최악의 부진 '46억 포수' 박세혁, 삼성 트레이드로 반등할까?

박세혁의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)젊은 주전 포수에 백업 포수 자원들(안중열, 김정호)까지 확보한 NC는 내년(2026시즌) 연봉 4억 원을 지급해야 하는 박세혁의 활용도를 낮게 판단했다. NC는 베테랑 포수의 계약을 정리하고 유망주 확보의 기회를 얻는 실리를 택한 것으로 보인다.지명권을 내주며 박세혁을 영입한 삼성은 시즌 종료 후 포수진 강화에 집중하고 있다. 부동의 주전 포수인 강민호(41)가 통산 4번째 FA 자격을 행사해 잔류를 확신할 수 없는 상황이라 안전 장치를 마련해야 한다는 절박함이 있었다. 삼성은 지난 19일 2차 드래프트를 통해 두산 포수 장승현을 영입한 데 이어, 박세혁까지 품으며 포수진을 단숨에 두텁게 했다.삼성 구단 관계자는 박세혁 영입에 대해 "포수진 전력 강화와 함께 후배 포수들의 멘토 역할을 해줄 것으로 기대하고 있다. 리그 전반적으로 포수 자원이 부족한 상황에서 우투좌타 포수라는 희소성과 장타력과 수비력을 갖춘 자원이라는 점에 주목했다"고 설명했다. 2019년 한국시리즈 우승, 통산 1000경기 출장, 꾸준한 포스트시즌 경험 등은 삼성에게 매력적인 요소다.