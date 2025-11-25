'투수4관왕' 폰세, '150타점' 디아즈 꺾고 MVP 등극

투수 4관왕의 주인공 폰세가 2025 시즌 KBO리그 최고의 선수에 등극했다.
한화 이글스에서 활약한 코디 폰세는 24일 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼륨에서 열린 '2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 시상식'에서 전체 125표 중 96표를 받아 76%의 득표율로 정규리그 MVP에 선정됐다. 폰세는 올 시즌 정규리그 29경기에 등판해 180.2이닝을 소화하며 17승1패252탈삼진 평균자책점1.89의 성적으로 다승과 평균자책점, 승률, 탈삼진까지 투수 부문 4관왕을 휩쓸며 압도적인 시즌을 보냈다.
한편 신인왕 투표에서는 전체 125표 중 110표(88%)를 쓸어 담은 안현민(kt 위즈)이 정우주(한화,5표)와 송승기(LG 트윈스), 성영탁(KIA 타이거즈,이상 3표)을 멀찍이 따돌리고 신인왕에 선정됐다. 현역으로 군복무를 마치고 작년까지 1군 출전 경력이 단 16경기에 불과했던 안현민은 올해 112경기에 출전해 타율 .334(2위) 22홈런80타점72득점OPS(출루율+장타율)1.018의 뛰어난 성적으로 신인왕 트로피를 가져갔다.
MVP 경쟁이 유독 치열했던 시즌들
1982년의 박철순과 1984년의 고 최동원, 1992년의 장종훈, 1994년의 이종범, 2003년의 이승엽, 2010년의 이대호, 2015년의 에릭 테임즈, 2023년의 에릭 페디 등은 그 어떤 논란 없이 정규리그 MVP를 수상했다. MVP를 수상했던 시즌의 활약이 경쟁자를 찾기 힘들 없을 정도로 압도적이었다는 뜻이다. 하지만 같은 해에 'MVP급 성적'을 올린 선수가 2명 이상 나오면 세월이 흐른 후에도 야구팬들에게 논쟁거리가 되기도 한다.
1995년 OB 베어스에서 활약한 김상호는 타율 .272 25홈런101타점의 성적으로 홈런왕과 타점왕 타이틀을 차지했다. 그리고 LG 트윈스의 '야생마' 이상훈은 1990년의 선동열 이후 5년 만에 20승 투수에 등극하며 다승왕과 승률왕에 올랐다. 두 선수는 치열한 MVP 경쟁을 벌였지만 '잠실 최초 홈런왕'이라는 프리미엄을 얻은 김상호가 MVP에 선정됐고 LG는 현재까지도 정규리그 MVP를 배출하지 못했다.
2006년은 1984년의 고 최동원, 이만수에 이어 역대 두 번째로 타자 트리플크라운(이대호)과 투수 투리플크라운(류현진)이 동시에 탄생한 시즌이었다. 그 어떤 선수가 MVP 타이틀을 가져가도 이상하지 않을 시즌이었지만 투표인단은 프로에 입단 첫 해에 다승과 평균자책점, 탈삼진 타이틀을 휩쓴 류현진에게 더 높은 점수를 줬다. 물론 이대호 역시 2010년 타격 7관왕으로 MVP에 선정되며 아쉬움을 달랬다.
2008년에는 두산에서 활약하던 김현수(LG)는 풀타임 2년 차 시즌에 타율(.357)과 최다안타(168개), 출루율(.454) 부문 1위에 오르면서 일약 '타격기계'로 떠올랐다. 하지만 그 해 정규리그 MVP는 김현수가 아닌 프로 2년 차 시즌에 다승(16승)과 탈삼진(150개) 1위, 평균자책점 2위(2.39)에 올랐던 김광현(SSG 랜더스)에게 돌아갔다. 그리고 신예는 오랜 기간한국야구를 대표하는 타자와 투수로 맹활약했다.
2014년에는 올 시즌을 끝으로 은퇴를 선언한 박병호(키움 히어로즈 잔류군 선임코치)가 52홈런124타점으로 2003년의 이승엽 이후 11년 만에 50홈런 시즌을 만들면서 3년 연속 홈런왕과 타점왕 타이틀을 휩쓸었다. 하지만 2012,2013 시즌 MVP였던 박병호는 3년 연속 MVP 등극이 좌절됐다. 육성선수 출신의 팀 동료 서건창이 KBO리그 최초로 한 시즌 200안타 기록을 달성하면서 MVP를 가져갔기 때문이다.
'50홈런150타점' 디아즈 제친 '투수 4관왕' 폰세