방출 칼바람 '17년 한화맨' 장민재... 현역 연장 기로에 서다

[KBO리그] '2025시즌 1군 0경기' 세대 교체에 밀려 한화에서 방출된 장민재, 새 팀 찾을 수 있을지 주목

케이비리포트(kbreportcom)
25.11.24 17:23최종업데이트25.11.24 17:23
한화에서 방출된 장민재
한화에서 방출된 장민재

지난 2009년 프로 입단 후 줄곧 한화 이글스에서 활약해 온 베테랑 우완 투수 장민재(36)가 방출의 칼날을 피하지 못했다. 지난 21일 한화 이글스로부터 방출 통보를 받은 장민재는 이후 자신의 SNS를 통해 한화 팬들에게 작별 인사를 전하며 17년 원클럽맨의 여정을 마쳤다.

광주제일고를 졸업하고 2009년 신인 드래프트 2차 3라운드(전체 22순위)로 한화 유니폼을 입게 된 장민재는 군 복무 기간을 제외하고 단 한 번의 이적 없이 한화 마운드를 지켰다. 한화가 암흑기를 보내던 시기에 선발과 불펜을 오가며 줄곧 마당쇠 역할을 도맡았던 장민재는 가장 팀에 헌신적인 선수라는 평가를 받기도 했다.

올해까지 프로 통산 313경기에 등판한 장민재는 35승 54패 4홀드 평균자책점(ERA) 5.11의 성적을 기록 중이다. 지난 2022시즌에는 32경기(25선발)에서 126⅔이닝을 소화하며 개인 한 시즌 최다이자 팀 내 최다승인 7승, ERA 3.55를 기록하며 커리어 하이 시즌을 보내기도 했다. 이 활약에 힘입은 장민재는 2023시즌 종료 후 한화와 2+1년 총액 8억 원의 FA 계약을 체결하며 동행을 이어갔다.

장민재의 주요 투구기록 (출처: 야구기록실 kbreport)
장민재의 주요 투구기록 (출처: 야구기록실 kbreport)

그러나 에이징커브의 영향일까? FA 계약 이후의 성적은 기대에 미치지 못했다. 계약 첫해인 2024시즌에는 26경기에 등판해 ERA 3.10으로 체면치레는 했지만 올 시즌에는 아예 1군 마운드를 밟지 못했다. 퓨처스리그에서도 14경기에 등판해 3승 2패 ERA 4.30으로 부진했다.

결국 1년 옵션을 포기한 한화 구단은 외부 FA 강백호 영입 등 전력 보강과 함께 젊은 선수들에게 더 많은 기회를 주기 위해 장민재에게 재계약 불가를 통보했다. 이후 장민재는 자신의 SNS를 통해 "지난 17년 동안 한화에서 정말 많은 사랑과 응원을 받으며 선수 생활을 이어올 수 있었고 그 누구보다 행복한 사람이었다"며 팬들에게 감사를 전했다.

이에 덧붙여 장민재는 "비록 한화 이글스의 장민재는 여기서 멈추지만, 앞으로의 여정도 응원해주시는 분들께 부끄럽지 않도록 최선을 다해 걸어가겠다"는 말로 현역 연장에 대한 의지가 아직 꺾이지 않았음도 알렸다.

2년 전, 한화와 FA 2+1 계약을 체결했던 장민재
2년 전, 한화와 FA 2+1 계약을 체결했던 장민재

이제 관심은 장민재의 다음 행선지다. 패스트볼 구속이나 구위가 과거에 비해 떨어진 것이 현실이지만 장민재의 다양한 경험과 안정된 제구는 매력적이다. 다만 30대 중반에 접어든 나이, 최근 2년간 구위 하락은 분명한 리스크다.

상대적으로 적은 금액으로 영입이 가능할 것으로 예상되는 장민재는 풍부한 경험을 바탕으로 젊은 투수들의 멘토 역할을 기대할 수도 있고 특히 불펜이 약한 팀이나 전천후 베테랑을 찾는 팀이라면 보험 역할을 해낼 수 있다. 프로 선수로서 황혼기에 방출의 아픔을 겪은 장민재가 새로운 팀에서 현역 연장의 기회를 잡을 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

(글: 민상현 / 김정학 기자)
프로야구 KBO 한화이글스 장민재

케이비리포트 (kbreportcom)

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

