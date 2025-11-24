대체 어떻길래... 영화는 배포 금지·감독은 노동수용소 행

오드

<<석류의 빛깔 / 사야트 노버> 스틸사연 가득한 감독의 저주받은 걸작은 제목을 어떻게 불러야 할 것인가부터 고민거리다. 세계적으로 통용되는 그의 대표작 제목은 <석류의 빛깔>이지만, 해당 표기는 감독의 의지가 아니다. 검열관에 의해 임이로 붙은 것. 감독은 자신의 역작 제목을 <사야트 노바(노래의 왕)>로 지었으나 국가의 통제는 작품 공개를 막은 건 물론 이름조차 바꿔버린 셈이다. 운 좋게 영화를 접한 이들은 대체 공인된 제목의 뜻이 뭘까 한참 고민에 처할 지경이다. 훗날 사정이 밝혀진 이후에도 한 번 굳어진 명칭은 여전히 통용된다. 감독은 사후에도 영원히 고통당한다.그런 정황을 고려하면, 이 영화의 제목은 정정되거나, 혹은 병용해야 마땅할 테다. 1969년 작품이니 반세기 넘게 가짜 이름으로 불린 터라 국제적 합의 없이는 제목의 온전한 수정은 쉽지 않은 문제이니 두 이름을 병기하는 것으로 고인이 된 감독에게 예우를 표할 수밖에 없는 노릇이다. <석류의 빛깔 / 사야트 노바>는 실로 기구한 운명의 영화다.그렇다면 대체 왜 기껏 한 편의 영화가 전도유망하던 감독의 일생을 고난으로 내몰았는가. 반체제적 저항 메시지를 가득 담았기 때문일까? 막상 영화를 보면 그것도 아니다. 아니, 이 작품이 전하는 의미를 따라잡기도 벅차다. 정치적 표현도 고의적 비꼼도 특별히 숨어 있지 않다. 오직 감독의 확고부동한 비저과 예술적 집념만 흘러넘칠 뿐. 하지만 바로 그 이유 때문에 <사야트 노바>는 강제로 파묻힐 운명이었다.영화는 '사야트 노바'란 이름으로 불리던 18세기 아르메니아 민족시인 아루틴 사야딘의 일생을 그린다. 하지만 당국이 기대한 전기 영화와는 아득히 멀다. 검열관은 그저 감독의 전작 <잊혀진 조상들의 그림자>처럼 해당 지역의 설화와 민담을 솜씨 좋게 엮은 후속작이라 여겼을 테지만, 작가의 투혼은 전대미문의 결과로 완성된다. 민족주의를 내세우며 분리운동으로 흐를 위협을 체제 안보 차원에서 경계하던 소련 체제는 아르메니아 역사와 문화가 통째 압축해놓은 <사야트 노바>가 위험요소라 구정하고 아예 존재하지 않는 영화로 만들기로 결의한다.감독은 외설 혐의로 노동수용소 행, 영화는 배포를 금지당한다. 21세기의 자파르 파나히는 발달한 기술의 도움으로 휴대전화나 초소형 카메라로 제한적 촬영이 가능하지만, 당시만 해도 거대한 촬영 장비와 레일을 이용하던 때다. 휴대용 비디오카메라도 탄생하지 않았던 시절이다. 운 좋게 망명해도 소련 변방에서 국제적 명성과는 거리가 있던 감독이 제대로 활동할 기약도 없었다. 그렇게 검열당국은 성공적으로 불온한 감독과 영화를 봉인했다고 믿었다.