방출 칼바람 '17년 한화맨' 장민재... 현역 연장 기로에 서다

장민재의 주요 투구기록 (출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트
그러나 에이징커브의 영향일까? FA 계약 이후의 성적은 기대에 미치지 못했다. 계약 첫해인 2024시즌에는 26경기에 등판해 ERA 3.10으로 체면치레는 했지만 올 시즌에는 아예 1군 마운드를 밟지 못했다. 퓨처스리그에서도 14경기에 등판해 3승 2패 ERA 4.30으로 부진했다.
결국 1년 옵션을 포기한 한화 구단은 외부 FA 강백호 영입 등 전력 보강과 함께 젊은 선수들에게 더 많은 기회를 주기 위해 장민재에게 재계약 불가를 통보했다. 이후 장민재는 자신의 SNS를 통해 "지난 17년 동안 한화에서 정말 많은 사랑과 응원을 받으며 선수 생활을 이어올 수 있었고 그 누구보다 행복한 사람이었다"며 팬들에게 감사를 전했다.
이에 덧붙여 장민재는 "비록 한화 이글스의 장민재는 여기서 멈추지만, 앞으로의 여정도 응원해주시는 분들께 부끄럽지 않도록 최선을 다해 걸어가겠다"는 말로 현역 연장에 대한 의지가 아직 꺾이지 않았음도 알렸다.