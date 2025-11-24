조회수 올리려 고향집 갔다가... 진짜 '죽은 오빠' 만난 틱톡커

한국과 가장 닮은 나라가 어디냐 묻는다면 베트남이라 답하겠다. 수차례 현지를 방문하면서, 또 양국의 역사와 세계사를 공부하며 나는 그 유사함에 대해 놀라게 되는 순간이 많았다. 가족이며 국가와 관계 맺는 방식, 삶을 꾸려가는 자세 등에서 나는 한국의 지난 시간을 베트남에서 발견할 때가 많았다. 수십 개 나라를 오가면서도 느낀 적 없던 유사성이 양국의 닮아 있는 역사와 문화로부터 비롯됐음은 명백하다 하겠다.
아시아 전역의 역사에서 주변국에 막대한 영향을 미친 중국과의 관계성을 떼어놓을 수 없음은 명백하다. 한나라가 위만조선을 멸망시킨 뒤 그 통치를 위해 한반도 북부에 한사군(실제로는 다섯 군)을 설치했을 즈음, 베트남에서도 남월이 멸망하고 아홉 개의 군현이 설치된다. 한반도와 마찬가지로 중국과 직접 국경을 마주 댄 베트남은 이후에도 오늘에 이르기까지 중국의 침탈에 맞서고 그들로부터 선진 문물을 받아들이며 독자적인 역사와 문화를 지켜내기에 이른 것이다. 우리가 그러하듯이.
유학을 중심으로 한 제자백가 사상부터 공적 채용제도인 과거제를 비롯한 정책과 제도가 한반도와 유사한 시기 그들에게도 들어왔다. 조선에서 중국에 파견된 사신이 대월의 사신부터 찾아 정보를 교류하고는 했다니, 외교부터 정치상황까지 두 나라가 크게 다르지 않았던 모양이다.
뿐인가. 제국주의 침탈로부터 식민지배를 당했고, 프랑스에 이어 일본제국으로부터 수탈을 겪어야 했다. 자유주의와 공산주의의 이데올로기 대립이 동족상잔의 전쟁으로 이어진 것도 한국과 무관하지 않은 일이다. 지난 제2차 인도차이나 전쟁에 한국이 침략군인 미군의 편에서 전투병을 파병한 사실은 돌이켜보자면 민망하기 짝이 없는 역사의 어두운 면이다.