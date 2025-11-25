조카 의대 등록금 때문에 가짜 장례식 꾸민 짠한 가족의 해프닝

▲영화 <고당도> 스틸컷 ㈜트리플픽쳐스

영화는 중의적이고 함축적인 제목으로 시선을 사로잡는다. 제목 고당도에 대해 권용재 감독은 개인 서사에서 출발했다고 운을 떼었다. "제철 과일을 먹을 때마다 100번도 남지 않았다는 생각이 들어 소중히 먹는 습관이 있다. 그 소중함이 부모님을 뵈러 갈 때마다 떠올랐고 얼마 남지 않은 시간처럼 느껴졌다"며 과일과 가족의 의미를 덧씌워 풀어보고 싶었다고 전했다.



이어 "죽음을 의미할 때 쓰는 한자 '고(故)'와 당도하다의 '당도'를 붙인 중의적 제목이다. 죽음을 의미하는 고자가 '고향 고'자를 쓰는데 죽음과 가족의 의미를 되새겨 보고 싶었다"고 부연했다.



사채업자에게 쫓겨 도망 다니던 일회(봉태규)가 아버지의 죽음을 앞두고 의절한 누나 선영(강말금)을 찾아오며 건네준 감이 여러 번 등장해 상징적인 메시지를 던진다.



감의 의미에 대해 권용재 감독은 "영화를 준비하며 가족에 대해 정의를 내릴 필요성을 느꼈다. 감이 서너 번 노출되는데 은밀하게 숨길 건지 드러낼 건지 고민했었다. 감을 씹고 삼키는 행위가 가족의 의미라고 봤다. 가족은 좋고 싫고를 논할 수 없는 관계다. 너무 사랑하지만 상처를 남기는 존재기도 하다. 마지막 장면에서 불분명함이 가슴속에 맺히도록 의도했다"고 전했다.



가족과 돈의 떼려야 뗄 수 없는 상관관계를 블랙 코미디로 풀어낸 <고당도>는 다양한 가족의 모습과 의미에 대해 재확인하는 공감력이 크다. 극 중 빚을 지고 사채업자에게 쫓겨 아들의 등록금까지 탕진한 일회를 연기한 봉태규가 개인의 경험을 들려주며 현실감을 높였다.



그는 "아버지가 사고로 돌아가셨을 때 오랫동안 활동을 하지 않아 경제적으로 어려웠다. 그때 어머니가 누나 둘보다 조의금을 많이 주셨다. 경제적으로 힘드니 많이 가져가라고 하셨는데 황당하면서도 안심되어 웃음이 터졌다. 서글픈 상황에서 오히려 웃음이 나오는 게 영화 속 상황과 비슷했다. 웃음과 울음이 공존하는 게 가족인 것 같다"며 영화의 애정을 전했다.



한편, 영화 <고당도>를 직접 쓰고 연출한 신예 권용재 감독은 단편영화 <굿바이! 굿마미> <조의> <개꿀> 등으로 국내외 다수의 영화제에서 주목받았다. 관객의 재미를 가장 최우선으로 두고 신경 쓰면서도 무언가 얹히는 게 있길 바란다고 마지막 인사를 전했다.



영화는 오는 12월 10일 개봉을 앞두고 있으며, 오는 27일 개막하는 제51회 서울독립영화제에 초청되어 미리 만나볼 수 있다.

