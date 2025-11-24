시즌 2 암시한 '신인감독 김연경', 호불호 엇갈린 대목

'필승 원더독스'가 유종의 미를 거두며 다음 시즌과 신생 프로 8구단 창단에 대한 희망을 전했다. 11월 23일 방송된 MBC <신인감독 김연경>에서는 원더독스의 시즌 마지막 경기와 후일담이 전해졌다.김연경이 이끄는 원더독스는 최종전을 앞두고 4승 2패로 이미 팀 목표였던 과반승을 달성하며 생존에 성공했다. 원더독스의 마지막 상대는 김연경의 친정팀이기도 한 여자프로배구 통합우승팀 흥국생명 핑크스파이더스와의 직관 경기였다.원더독스는 표승주-문명화-한송희-김현정-이나연-인쿠시-구혜인으로 선발 라인업을 구성했다. 1세트 초반 표승주의 위협적인 연속 서브와 표승주의 중앙 공격, 인쿠시의 강타 등 다양한 공격루트가 성공하며 원더독스는 프로 강호 핑크스파이더스를 상대로 초반 11-3까지 크게 앞서나갔다.핑크스파이더스도 작전타임 이후 반격에 나섰다. 정윤주에게 연달아 실점을 허용한 원더독스는 작전타임 이후 인쿠시의 네트 터치 범실이 나오며 동점을 허용하고 말았다. 두 팀은 원더독스가 한발 앞서가면 핑크스파이더스가 바로 따라붙으며 동점을 반복하는 일진일퇴의 공방을 펼쳤다.인쿠시의 스파이크가 핑크스파이더스의 블로킹을 맞고 원더독스 진영 쪽으로 떨어졌다. 처음에는 아웃처럼 보였지만 핑크스파이더스의 VAR 요청 결과, 미세하게 원더독스 코트 안쪽에 아슬아슬하게 걸친 인(IN)이 선언됐다. 22-23으로 원더독스가 결국 핑크스파이더스에게 역전을 허용했다.분위기가 넘어갈 위기에 놓이자 김연경은 선수들을 모아놓고 정색하며 강하게 질책했다. VAR를 보느라 감독의 교체지시를 듣지 못한 백채림에게는 "미쳤냐, 인 아웃을 심판이 판정도 안 했는데 혼자 인이라고 판단하고 안 와? 장난으로 보여 이게"라고 꾸짖었다.김연경의 질타에 긴장감을 되찾은 원더독스는 곧바로 인쿠시와 한송희의 연속 강타로 재역전에 성공하며 세트포인트를 선점했다. 이어서 인쿠시가 핑크스파이더스의 블로커 터치아웃을 유도해내며 25-23으로 1세트를 가져오는데 성공했다.2세트에서도 원더독스의 상승세가 이어졌다. 친정팀에 대하여 누구보다 잘 아는 김연경은 핑크스파이더스가 다른 팀에 비하여 공을 때리는 타점이 낮다는 것을 간파하고, 이에 맞춰서 블로킹 타이밍을 늦출 것을 지시했다. 원더독스는 김연경의 전략대로 블로킹 성공에 이어 인쿠시의 6번 연타가 이어지며 핑크스파이더스의 추격 흐름을 끊었다. 원더독스는 표승주의 마무리 공격으로 2세트도 25-19로 가져갔다.3세트를 앞두고 벼랑 끝에 몰린 핑크스파이더스는 원더독스의 라이트 위주 공격을 대비한 블로킹 전략을 들고 나왔다. 핑크스파이더스의 정윤주, 원더독스는 인쿠시가 각각 공격을 주도하며 접전을 펼쳤다.핑크스파이더스는 마지막 카드로 국가대표인 문지윤을 투입하는 승부수를 띄웠다. 문지윤의 연속 공격이 성공하며 핑크스파이더스가 바짝 추격하는 흐름에서 원더독스는 구솔의 어이없는 토스 범실까지 나오며 역전을 허용했다. 하지만 원더독스는 주장 표승주가 밀어넣기 득점과 블로커 터치아웃으로 재역전을 이끌어내며 흐름을 반전시켰다.23-23 팽팽한 동점 상황에서 원더독스는 이진의 토스를 이어받아 백채림이 6번 자리를 공략하는 귀중한 득점을 성공시키며 팀을 구해냈다. 원더독스의 매치포인트 상황에서 핑크스파이더스는 원더독스의 블로킹 타이밍을 무너뜨리며 문지윤이 공격을 시도했으나 공이 라인을 벗어났다. 이로서 원더독스는 3세트마저 25-23으로 가져가며 프로통합우승팀을 상대로 세트스코어 3대 0 셧아웃 완승에 성공했다.