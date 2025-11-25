온 마을이 부려먹던 청년... '경배의 대상'으로 바뀐 사건

▲
<행복한 라짜로> 스틸㈜슈아픽처스
동학농민전쟁의 기원이 가장 풍요한 옥토에서 벌어졌던 역사적 기억을 상기하듯, 감독의 고향인 이탈리아 중부 움브리아 일대를 모티브로 삼은 아름다운 전원 풍광 속에 펼쳐진 고단한 노동의 모습이 전반부 내내 펼쳐진다. 후작 가문은 그들의 노동 덕분에 풍요를 누리지만, 부의 원천인 농민들을 멸시하고 천대한다. 뼈대 있는 귀족 명문가의 노블리스 오블리주 같은 건 찾아볼 수 없다. 극단적인 자연과 인간의 대비는 감독이 자국 영화 역사의 오랜 전통, '네오 리얼리즘'의 계승자임을 확고히 각인시킨다.
우리에겐 비토리오 데 시카의 <자전거 도둑>이나 <움베르토 디>, 루키노 비스콘티의 <흔들리는 대지>와 <로코와 그의 형제들> 같은 작품으로 알려진 네오 리얼리즘 사조는 2차 대전 전후 황폐한 폐허에서 가난과 고통에 시달리는 민중의 삶을 가감 없이 사실적으로 묘사하는 데 집중한다. 세트장이 아닌 야외로 향하고, 저잣거리에서 다큐멘터리 촬영하듯 비전문배우나 지나가는 군중을 화면에 담았다. 그런 영화 전통에서 도시가 아닌 농어촌의 팍팍한 삶과 굳건하게 운명에 맞서는 이들을 조명하던 경향을 알리체 로르바케르는 현대에 재현한다.
그렇게 얼핏 너무나 목가적인 낙원의 풍경은 곧 그 아름다움에 은폐된 인간 세상의 온갖 구정물과 어둠을 한층 더 극명하게 폭로하는 효과로 기능한다. 다큐멘터리 작업으로 영화를 시작한 감독은 그런 이미지 연출에 능숙하다. 하지만 극영화가 기록물과는 다른 작법을 취하는 게 당연하듯, 알리체의 작업물은 그런 탄탄한 기반을 갖고 자유자재로 어른들의 동화를 구현한다. (실제로 감독은 동화 작가로도 활동하는 중이다)
감독이 구현하는 어른들의 동화는 '우화'의 역할을 충실히 맡는다. 마치 잃어버린 에덴동산처럼 낙원의 풍요 속에서 수탈당하던 주민들은 어이없는 계기로 그곳을 떠나야 한다. 라짜로만 덩그러니 남겨진다. 그를 동정하던 '안토니아'만이 라짜로도 찾아서 데려가야 한다고 외치지만, 아무 메아리도 듣지 못한다. 그렇게 남겨진 청년은 당시 그대로의 모습으로 한참이 지나 홀연히 그들 앞에 돌아온다.
네오 리얼리즘에서 우화로, 다시 영화는 현실과 환상의 경계를 넘나드는 '마술적 리얼리즘' 요소를 과감히 도입하는 결단을 내린다. 라짜로는 어느 순간부터 과연 인간인지 아닌지, 그가 초자연적 존재인지 종잡을 수 없다. 변하지 않은 청년의 모습과 재회한 주민들은 겁을 내거나 혹은 경배한다. 놀림감이던 마을 일꾼은 이제 설명할 수 없는 불가사의한 대상, 경이로운 존재로 변모한다. 그러나 영화 내내 라짜로는 사실 아무 변함이 없다. 그는 늘 선량하고 남을 돕는다. 아무 대가도 바라지 않고 순진무구한 미소를 머금은 채로.
현대에 도착한 예언자가 받는 숭고한 수난