사이트 전체보기
역주행 신화 쓴 화사, 청룡영화상 무대가 기폭제 됐다

역주행 신화 쓴 화사, 청룡영화상 무대가 기폭제 됐다

[리뷰] 화사의 'Good Goodbye', 담백한 사운드와 로맨틱한 MV

김상화(steelydan)
25.11.24 11:03최종업데이트25.11.24 11:03
지난 19일 거행된 제46회 청룡영화상 시상식에서 펼쳐진 화사 'Good Goodbye' 축하 무대
지난 19일 거행된 제46회 청룡영화상 시상식에서 펼쳐진 화사 'Good Goodbye' 축하 무대KBS

지난주 성황리에 거행된 제46회 청룡영화상 시상식이 또 하나의 화제작을 탄생시켰다. 그 주인공은 화사(마마무)의 신곡 'Good Goodbye'(굿 굿바이)다. 10월 15일 발매된 디지털 싱글 'Good Goodbye'는 꾸준한 인기 상승세에 힘입어 '음원 강자' 화사의 저력을 다시금 보여준 작품이다.

그런데 19일 열린 청룡영화상 축하 무대가 TV, 온라인을 통해 소개된 후 이 곡에 대한 폭발적인 관심이 쏟아졌고 급기야는 국내 주요 음원 순위 1위에 오르는 이변을 연출했다. 신곡 발표와 더불어 진행된 각종 홍보 활동 및 음악 방송 출연도 마무리된 상태에서 'Good Goodbye'는 뮤직비디오에 출연했던 배우 박정민과의 달달한 호흡을 현장에서 재현한 이채로운 퍼포먼스에 힘입어 역주행 인기몰이에 돌입했다.

​SNS 뜨겁게 달군 청룡영화상 축하공연
지난 19일 거행된 제46회 청룡영화상 시상식에서 펼쳐진 화사 'Good Goodbye' 축하 무대
지난 19일 거행된 제46회 청룡영화상 시상식에서 펼쳐진 화사 'Good Goodbye' 축하 무대KBS

시상식 현장 축하 공연을 위해 화사는 뮤직비디오 속 하얀색 드레스를 착용한 채 홀로 무대를 장식했다. 이때 그녀의 앞에 깜짝 등장한 인물은 다름 아닌 배우 박정민이었다. 뮤직비디오 속 남자 주인공으로 등장해 연인들의 이별 감정을 대사 없이 표정과 몸동작 만으로 표현한 인상적인 연기가 생방송을 통해 재현된 것이다.

무덤덤하게 화사의 공연을 먼 발치에서 지켜보던 박정민 또한 그녀를 향해 가벼운 춤사위로 화답했고 행사장을 가득 채운 동료 배우들은 이를 흐뭇하게 지켜봤다.

달달한 로맨스 현장의 생중계(?)라는 색다른 분위기의 끝은 박정민의 유머 넘치는 말 한마디가 장식했다.

"구두 가져가!"

시상식 직후 주요 온라인 커뮤니티와 SNS에선 두 사람의 퍼포먼스가 화제의 중심에 등장했고 각종 현장 영상 및 숏츠 등은 폭발적인 조회수를 기록하며 'Good Goodbye' 인기의 기폭제 역할을 담당했다.

로맨스 단편 영화 같은 MV

화사 'Good Goodbye' 뮤직비디오
화사 'Good Goodbye' 뮤직비디오피네이션

그동안 화사는 통통 튀는 사운드와 퍼포먼스를 곁들인 작품으로 아티스트로서의 입지를 다녀왔다. 마마무 완전체 활동이 잠시 휴식기에 접어든 이래 싸이가 이끄는 피네이션에 합류한 화사는 싱글 'I Love My Body'(2023년), 미니 2집 < O > (2024년)을 연이어 내놓았지만 이전 만큼의 파급력은 없었다.

그런 상황에서 지난달 발표한 디지털 싱글 'Good Goodbye'는 가수로서의 고민, 변화와 새로운 도전이 담긴 작품으로 꼽을 만하다. 이번 신곡에선 다채로운 챌린지를 겨냥한 화려한 댄스 퍼포먼스 대신 담백하고 잔잔한 선율의 음악을 전면에 내세웠다.

화려함이 사라진 대신 그 빈자리는 투박한 질감의 필름으로 촬영한 듯한 단편 영화 느낌의 뮤직비디오가 채웠다. 배우 박정민과 호흡을 맞춘 3분짜리 영상은 큰 호소력을 지녔고 지난해 잠시 주춤했던 음원 강자의 면모를 다시 드러냈다.

대중들의 귀 사로 잡은 담백한 사운드
화사 'Good Goodbye' 컨셉트 포토
화사 'Good Goodbye' 컨셉트 포토피네이션

안신애(작사), 박우상(작곡) 등 기존 작품에서도 큰 역할을 했던 인물들과 화사가 적극적으로 작사·작곡에 참여한 'Good Goodbye'의 매력은 '절제'된 소리가 역설적으로 더 큰 울림을 선사했다는 점이다. 정통 발라드와는 다소 다른 결을 취하고 있지만 화려하거나 복잡한 악기 소리를 쏟아 붓기 보단 오로지 화사의 목소리만으로 이별의 정서를 제대로 녹여냈다.

과거 그녀와 좋은 합을 보여준 프로듀서와의 협업은 많은 사람들이 놓치고 있던 화사의 진가를 다시금 각인시키는 계기가 됐다. 그리고 시상식 축하 공연은 이번 작품을 위한 '화룡점정'의 무대가 되어줬다.

음악팬들이 화사에게 기대했던 부분을 제대로 짚어낸 'Good Goodbye'의 인기몰이는 그래서 더욱 반갑다. 엄청난 물량 공세로 완성되는 뮤직비디오와 음악 대신 진심이 담긴 목소리를 전면에 내세우는 전통적인 방식의 제작이 여전히 대중들의 귀를 사로 잡을 수 있음을 다시금 일깨워준 것이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
화사

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

이 기자의 최신기사 야쿠자로 변신한 이제훈, 이번에도 화끈하게 범죄 소탕