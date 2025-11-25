완벽했던 이웃의 반전, 평범한 주택가 집어삼킨 비극

2023년 6월 초, 미국 플로리다주 오칼라시의 한 조용한 주택가. 한적한 밤중을 가르며 울린 총성은 이웃의 일상이 얼마나 손쉽게 비극으로 무너질 수 있는지를 증명하듯 동네 전체를 뒤흔든다. 닫힌 현관문을 두드리던 젊은 흑인 여성에게, 집주인 백인 중년 여성이 총을 발사한 것이다. 피해 여성은 끝내 사망했고, 그녀 뒤에는 네 아이가 홀로 남았다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 영화 <완벽한 이웃>은 이 충격적인 사건의 시작부터 끝까지, 그리고 그 뒤에 도사리던 구조적 문제까지 놓치지 않고 추적한다. 선댄스 영화제 감독상 수상이라는 이력에 걸맞게, 이 작품은 관객을 단순한 시청자가 아닌 사건 한가운데 서 있는 이웃의 시선으로 이동시킨다.
영화는 '누가, 언제, 어디서, 어떻게, 무엇을, 왜'라는 육하원칙을 차근히 따라가며 사건의 표면 아래를 파헤친다. 처음엔 개인 간의 다툼처럼 보였던 일이 어느 순간 인종, 지역사회, 법적 틀까지 휘말린 거대한 파문이 되었다는 걸 관객은 점차 깨닫는다.
"아이들이 뭘 그렇게 잘못했나요?"