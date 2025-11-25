'조용한 겨울' 삼성, 에이스-홈런왕 다 잡았다

연합뉴스

삼성 선발 투수 후라도.키움 히어로즈는 작년 시즌이 끝나고 야시엘 푸이그와 루벤 카디네스를 동시에 영입하면서 외국인 선수가 3명으로 늘어난 2014년 이후 처음으로 외국인 타자 2명으로 시즌을 시작하는 팀이 됐다. 키움은 푸이그,카디네스와 함께 새 외국인 투수 케니 로젠버그까지 영입하면서 작년 시즌 히어로즈 마운드의 원투펀치로 활약하며 361.2이닝과 23승을 합작한 엠마누엘 데 헤이수스, 후라도와의 재계약을 포기했다.작년 170이닝을 넘게 던지면서 두 자리 승 수를 기록했던 검증된 외국인 투수 2명이 시장에 나오자 마운드 보강이 필요했던 여러 구들은서 적극적으로 영입 경쟁에 뛰어 들었다. 그리고 치열한 경쟁 끝에 헤이수스는 작년 12월 kt 위즈와 총액 100만 달러에 계약했고 후라도 역시 총액 100만 달러에 삼성 유니폼을 입었다. 하지만 kt와 삼성으로 흩어진 히어로즈의 원투펀치는 올 시즌 활약에서 희비가 엇갈리고 말았다.올 시즌 32경기(선발 30회)에 등판한 헤이수스는 163.2이닝을 던지며 15번의 퀄리티스타트를 기록했지만 9승9패1홀드 3.96으로 13승11패3.68을 기록했던 키움 시절에 비해 다소 아쉬운 활약에 머물렀다. kt가 지난 7일 LA 다저스 출신의 투수 맷 사우어를 총액 95만 달러에 영입했기 때문에 내년 헤이수스의 거취는 더욱 불투명해졌다. 반면에 삼성에서 활약한 후라도는 키움 시절을 능가하는 최고의 성적을 올렸다.올 시즌 30경기에 등판한 후라도는 리그에서 가장 많은 197.1이닝을 소화하며 3번의 완투와 2번의 완봉을 포함해 15승8패2.60의 성적으로 리그 최고의 외국인 투수 중 한 명으로 맹활약했다. 특히 전반기 18경기에서 8승7패2.76을 기록했던 후라도는 후반기 12경기에서 7승1패2.36으로 더욱 좋은 투구를 선보였다. KBO리그 3년 차로 상대에게 투구 패턴이 간파 됐을 법도 했지만 후라도는 오히려 성적이 더욱 상승했다.완벽에 가까운 정규리그를 보냈던 후라도의 유일한 아쉬움은 포스트시즌 4경기에 등판해 3패 4.29(21이닝10실점)로 주춤했다는 점이다. 하지만 정규리그 MVP 코디 폰세(한화 이글스)의 메이저리그 역수출이 유력한 현 시점에서 후라도를 능가하는 성적을 올릴 새 외국인 투수를 찾기는 쉽지 않다. 결국 삼성은 연봉 70만 달러를 인상해 주면서 내년에도 후라도를 팀의 에이스로 활용하기로 결정했다.삼성은 작년 외국인 타자 문제로 고민이 많았다. 일본 프로야구를 경험했던 데이비드 맥키넌은 72경기에서 타율 .294 출루율 .381로 준수한 활약을 해줬지만 홈런이 단 4개에 장타율은 .386에 불과해 외국인 선수에게 기대했던 장타력을 전혀 보여주지 못했다. 장타 보강을 위해 영입한 카디네스는 3경기에서 2홈런5타점을 폭발했지만 부상과 태업 논란까지 겹치면서 단 7경기 만에 삼성과의 인연을 마무리했다.삼성이 작년 8월 카디네스의 대체 선수로 영입한 타자는 도미니카 공화국 출신의 내야수 디아즈였다. 디아즈는 빅리그에서 3년 간 112경기에 출전해 13홈런을 때렸지만 최근 2년 동안에는 마이너리그와 멕시칸리그를 전전했고 삼성 합류 후 29경기에서 타율 .282 7홈런19타점을 기록했다. 하지만 디아즈는 그 해 가을야구에서 타율 .353 5홈런10타점 OPS 1.202로 맹활약하며 삼성의 한국시리즈 준우승을 이끌었다.시즌이 끝난 후 총액 80만 달러에 재계약할 때까지만 해도 최근 외국인 타자의 활약이 썩 만족스럽지 못한 삼성에서 지나치게 안전한 선택을 한 게 아니냐는 비판의 목소리가 나오기도 했다. 하지만 디아즈와의 재계약은 올 시즌 삼성이 가장 잘한 선택 중 하나가 됐다. 정규리그 전 경기에 출전한 디아즈는 타율 .314 173안타50홈런158타점93득점OPS 1.025의 성적으로 올 시즌 KBO리그 최고의 타자로 군림했다.디아즈는 2015년의 박병호 이후 10년 만에 50홈런을 기록한 타자가 됐고 158타점 역시 2015년의 박병호(146개)를 뛰어넘는 KBO리그 한 시즌 역대 최다타점 신기록이었다. 다만 디아즈는 타율 .375 1홈런6타점으로 시리즈 MVP에 올랐던 준플레이오프를 제외하면 와일드카드 결정전 7타수 무안타에 이어 플레이오프에서도 타율 .278(18타수5안타) 무홈런2타점에 그치면서 삼성을 2년 연속 한국시리즈로 이끌진 못했다.가을야구 활약은 다소 아쉬웠지만 KBO리그 역사상 최초로 50홈런150타점 시즌을 만들어낸 디아즈는 당연히 재계약 최우선 대상이었다. 그리고 디아즈는 25일 올해보다 2배 인상된 160만 달러에 삼성과 재계약했다. KBO리그에는 디아즈를 포함해 총 5명의 외국인 홈런왕이 탄생했지만 2년 연속 홈런왕에 오른 선수는 1명도 없었다. 과연 디아즈는 내년 역대 최초로 2년 연속 홈런왕을 차지하는 외국인 타자가 될 수 있을까.