이이경 강제 하차로 '놀면 뭐하니' 최대 위기, 시청자 뿔났다

▲
MBC '놀면 뭐하니?'MBC
앞서 < 놀면 뭐하니? >에선 '인사모' 특집 방영에 앞서 이이경의 하차를 공식화 한 바 있다. 잘 알려진 것처럼 최근 이이경은 신원 미상의 인물로부터 사생활 관련 폭로를 당했다. 이이경 측은 허위사실이라고 주장하며 "협박 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손에 대한 고소 절차를 마쳤다"고 알려 왔다. 일련의 보도에 따르면 해당 인물에 대한 수사 당국의 압수 수색 영장 발부 등 조치가 진행 중인 상황이다.
이 과정에서 이이경은 3년 가량 고정 멤버로 활약해 온 < 놀면 뭐하니? >에서 하차하게 됐다. 표면적인 이유로는 드라마, 영화 등 바쁜 일정 등을 내세웠지만 또 다른 케이블 예능에선 변함없이 출연하며 의문을 낳은 바 있다.
그리고 지난주 이이경은 자신의 개인 SNS에 장문의 글을 올려 일명 '면치기 논란'을 비롯한 그간의 억울함을 토로했고, 일각에서 제기된 강제 하차 의혹이 사실이었음이 드러났다. 이후 < 놀면 뭐하니? > 제작진을 향한 시청자들의 비난 여론이 쇄도하기 시작했고, 결국 < 놀면 뭐하니? >측은 사과문을 올리면서 수습에 나선 상태다.
제작진의 섣부른 대응이 화 자초했나