부재였다.전반 24분 나상호가 날린 슈팅이 굴절되는 가운데 강원 수비진은 쇄도하는 마치다 공격진을 아무도 체크하지 않았고, 이는 결국 골로 이어졌다. 2번째 실점 장면도 마찬가지였다. 후방에서 이승원이 볼을 잡을 당시에도 안일한 볼 터치로 프리킥을 내줬고, 이는 곧바로 실점으로 이어졌다. 계속된 실수로 흔들렸던 강원은 서민우마저 전반 39분 무리한 드리블로 실점 빌미를 제공하며 고개를 숙였다.후반에는 이런 부분을 보완해서, 단 한 차례의 유효 슈팅을 내주지 않았으나 전반에 나온 경기력은 상당히 실망스러웠다. 특히 시즌 내내 이런 패턴이 반복되고 있다는 점에서 상당히 우려스럽다. 올해 정 감독 체제 아래 강원은 코리아컵 4강 진출, 파이널 A 2시즌 연속 진출이라는 훌륭한 기록을 작성했지만, 경기력 자체를 놓고 따진다면 합격점을 주기엔 역부족이다. 정 감독은 경기를 준비하는 플랜 A와 상황에 따른 대응 능력은 상당히 우수하지만, 수비 불안 문제점은 개선하지 못했다.당장 직전 리그 37라운드 대전 원정에서도 선제 실점을 내주기도 했고, 35라운드 FC서울 원정 맞대결에서도 먼저 2골을 터뜨렸으나 내리 4골을 헌납하며 고개를 숙였다. 또 직전 리그 스테이지 경기서도 히로시마를 상대로 경기 내내 인상적인 흐름을 보여줬지만, 단 한 차례의 실수가 나오면서 승점 1점이 0점이 되는 아쉬운 상황이 이어졌다.한편 경기서 패배한 강원 정 감독은 "중요한 경기를 놓친 것에 대해 팬들에게 죄송하다. 하지만, 부정적인 상황은 아니다. 향후 3경기 안에서 충분히 16강에 오를 수 있다고 믿는다"라며 "선수들도 잘해오고 있기에 내가 감독으로서 선수들과 잘 소통해서 좋은 결과 만들도록 하겠다"라고 답했다.강원은 짧은 휴식 후 오는 30일(일) 오후 4시 30분 강릉에서 포항 스틸러스와 K리그1 마지막 일전을 치르게 된다.