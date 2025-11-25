'투수4관왕' 폰세, '150타점' 디아즈 꺾고 MVP 등극

큰사진보기 ▲24일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식에서 정규시즌 최우수선수(MVP)로 선정된 한화의 폰세가 트로피와 함께 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

지난해 12월 13일 한화와 100만 달러에 계약할 때만 해도 폰세는 KBO리그에 도전하는 흔한 외국인 투수 중 한 명에 불과했다. 신규 외국인 선수 연봉 상한선 100만 달러를 채웠지만 100만 달러 외국인 투수는 KBO리그에서 어렵지 않게 볼 수 있었다. 메이저리그 1승7패5.86의 성적도 크게 돋보이지 않았고 일본 프로야구에서 3년 간 활약했지만 10승16패4.54로 썩 인상적인 활약을 보여줬다고 평가하긴 힘들었다.



하지만 폰세는 시즌이 시작되자 압도적인 구위를 선보이며 KBO리그를 지배하기 시작했다. 시속 155km를 넘나드는 강속구로 상대 타자들을 힘으로 찍어 눌렀고 싱커와 커터, 커브 등 변화구의 완성도 역시 뛰어났다. 무엇보다 마운드에서 상대를 공격적으로 몰아 붙이며 많은 삼진을 잡아냈는데 5월17일 SSG와의 경기에서는 18탈삼진을 기록하며 류현진의 한 경기 최다 탈삼진 기록을 경신하기도 했다.



8월까지 16승 무패1.66으로 압도적인 성적을 내고 있던 폰세는 9월 이후 4경기에서 1승1패3.52의 평범한(?) 성적을 올렸다. 폰세가 주춤한 사이 삼성 라이온즈의 거포 르윈 디아즈는 9월 이후 19경기에서 타율 .412 7홈런27타점을 폭발하며 2015년의 박병호 이후 10년 만에 50홈런 시즌을 만들었고 KBO리그 역대 최초로 시즌 150타점을 돌파하면서 폰세를 위협하는 강력한 MVP 대항마로 떠올랐다.



하지만 MVP를 선정하는 기자단은 디아즈가 아닌 폰세의 손을 들어줬다. 폰세는 무려 76%(96/125)의 득표율을 독식하면서 23표의 디아즈를 여유 있게 제치고 2025 시즌 정규리그 MVP에 선정됐다. 2023년 페디에 이어 2년 만에 탄생한 외국인 투수 MVP였고 빙그레 시절을 포함해 이글스 선수로는 1991, 1992년의 장종훈과 1996년의 구대성, 2006년의 류현진 이후 통산 5번째 MVP 수상의 영광을 누렸다.



폰세는 올 시즌 이글스와 KBO리그 역사에 한 획을 그었지만 폰세가 내년에도 KBO리그에서 활약할 수 있을지는 장담하기 힘들다. 올 시즌 KBO리그를 지배하면서 메이저리그 스카우트의 관심을 받은 폰세는 현재 복수의 메이저리그 구단들로부터 러브콜을 받고 있기 때문. 하지만 폰세가 내년 KBO리그 마운드에 서지 못한다 해도 올 시즌 그가 보여준 압도적인 구위는 야구팬들에게 오래 기억될 것이다.



투수 4관왕의 주인공 폰세가 2025 시즌 KBO리그 최고의 선수에 등극했다.한화 이글스에서 활약한 코디 폰세는 24일 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼륨에서 열린 '2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 시상식'에서 전체 125표 중 96표를 받아 76%의 득표율로 정규리그 MVP에 선정됐다. 폰세는 올 시즌 정규리그 29경기에 등판해 180.2이닝을 소화하며 17승1패252탈삼진 평균자책점1.89의 성적으로 다승과 평균자책점, 승률, 탈삼진까지 투수 부문 4관왕을 휩쓸며 압도적인 시즌을 보냈다.한편 신인왕 투표에서는 전체 125표 중 110표(88%)를 쓸어 담은 안현민(kt 위즈)이 정우주(한화,5표)와 송승기(LG 트윈스), 성영탁(KIA 타이거즈,이상 3표)을 멀찍이 따돌리고 신인왕에 선정됐다. 현역으로 군복무를 마치고 작년까지 1군 출전 경력이 단 16경기에 불과했던 안현민은 올해 112경기에 출전해 타율 .334(2위) 22홈런80타점72득점OPS(출루율+장타율)1.018의 뛰어난 성적으로 신인왕 트로피를 가져갔다.1982년의 박철순과 1984년의 고 최동원, 1992년의 장종훈, 1994년의 이종범, 2003년의 이승엽, 2010년의 이대호, 2015년의 에릭 테임즈, 2023년의 에릭 페디 등은 그 어떤 논란 없이 정규리그 MVP를 수상했다. MVP를 수상했던 시즌의 활약이 경쟁자를 찾기 힘들 없을 정도로 압도적이었다는 뜻이다. 하지만 같은 해에 'MVP급 성적'을 올린 선수가 2명 이상 나오면 세월이 흐른 후에도 야구팬들에게 논쟁거리가 되기도 한다.1995년 OB 베어스에서 활약한 김상호는 타율 .272 25홈런101타점의 성적으로 홈런왕과 타점왕 타이틀을 차지했다. 그리고 LG 트윈스의 '야생마' 이상훈은 1990년의 선동열 이후 5년 만에 20승 투수에 등극하며 다승왕과 승률왕에 올랐다. 두 선수는 치열한 MVP 경쟁을 벌였지만 '잠실 최초 홈런왕'이라는 프리미엄을 얻은 김상호가 MVP에 선정됐고 LG는 현재까지도 정규리그 MVP를 배출하지 못했다.2006년은 1984년의 고 최동원, 이만수에 이어 역대 두 번째로 타자 트리플크라운(이대호)과 투수 투리플크라운(류현진)이 동시에 탄생한 시즌이었다. 그 어떤 선수가 MVP 타이틀을 가져가도 이상하지 않을 시즌이었지만 투표인단은 프로에 입단 첫 해에 다승과 평균자책점, 탈삼진 타이틀을 휩쓴 류현진에게 더 높은 점수를 줬다. 물론 이대호 역시 2010년 타격 7관왕으로 MVP에 선정되며 아쉬움을 달랬다.2008년에는 두산에서 활약하던 김현수(LG)는 풀타임 2년 차 시즌에 타율(.357)과 최다안타(168개), 출루율(.454) 부문 1위에 오르면서 일약 '타격기계'로 떠올랐다. 하지만 그 해 정규리그 MVP는 김현수가 아닌 프로 2년 차 시즌에 다승(16승)과 탈삼진(150개) 1위, 평균자책점 2위(2.39)에 올랐던 김광현(SSG 랜더스)에게 돌아갔다. 그리고 신예는 오랜 기간한국야구를 대표하는 타자와 투수로 맹활약했다.2014년에는 올 시즌을 끝으로 은퇴를 선언한 박병호(키움 히어로즈 잔류군 선임코치)가 52홈런124타점으로 2003년의 이승엽 이후 11년 만에 50홈런 시즌을 만들면서 3년 연속 홈런왕과 타점왕 타이틀을 휩쓸었다. 하지만 2012,2013 시즌 MVP였던 박병호는 3년 연속 MVP 등극이 좌절됐다. 육성선수 출신의 팀 동료 서건창이 KBO리그 최초로 한 시즌 200안타 기록을 달성하면서 MVP를 가져갔기 때문이다.