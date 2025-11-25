완벽했던 이웃의 반전, 평범한 주택가 집어삼킨 비극

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 영화 <완벽한 이웃>의 한 장면.영화는 비극의 발단을 2022년 2월로 되돌려 추적한다. 오칼라시의 오래된 단층 주택들이 줄지어 있는 동네, 저소득층 백인과 흑인 주민들이 섞여 사는 그곳에 수전 로린츠라는 중년 여성이 새로 이사를 오면서 모든 균열이 시작된다.길 건너편에 사는 흑인 아이들이 집 근처에서 시끄럽게 논다는 이유로, 수전은 처음엔 경고를 하고 그 다음에는 '무단 침입 금지' 팻말을 세우며 압박한다. 그녀의 주장에 따르면, 아이들은 말을 듣지 않았고 개를 산책시키며 그녀의 잔디밭에 배설물까지 남겼다고 한다. 심지어 누군가 자신을 위협하기까지 했다고 말한다.하지만 경찰이 출동해 맞은편 가족의 이야기를 들을 때마다 상황은 완전히 다르게 전개된다. 이웃들은 한목소리로 말한다. "문제가 있는 건 수전이었다, 우리 아이들이 아니라." 그중 네 아이들의 어머니 아지케 오웬스 역시 황당함을 감추지 못한다.수전이 오기 전엔 아이들이 마음껏 뛰어놀아도 아무런 문제가 없었다는 것이다. 하지만 수전은 사유지도 아닌 공간에서 아이들의 놀이를 제한하려 했고, 심지어 어느 날에는 아이에게 인종차별 발언을 하고 태블릿까지 빼앗았다고 한다.이 갈등은 단순히 층간 소음 같은 일반적 분쟁이 아니라, 생활 공간의 주도권을 두고 벌어진 일방적 적대에 가까웠다. 영화는 이 과정을 경찰들의 바디캠 영상으로 풍부하고 현실감 있게 엮어내며, 관객에게 판단을 넘긴다.