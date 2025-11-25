조카 의대 등록금 때문에 가짜 장례식 꾸민 짠한 가족의 해프닝

▲
영화 <고당도> 스틸컷㈜트리플픽쳐스
11월 24일 용산 CGV에서 영화 <고당도>의 기자간담회가 진행되었다. 현장에는 권용재 감독, 강말금, 봉태규, 장리우, 정순범 배우가 참석해 작품에 관한 진솔한 이야기를 나누었다.
단편과 궤를 같이하는 확장성
<고당도>는 아버지의 장례식을 빌미로 조카의 의대 등록금을 마련하려는 웃지 못할 해프닝을 그린 영화다. 단편 <조의>를 발전시켜 만든 권용재 감독의 장편 데뷔작으로 가족의 희비극이 교차되는 순간을 명확하게 짚어냈다.
권용재 감독은 "단편과 같은 이야기에 살을 붙여 확장했다. <자유연기>를 보고 위로가 되었기에 강말금 배우와 꼭 작업하고 싶어 단편을 제안 드렸다. <조의> 크랭크 업 후 '다음에 또 보자'는 말을 하셨고, 그 말을 지키고 싶어 장편까지 제안 드렸다"고 답했다.
강말금은 권용재 감독과의 작업을 곱씹으며 "2019년 단편 <조의>로 만나 5년 후 <고당도>까지 하게 되었다. 일단 시나리오가 재미있었다. 저희 세대, 조카, 고모 세대까지 거울처럼 돌아보는 의미가 컸다. 당시 스케줄도 허락되어 운명이라 생각하고 함께하게 되었다"라고 전했다.
봉태규는 <미나문방구> 이후 12년 만의 스크린에 복귀했다. 그는 "2023년 감독님이 프로듀서 참여한 단편에 출연해 인연을 맺었다. 그때 시나리오를 쓰고 있다며 어울릴 만한 역할을 제안하고 싶다고 했다. 시나리오를 단숨에 읽었는데 오랜만에 영화 출연을 안심하고 할 수 있겠다는 생각에 2시간 만에 연락했다"라며 시나리오의 힘을 강조했다.
장리우는 "지금까지 강한 역할을 많이 했었는데 효연 역에 어울릴 것 같다는 말에 도전하게 되었다. 캐릭터가 뻔뻔하고 솔직하며 아무 생각 없어 보여 감독님과 3일을 연달아 1시간씩 통화하며 자유도가 커졌다. 효연은 삶에 지쳤다고 해석했다. 그래서 부모 같지 않고 아이 같은 성격이 묻어 나왔지만 아들을 포기하지 않고 어떻게든 살아가려고 한다"라고 대답했다.
정순범은 "단편 <숨차오를때>를 보고 연락 주셨다. 마지막으로 합류했는데 제가 이 자리에 껴도 되나 싶은 마음이 들었다. 재미있는 시나리오였고 좋은 역할을 주셔서 감사하면서 임했다"라고 말했다.
중의적인 제목, 감의 의미