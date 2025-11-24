희망퇴직 후 노후자금 날린 아빠에게 아들이 한 말

JTBC

"건물주가 되려고 한 건 우리 가족을 위한 게 아니라, 대기업에서 퇴사당했지만 나는 이렇게 떵떵거리며 산다는 걸 보여주려는 거 아니었어요?"

드라마 <태풍상사> 스틸.드라마는 김낙수의 치유가 시작되는 장소를 의도적으로 배치한다. 그가 도착한 정신과 의원은 사기를 당한 상가 건물 바로 옆이다. 자신의 가장 큰 실패를 상징하는 공간 옆에서 정신과 치료를 받는다는 설정은 우연이 아니다. 이런 공간적 아이러니를 통해 드라마는 김낙수의 경제적 추락, 정신적 붕괴, 가족과의 단절이 모두 같은 뿌리에서 나왔다는 것을 시각화한다.정신과 의사 역시 같은 부동산 사기 피해자라는 설정 또한 그렇다. 여기서 김낙수의 '나만 이렇게 무능한가'라는 수치심에 균열이 간다. 전문직 의사도, 그리고 대기업 부장 출신인 자신도 결국 같은 사기에 당했다. 이 우연한 공통점은 김낙수에게 작은 위안을 준다. 아들 수겸(차강윤)과의 대화 장면은 더욱 직접적이다.텅 빈 상가에 주저앉은 김낙수에게 수겸은 묻는다.여기서 김낙수는 방어에서 자각으로, 분노에서 수치심으로 변화하는 미세한 표정을 띤다. 김낙수는 반박하려 하지만 할 수 없다. 아들의 질문은 정확했기 때문이다. 이 두 장면은 김낙수가 평생 유지해온 자기 기만을 붕괴시킨다. 가족의 미래를 위한 것이라 믿었던 행동들이 사실은 '성공한 가장인 나'를 증명하기 위한 것이었다는 진실과 마주하게 된 것이다.아내 박하진(명세빈)은 남편인 김낙수의 51년 인생의 트로피 같은 서울 자가 아파트를 매물로 올리기로 결심한다. 부동산 사이트에 매물을 올리는 장면은 드라마 전체에서 가장 절제된 순간이면서 감정적인 순간이기도 하다. 카메라는 그의 얼굴을 클로즈업한다. 매물 정보를 입력하고 마지막 '업로드' 버튼 앞에서 손가락이 멈춘다.명세빈은 이 짧은 순간에 복합적인 감정을 겹쳐 놓는다. 서울에 마련하기 어려운 자가 아파트를 팔아야 하는 안타까움, 남편의 자존심이 무너지는 것에 대한 미안함, 그럼에도 현실을 직시해야 한다는 결연함. 손가락이 버튼을 누르는 순간 표정에서 작은 안도감마저 스쳐 지나간다. 이제 돌이킬 수 없다는 것에 대한 안도. 더 이상 망설일 필요가 없다는 것에 대한 안도에 가깝다. <김부장 이야기>의 탁월한 연출적 선택이다. 눈물, 떨리는 목소리, 감상적인 음악으로 시청자들의 마음을 울릴 수 있을 만한 지점에서 드라마는 이런 선택지를 모두 거부한다.이런 선택은 역설적으로 더 강력한 감정적 효과를 만든다. 설명하지 않기 때문에 더 깊이 전달된다. "트로피를 보며 먹고 살 수는 없잖아"라는 아내의 말은 이 드라마의 핵심을 내포한다. 서울 자가 아파트는 대기업에서 치열하게 생존했던 김낙수에게는 성공의 증표였다. 김낙수가 자가 아파트를 자신의 삶의 트로피로 여기지만, 이제 그 트로피는 유명무실해졌고, 아내는 빠르게 현실을 감지한다. 매매를 선택한 사람이 남편이 아닌 아내인 이유가 여기 있다.