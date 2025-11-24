인천 Utd K리그2 우승 세리머니 직전, 윤정환 감독에게 도착한 선물

"인천 유나이티드가 더 이상 생존왕이 아닌 더 높은 곳을 바라볼 수 있도록 하겠다."
인천 유나이티드 FC의 2025 시즌 마지막 게임이 끝난 직후 서포터즈 앞에서 3년 계약서에 사인한 윤정환 감독이 가장 큰 박수와 환호성을 듣고 이렇게 말했다. 어느 정도 예상한 일이었지만 K리그2 우승 세리머니 직전에 구단주(유정복 인천시장), 인천 유나이티드 FC 조건도 대표이사까지 나란히 계약서에 사인하는 깜짝 퍼포먼스가 나온 것이다.
윤정환 감독이 이끌고 있는 인천 유나이티드 FC가 23일 오후 2시 인천 축구전용경기장에서 벌어진 2025 K리그2 충북 청주 FC와의 홈 게임에서 0-1로 패하며 2025 시즌 K리그2 일정을 모두 끝냈다. 이미 인천 유나이티드가 K리그2 우승(23승 9무 7패 66득점 30실점)과 2026 K리그1 승격을 확정한 상황이었기에 게임 내용으로는 충북 청주 FC가 85일만에 긴 무득점(11게임) 기록을 깬 것, 113일만에 감격적인 승리(최근 5무 10패) 기록을 남긴 것이 더 인상적이었다.
충북 청주 FC 송창석 PK 결승골