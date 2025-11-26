6년 만에 돌아온 H.O.T., 오빠들 고백에 결국 무너졌습니다

▲
'CLUB H.O.T.'가 새겨진 흰 우비와 'High-five Of Teenager'와 데뷔 날짜(1996 0907)가 새겨진 우비를 입은 팬들이 22일 인천 인스파이어 아레나에서 열린 '한터 음악 페스티벌'을 찾았다.
"사실 인사를 드리고 무대에서 세 곡을 연달아 하려고 했는데, 어휴 너무 힘들어요. 이야기 나누다 두 곡을 하려는데, 괜찮을까요?" - 문희준(H.O.T.)
'전사의 후예'를 부른 H.O.T. 멤버들이 무대 위에서 숨을 고른다. 4분 21초의 첫 곡을 불렀을 뿐인데, 멤버들은 모두 땀으로 흠뻑 젖었다. 미래 전사 느낌의 번쩍이는 옷을 입고 있는 힘껏 머리를 세우고, 헤어밴드와 선글라스로 개성을 뽐내며 당시 사회 문제였던 학원 폭력을 고발한 10대들의 모습은 온데간데없다.
흰 우비를 입고 있던 옆자리 여성이 "어떻게 해, 오빠 천천히 해요"라고 외치며, 쓰고 있던 안경을 벗고 눈가를 훔친다. 우리 모두 마음은 29년 전인데, 무엇이 변했는지 정도는 알고 있다.
'흰 물결'을 만든 팬들을 향해 H.O.T. 멤버들 역시 반가움과 고마움, 미안함이 뒤섞인 반응을 보였다. "하얀 풍선을 보면 없던 힘도 생기고 낮아졌던 자존감도 올라갔다. 흰 풍선은 내 삶의 빛"이라고 한 토니의 영상 메시지가 나오자 옆자리 팬이 오열했다. "고맙기 보다 미안하다. CLUB H.O.T.는 내게 사랑 그 자체"라는 문희준의 말에는 뒷자리에서 울음이 터졌고, "부족함을 채워주는 게 가족인데, CLUB H.O.T.는 내게 가족"이라고 한 강타의 말에 결국 나는 아랫입술을 깨물었다.
이들이 완전체로 무대에 선 건 2019년 고척스카이돔에서 공연한 이후 꼭 6년 만이다. H.O.T.는 2001년 해체 이후 각자의 길을 걸었다. 재계약 이야기가 나오던 당시 토니안·장우혁·이재원은 SM엔터테이먼트를 떠나 그룹 JTL을 결성해 따로 활동했다. 문희준과 강타는 솔로로 각자의 앨범을 냈다.
그렇게 H.O.T.라는 이름으로 함께했던 5년여의 시간 보다 각자의 이름으로 활동한 시간이 더 길어졌다. 앨범마다 100만 장 이상 판매되고 시상식마다 대상을 석권했던 H.O.T.를 다시 보는 건 꿈속에서나 가능한 것처럼 여겨질 만큼 오랜 시간, 무려 17년이 흘렀다. 2018년 MBC <무한도전>의 프로젝트를 통해 함께 만난 H.O.T.는 그해 10월 잠실 올림픽주경기장에서 재결합 콘서트를 열었다. 이듬해에도 콘서트를 했지만, 코로나 팬데믹 등 여러 사정으로 이후의 공연 소식은 좀처럼 전해지지 않았다.
그러다 2025년 '한터 음악 페스티벌' 무대에 '완전체'로 올랐으니, 이들을 기다리던 팬들이 총집합 할 수밖에. 실제로 공연 중 "다들 멀리서 오셨죠"라고 묻는 멤버(장우혁)의 질문에 관객석에서 "싱가포르", "홍콩", "일본에서 왔다"는 답이 나왔다. 부산이나 광주, 울산 등 일부 지역에서는 단체로 버스를 대절해 공연장을 찾았다. 어떤 기회는 당연하듯 또 찾아오지 않을 수도 있다는 걸 알게 된 팬들이 분주히 움직여 좌석 하나하나를 채웠다. 그리고 그중 한 자리엔 클럽 H.O.T. 1기, '안칠현(강타) 본부인'이라 주장하던 H.O.T.의 곧 30년 차 팬, 나도 있었다.
함께 좋아한 마음