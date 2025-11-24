인천 Utd K리그2 우승 세리머니 직전, 윤정환 감독에게 도착한 선물

Ohmynews, 심재철

인천 유나이티드 FC 선수단이 2025 K리그2 우승 시상식에서 트로피를 받아들고 환호하는 순간일요일 낮 1만 2102명 홈팬들 앞에 선 인천 유나이티드 선수들은 최근 11게임 무득점, 15게임 무승(5무 10패)으로 부진의 늪에 빠져 있는 충북 청주 FC를 상대로 무려 19개의 슛을 시도했다. 하지만 단 1개의 유효슛 기록(32분, 정원진)만 남기고 패하는 바람에 우승 세리머니의 씁쓸한 뒷맛을 남겼다.반면에 충북 청주 FC는 7개의 슛 기록 중 유효슛 3개로 더 날카로운 공격력을 선보였다. 그만큼 충북 청주 FC 선수들에게 이 게임이 간절했던 것이다. 시작 후 13분만에 미드필더 김영환의 오른발 터닝 슛으로 인천 유나이티드 골문 오른쪽 기둥을 강하게 때리더니, 19분에 결정적인 페널티킥을 얻어내 기나긴 무득점 터널을 빠져나올 수 있었다. 인천 유나이티드 골문 앞에서 김영환이 상대 수비수 키를 넘기는 트래핑을 시도하는 순간 인천 유나이티드 왼쪽 풀백 이주용이 핸드 볼 반칙을 저질렀다.충북 청주 FC는 이 귀중한 득점 기회에서 공격수 송창석이 오른발 페널티킥(21분 51초)을 골문 왼쪽 구석에 정확하게 차 넣었다. 지난 8월 30일 부산 아이파크와의 어웨이 게임에서 2골을 넣은 뒤 거의 석 달만에 골맛을 본 것이어서 구성원 모두가 얼싸안고 기뻐했다.