역주행 신화 쓴 화사, 청룡영화상 무대가 기폭제 됐다

지난 19일 거행된 제46회 청룡영화상 시상식에서 펼쳐진 화사 'Good Goodbye' 축하 무대KBS
시상식 현장 축하 공연을 위해 화사는 뮤직비디오 속 하얀색 드레스를 착용한 채 홀로 무대를 장식했다. 이때 그녀의 앞에 깜짝 등장한 인물은 다름 아닌 배우 박정민이었다. 뮤직비디오 속 남자 주인공으로 등장해 연인들의 이별 감정을 대사 없이 표정과 몸동작 만으로 표현한 인상적인 연기가 생방송을 통해 재현된 것이다.
무덤덤하게 화사의 공연을 먼 발치에서 지켜보던 박정민 또한 그녀를 향해 가벼운 춤사위로 화답했고 행사장을 가득 채운 동료 배우들은 이를 흐뭇하게 지켜봤다.
달달한 로맨스 현장의 생중계(?)라는 색다른 분위기의 끝은 박정민의 유머 넘치는 말 한마디가 장식했다.
"구두 가져가!"
시상식 직후 주요 온라인 커뮤니티와 SNS에선 두 사람의 퍼포먼스가 화제의 중심에 등장했고 각종 현장 영상 및 숏츠 등은 폭발적인 조회수를 기록하며 'Good Goodbye' 인기의 기폭제 역할을 담당했다.
로맨스 단편 영화 같은 MV