'투수 4관왕' 코디 폰세, 2025 프로야구 '최고의 별'

▲2025 KBO 시상식 MVP는 한화의 폰세
24일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식에서 정규시즌 최우수선수(MVP)로 선정된 한화의 폰세가 수상 소감을 밝히고 있다연합뉴스
한화 이글스 외국인 투수 코디 폰세가 2025시즌 프로야구 '최고의 별'로 우뚝 섰다.
폰세는 24일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 시상식에서 압도적인 득표율로 최우수선수(MVP)의 영예를 안았다.
폰세는 기자단 투표에서 유효 투표 125표 가운데 96표(76%)를 획득하면서 23표를 받은 '홈런왕' 삼성 라이온즈의 외국인 타자 르윈 디아즈를 제쳤다.
외국인 투수 최초 4관왕... '코리안 드림' 이룬 폰세
한화 선수가 MVP를 수상한 것은 2006년 '코리안 몬스터' 류현진 이후 무려 19년 만이고, 외국인 투수로는 처음이다. 또한 빙그레 시절 장종훈(1991~1992년)과 구대성(1996년)에 이어 역대 5번째 수상이다.
올 시즌 처음 KBO리그에 입성한 폰세는 다승(17승), 평균자책점(1.89), 탈삼진(252개), 승률(0.944) 부문에서 1위에 오르며 역대 외국인 투수 최초로 4관왕에 올랐다. 규정 이닝을 채우고 1점대 평균자책점을 기록한 것은 2010년 류현진(1.82) 이후 15년 만이다
이 같은 역투를 바탕으로 개막 17연승을 거두며 한화의 강력한 1선발로 활약, 19년 만의 한국시리즈 진출을 이끌기도 했다.
시속 160km에 달하는 강속구와 날카로운 커브, 슬라이더로 타자들을 압도한 폰세는 지난 11일 '한국의 사이영상' 격인 최동원상을 받았고, 이날 MVP 트로피까지 품에 안으며 야구 인생 최고의 황금기를 만끽했다.
폰세는 "한화에서 뛸 수 있게 기회를 준 스카우트 팀에 감사하다. 야구장 안팎에서 가족처럼 대해준 팀 동료들도 고맙다"라고 소감을 밝혔다. 특히 포수 최재훈에게 "내 마음속의 형"이라며 각별한 감사를 전하기도 했다.
그러나 폰세가 내년에도 한화 유니폼을 입고 던질지는 더 지켜봐야 한다. 한화는 당연히 폰세와의 재계약에 힘쓰고 있지만, 눈부신 활약 덕분해 미국 메이저리그 구단들의 관심을 받고 있어 더 지켜봐야 한다.
디아즈는 올 시즌 144경기 전 경기에 출장해 타율 0.314, 50홈런, 158타점 OPS(출루율+장타율) 1.025를 기록하며 삼성 타선을 이끌었다. 홈런과 타점, 장타율까지 3관왕에 오르면서 2015년 박병호(146타점)를 넘어 단일 시즌 최다 타점 기록을 갈아치웠고, 외국인 타자로는 처음으로 50홈런도 달성했다. 하지만 폰세의 높은 벽을 넘지 못하면서 MVP 수상은 다음 기회로 미뤘다.
