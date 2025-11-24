방출 칼바람 '17년 한화맨' 장민재... 현역 연장 기로에 서다

한화이글스

한화에서 방출된 장민재지난 2009년 프로 입단 후 줄곧 한화 이글스에서 활약해 온 베테랑 우완 투수 장민재(36)가 방출의 칼날을 피하지 못했다. 지난 21일 한화 이글스로부터 방출 통보를 받은 장민재는 이후 자신의 SNS를 통해 한화 팬들에게 작별 인사를 전하며 17년 원클럽맨의 여정을 마쳤다.광주제일고를 졸업하고 2009년 신인 드래프트 2차 3라운드(전체 22순위)로 한화 유니폼을 입게 된 장민재는 군 복무 기간을 제외하고 단 한 번의 이적 없이 한화 마운드를 지켰다. 한화가 암흑기를 보내던 시기에 선발과 불펜을 오가며 줄곧 마당쇠 역할을 도맡았던 장민재는 가장 팀에 헌신적인 선수라는 평가를 받기도 했다.올해까지 프로 통산 313경기에 등판한 장민재는 35승 54패 4홀드 평균자책점(ERA) 5.11의 성적을 기록 중이다. 지난 2022시즌에는 32경기(25선발)에서 126⅔이닝을 소화하며 개인 한 시즌 최다이자 팀 내 최다승인 7승, ERA 3.55를 기록하며 커리어 하이 시즌을 보내기도 했다. 이 활약에 힘입은 장민재는 2023시즌 종료 후 한화와 2+1년 총액 8억 원의 FA 계약을 체결하며 동행을 이어갔다.