'천재타자' 놓친 KT, '타격기계' 잡았다

kt 위즈

통산 최다안타 3위에 빛나는 김현수는 내년 시즌 kt 유니폼을 입고 만 38세 시즌을 맞는다.kt는 올 시즌을 통해 '수원 고릴라' 안현민이라는 최고의 신인을 배출했다. 2022년 포수로 입단했다가 외야수로 전향한 안현민은 현역으로 군복무를 마친 후 데뷔 첫 풀타임 시즌이었던 올해 타율 .334(2위) 22홈런 80타점 72득점 출루율 .448(1위)를 기록하면서 24일 KBO리그 시상식에서 신인왕에 선정됐다. 안현민은 8일부터 16일까지 열린 K베이스볼 시리즈에서도 4경기에서 2홈런 3타점 6득점으로 맹활약했다.kt는 안현민이라는 생각지도 못했던 선수가 혜성처럼 등장했음에도 올 시즌 정규리그 6위로 가을야구 진출에 실패했다. 2020년부터 지난해까지 5년 연속 포스트시즌 무대를 밟았던 kt가 가을야구 진출에 실패한 것은 이강철 감독 부임 첫 시즌이었던 2019년 이후 6년 만이다. kt는 올 시즌 팀 평균자책점 4위(4.09)로 투수진은 괜찮았지만 타율 9위(.253)와 팀 홈런 공동 7위(104개)로 타격에서 기대에 미치지 못했다.일본에 진출했다가 지난해 4년 만에 kt에 복귀해 타율 .329 188안타 32홈런 112타점 108득점을 기록하며 건재를 보여준 멜 로하스 주니어는 올해 95경기에서 타율 .239 14홈런 43타점 48타점으로 고전하다가 시즌을 완주하지 못하고 퇴출됐다. 지난 8월 로하스의 대체 선수로 영입했던 앤드류 스티븐슨 역시 39경기에서 타율 .262 3홈런 14타점 26득점에 그치며 타선에 큰 도움이 되지 못한 것은 마찬가지였다.2018년 신인왕과 3번의 골든글러브를 수상했던 강백호(한화 이글스) 역시 크고 작은 부상으로 3번이나 부상자 명단에 오르며 95경기에서 타율 .265 85안타 15홈런 61타점으로 '천재타자'의 명성에 한참 미치지 못했다. 하지만 강백호는 올 시즌 아쉬웠던 성적과 별개로 시즌이 끝나고 FA 자격을 얻어 '1999년생 젊은 좌타거포'라는 점이 부각되면서 박찬호(두산 베어스)와 함께 FA시장 최대어로 떠올랐다.kt는 지난해 시즌이 끝나고 주전 유격수 심우준(한화)이 팀을 떠났고 베테랑 김상수는 유격수보다 2루수를 소화하는 시간이 많아졌다. 이에 kt는 FA시장에서 프랜차이즈 스타 강백호를 붙잡으면서 리그 정상급 유격수 박찬호를 영입하려 했지만 박찬호는 4년 80억 원에 두산과, 강백호는 4년 100억 원에 한화와 계약했다. kt가 노리던 최대어 2명이 새 둥지를 찾으면서 kt는 졸지에 '빈손'이 될 위기에 처했다.빠른 1988년생 김현수는 내년 1월 12일이 되면 만 38세가 되는 노장으로 FA계약은커녕 은퇴를 걱정해도 이상하지 않을 나이다. 하지만 김현수는 '타격기계'라는 별명에 걸맞게 정확한 타격과 뛰어난 내구성으로 매년 꾸준한 성적을 올리는 선수로 유명하다. 특히 풀타임 첫 시즌이었던 2007년(99경기)과 메이저리그에서 활약했던 2016, 2017년을 제외하면 매년 115경기 이상 소화했을 정도로 '강철 체력'을 자랑한다.2019년부터 올해까지 7년 연속 130경기 이상 소화한 김현수는 2020년 타율 .331를 기록한 후 4년 연속 3할 타율 달성에 실패하면서 전성기가 지났다는 평가를 받았다.특히 2023년과 지난해에는 2년 연속 한 자리 수 홈런을 기록했고 지난해에는 2012년(65개) 이후 가장 적은 69타점에 그쳤다. 하지만 김현수는 만 37세 시즌이었던 올해 타율 .298 144안타 12홈런 90타점 66득점의 좋은 성적으로 '타격기계'의 건재를 알렸다.올 시즌 LG의 4번째 한국시리즈 우승을 견인하며 한국시리즈 MVP에 선정된 김현수는 2021년 12월 LG와 맺었던 4+2년 계약의 옵션을 채우지 못하면서 FA시장에 나왔다. 원 소속구단 LG는 물론이고 김현수의 '친정' 두산에서도 김현수 영입을 타진했다. 하지만 두산이 박찬호를 영입하고 LG가 박해민과 재계약하는 사이 kt가 적극적으로 김현수 영입전에 뛰어 들었고 결국 검증된 베테랑 타자를 영입하는 데 성공했다.김현수는 올 시즌 좌익수로 76경기, 1루수로 12경기에 출전했고 지명타자로 활약한 기간도 짧지 않았다. kt는 최근 몇 년 동안 김민혁과 외국인 선수가 좌익수 수비를 맡았고 외야 유틸리티 장진혁과 타격에 재능이 있는 이정훈 역시 좌익수 수비가 가능하다. 따라서 김현수는 kt에서 외야보다는 타격에 집중하기 위해 지명타자를 맡거나 마땅한 주인이 없는 1루수로 나서는 시간이 많아질 것으로 전망된다.한편 삼성 라이온즈와 NC 다이노스는 이날 NC의 포수 박세혁이 삼성으로 이적하고 삼성의 2027년 신인 드래프트 3라운드 지명권이 NC로 넘어가는 트레이드를 단행했다. 두산에서 활약하다 2022년 11월 NC와 4년 총액 46억 원에 FA 계약을 체결했던 박세혁은 NC 이적 후 김형준에게 주전 자리를 내주며 3년 동안 218경기 출전에 그쳤고 계약 기간 1년을 남겨둔 상황에서 삼성으로 이적해 새 출발을 하게 됐다.