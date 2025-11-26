6년 만에 돌아온 H.O.T., 오빠들 고백에 결국 무너졌습니다

▲6년 만에 완전체 무대를 선보인 1세대 아이돌 그룹 H.O.T. 한터글로벌

1996년 9월 7일, "자 하나, 둘 셋. 안녕하세요. H.O.T.입니다. 키워주세요"라는 인사로 데뷔한 다섯 명에게 빠진 건 나 혼자가 아니었다. 단발머리 중학생들은 처음으로 누군가를 '사랑'이라는 이름으로 칭하기 시작했다. 사랑에 빠지게 된 소녀들의 시간은 뭘 해도 부족했다. 결국 등교 시간 보다 1시간 일찍 학교에서 친구들을 만났다.



H.O.T. 음료수를 마시고 H.O.T. 향수를 뿌리고 멤버들의 DNA가 들어간 열쇠고리를 가방에 단 소녀들이 교실에 모여 앉았다. 전날 H.O.T.가 출연한 프로그램 리뷰를 하기 위해서라면 그깟 잠은 얼마든지 포기할 수 있었다. 소녀들은 이번 무대가 이전의 무대와 비교해 달라진 점이 있는지, 멤버들의 표정은 어땠는지 꼼꼼히 살폈다. 인터뷰하는 멤버들의 목소리가 미세하게 떨리진 않았는지, 눈이 충혈된 건 아닌지, 평소보다 말수가 줄어든 멤버가 있다면 왜 그런 건지 각자의 추측과 분석을 펼치며 이른바 소설을 썼다.



진짜 소설을 쓴 친구도 있었다. 멤버들의 이야기로 팬픽을 읽고 쓰며 오빠들끼리의 사랑(?)을 응원하기도 했는데, 소설을 쓴 친구는 여기저기서 마감을 앞당기라는 재촉과 응원을 동시에 받았다. 소설을 먼저 읽기 위해 여러 친구들이 매점에서 간식거리를 사다 바쳤다. 수업시간에 뒤에서 편하게 소설을 쓰라고 키 큰 친구가 항상 이 친구의 앞자리에 앉았다. 학교 숙제 역시 소설 구독자인 다른 친구들이 품앗이로 해결했다.



클럽 H.O.T.의 학교 지부장을 자처하던 한 학년 위의 언니들은 H.O.T. 팬들에게 세상 따뜻한 친절을 베풀었다. 당시 H.O.T 콘서트의 표를 사기 위해 새벽부터 조흥은행 앞에서 밤샘할 때 핫팩과 간식을 챙겨온 것도, 콘서트를 보러 처음 가는 동생들의 부모님에게 일일이 전화해 허락을 받아내고 함께 데려간 것도, 클럽 H.O.T.의 강령과 응원법, 하지 말아야 행동과 공연장에서 위험한 행동이 무엇인지 (큰 플래카드를 공연장에 붙이다가 고꾸라져 다치거나 공연장에서 만난 다른 아이돌 팬들과의 다툼 등이 상당했던 때다 – 기자 말)를 알려준 것도 이 언니들이었다. 누군가를 함께 좋아하면 친절해지고 싶다는 걸, 내가 지난 좋은 걸 너에게도 나눠주고 싶은 마음이 저절로 든다는 걸 이 언니들을 보며 깨달았다.



그래서였을까. '한터 음악 페스티벌' 관객석 여기저기를 자꾸만 둘러보게 됐다. 공연장에 입장했을 때도 공연이 끝나고 퇴장할 때도 자꾸 무대가 아니라 공연장을 빠져나가는 사람들을 쳐다봤다. H.O.T. 곡 '캔디'의 무대의상처럼 털모자와 털 가방, 등번호가 적힌 옷을 입고 온 이들을, 'CLUB H.O.T.'가 새겨진 흰 우비, 'High-five Of Teenager'와 데뷔날짜인 '1996 0907'이 새겨진 우비를 입은 사람들의 얼굴을 연신 돌아봤다.



한 때, '희준 마눌'·'안승호 부인'·'우혁 마누라'·'재원 현부인'이라 주장하던 사람들이 혼자서 혹은 아이의 손을 잡고 또는 친구들과 공연장에 있었다. 각자의 일터 혹은 가정에서 제 몫을 해내려 애쓰는 우리들이 모처럼 '오빠들'을 외치며 한 곳에 모인 셈이다. 서로를 알지 못하지만 동시에 누구보다 잘 아는 우리는 'H.O.T.'를 향한 사랑으로 무장한 채 무엇이든 해낼 것 같았던 '소녀들'이었다.



이들 얼굴에 드러난 설렘과 만족감, 이 하루와 무대가 끝났다는 아쉬움은 내 것과 꼭 같았다. 또 다시 언제 H.O.T.의 완전체 무대가 있을지 모르지만, 지금까지 그랬던 것처럼 기다리겠다는 말을 눈에 담고 그들을 바라봤다. 그 때가 되면, 또 만나자고 마음으로 약속하며 발걸음을 돌렸다.



