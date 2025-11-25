이이경 강제 하차로 '놀면 뭐하니' 최대 위기, 시청자 뿔났다

▲MBC '놀면 뭐하니?' MBC

일련의 과정을 살펴보면 제작진의 섣부른 판단과 대응이 화를 크게 자초한 것으로 보인다. 이번 이이경과 관련된 사안을 살펴보면 아직 사건의 전말이 드러난 것도 아닌 데다 수사 당국의 조사 착수 등 일련의 움직임에선 오히려 그가 피해를 입은 게 아니냐는 시각이 우세한 상황이다. 그렇다면 강제 하차 결정 보단 잠시 사건의 추이를 살펴볼 수 있는 휴식기를 갖고 침착하게 대처하는 게 낫지 않았을까?



잡음이 불거지기가 무섭게 곧바로 일방적인 하차가 이뤄지고 출연자 스스로의 결정인 양 둔갑시켜 발표했다는 점은 시청자들로선 좀처럼 이해하기 힘든 대목이다. 물론 예능 제작진 입장에선 고정 출연진을 둘러싼 사생활 의혹이 부담될 수밖에 없는 사안이다.



< 놀면 뭐하니? >의 인기가 기대에 못 미치는 상황에서 출연진을 향한 제작진의 강제 하차 논란까지 발생하다 보니 프로그램 탄생 이래 최대 위기라는 말까지 나오고 있는 상황이다.

​

제작진 교체 등 대대적인 개편 의지 및 자기 반성이 뒤따르지 않는다면 올해 '80s 서울가요제'로 다소 회복했던 시청자들의 민심은 돌아오기 힘들 것으로 보인다. <놀면 뭐하니?>의 뼈저린 자기 반성은 이뤄질 수 있을까?

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기