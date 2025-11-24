역주행 신화 쓴 화사, 청룡영화상 무대가 기폭제 됐다

▲화사 'Good Goodbye' 컨셉트 포토 피네이션

안신애(작사), 박우상(작곡) 등 기존 작품에서도 큰 역할을 했던 인물들과 화사가 적극적으로 작사·작곡에 참여한 'Good Goodbye'의 매력은 '절제'된 소리가 역설적으로 더 큰 울림을 선사했다는 점이다. 정통 발라드와는 다소 다른 결을 취하고 있지만 화려하거나 복잡한 악기 소리를 쏟아 붓기 보단 오로지 화사의 목소리만으로 이별의 정서를 제대로 녹여냈다.

과거 그녀와 좋은 합을 보여준 프로듀서와의 협업은 많은 사람들이 놓치고 있던 화사의 진가를 다시금 각인시키는 계기가 됐다. 그리고 시상식 축하 공연은 이번 작품을 위한 '화룡점정'의 무대가 되어줬다.

음악팬들이 화사에게 기대했던 부분을 제대로 짚어낸 'Good Goodbye'의 인기몰이는 그래서 더욱 반갑다. 엄청난 물량 공세로 완성되는 뮤직비디오와 음악 대신 진심이 담긴 목소리를 전면에 내세우는 전통적인 방식의 제작이 여전히 대중들의 귀를 사로 잡을 수 있음을 다시금 일깨워준 것이다.

