온 마을이 부려먹던 청년... '경배의 대상'으로 바뀐 사건

<행복한 라짜로> 재개봉 포스터<행복한 라짜로>가 돌아왔다. 국내 예술영화 애호층에 은근히 사랑받았던 영화가 2019년 개봉 후 6년 만에 재개봉을 맞은 것이다. 요즘엔 일단 극장 개봉 이후 2차 시장에서 다시 볼 기회가 부여되는 빈도가 높지만, 그래도 극장에서 보는 맛에는 미치지 못하기에, 이번 재개봉은 명성은 들었으되 보진 못한 이들은 물론, 관람 당시 감흥을 다시 누리고픈 이들에겐 반가운 소식이 될 테다.거의 모든 독립예술영화는 입소문을 타더라도 안 본 이가 압도적으로 더 많을 수밖에 없다. 영화 포스터나 홍보용 이미지만 본 이들이라면 <행복한 라짜로>에 관해 잘못된 시각을 갖기 쉽다. 포스터엔 순진무구한 눈빛의 청년이 조용히 옅은 미소를 머금은 채 정면을 바라본다. 여기에 이탈리아 중부 전원 풍경이 더해지니 차가운 대도시의 일상에 지친 관객에게 작은 치유와 목가적 체험을 선사하는 작품이라 여기기 그만이다. 하지만 그런 예상치를 갖고 극장에 입성한 이들에게 이 영화는 무척 낯선 풍경으로 성큼 다가온다.이야기가 시작된다. 비록 오지마을이지만 축복받은 천혜의 자연에 둘러싸인 이곳에서 햇볕에 그을린 건강한 농민들이 분주하게 노동한다. 주인공 라짜로도 그 일원이다. 하지만 눈 부릅뜨고 화면을 응시하고 있자면, 곧 모두가 평등해 보이던 집단노동에서 그가 어떤 자리에 서 있는지 파악하기란 어렵지 않다. 어른이건 아이건 라짜로를 쉴 틈 없이 불러댄다. 이걸 하고 있자면 저거 하라고 소리를 지르고, 땀 뻘뻘 흘리며 바삐 일하는 그에게 더 속도를 내라며 재촉한다. 저러다 쓰러지진 않을까 보는 우리가 염려될 판이다. 가혹한 작업에 짜증이 날 만도 한데, 지고지순한 눈빛의 청년은 씩 웃거나 입술을 깨물며 군소리 없이 일한다.라짜로가 천성이 착해서 굳이 성질 내지 않고 일한다기보다는, 마을 주민 전체가 그를 머슴처럼 부리는 형상이 확인되는 순간, 또 다른 모순이 관측되기 시작한다. 마을을 지배하는 후작 부인과 충실한 집사는 사실 외부와 고립된 조건 탓에 세상 물정 어두운 이곳 사람들을 착취하고 있었다. 상상하지 못한 비밀이 여기에 숨어 있던 것. 마치 늑대가 나온다며 동굴에 갇힌 채 시키는 대로 따르는 모습이다. 지주의 억압에 고통받는 농민들은 의지할 곳 없는 라짜로를 부려먹는 2차 착취를 저지른다. 라짜로는 그런 모순을 가장 밑바닥에서 감내하는 중이다.전설 속 '무릉도원'처럼 압제를 피해 은신한 이들의 숨은 낙원은 실제론 이상향이 아니라 대개 폐쇄된 닫힌 사회이기 일쑤다. 인비올라타 마을은 그 전형적인 사례다. 너무나 아름다운 자연, 비옥한 토지로 둘러싸여 있어도 주민들은 가난하고 교육도 받지 못했다. 도시로 나가 기회를 얻고픈 젊은 커플은 지주의 허락 없이는 도시를 오가는 유일한 교통편에 탈 수도 없다. 주민들에겐 은폐된 비밀로 유지되던 마을의 질서는 어처구니 없는 해프닝 덕분에 순식간에 붕괴하고 만다. 포스터로 연상되는 아름답고 훈훈한 풍경은 이 영화와 까마득히 거리가 멀었던 셈이다.