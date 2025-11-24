조회수 올리려 고향집 갔다가... 진짜 '죽은 오빠' 만난 틱톡커

▲조상님이 보고계셔포스터 제이앤씨미디어그룹

한국이 잃어버린 것들을 돌아보며



그러나 한편으로 영화는 제사의 의미와 가치를 되짚는다. 이는 한국에서 거의 실전됐다 해도 좋을 유학적, 또 토속적 가치들로, 죽은 조상을 살피는 일이 어째서 오늘을 사는 인간에게 가치 있고 중요한 것인지를 알도록 한다. 오늘의 한국인에게는 미신처럼 여겨지는 구석도 없지 않으나, 한반도에 살았던 우리네 선조들을 타고 올라가다보면 현대인이라 자부하는 이 시대 사람들 몇을 빼고서야 대부분의 이들이 영화 속 띠엔의 가족들에 더 가까움을 느끼지는 않을까. 아마도 그럴 것이다.



우리가 거부했던 건 가부장제와 남녀차별의 폐해이지 공동체가 아니다. 그러나 우리는 가부장제와 남녀차별을 혁파한다 말하면서 가족과 마을공동체 또한 해체해버리지는 않았던가. 그와 같은 모습을 이 영화 <조상님이 보고계셔>를 통해 되짚어보게 되는 것은 그네들의 오늘이 우리의 지난 시대와 참 많이 닮아 있기 때문이다. 어쩌면 우리의 오늘과도.



곧 개봉을 앞둔 <조상님이 보고계셔>를 포함하여 벌써 수편의 베트남 영화가 올 한 해 한국에 개봉했다. 당초 거의 수입되지 못하던 베트남 영화가 꾸준히 한국에 들어오는 건 베트남 영화가 급속도로 성장하고 있는 때문만은 아니다. 그 배경은 충분히 이해할 만하다. 한국엔 베트남에서 온 이주노동자를 비롯해 결혼이민자 등 최소 20만 명으로 추산되는 베트남인이 거주하고 있다. 귀화를 통해 국적을 변경한 베트남계 한국인까지 감안하면 그 수는 더욱 불어난다. 베트남인을 아내나 남편으로 둔 내국인, 또 그 자식들도 베트남 문화에 우호적인 것을 고려하면 베트남 영화의 한국 내 수입이 그리 이상한 일도 아닌 것이다.



그럼에도 대중매체에서 베트남과 관련한 다채로운 이야기를 찾기란 어려운 일이다. 여전히 베트남은 여행지로, 또 먹거리로 소비될 뿐, 그 깊은 문화며 역사성을 진지하게 다루는 시각을 찾아보기 어렵다. 심지어 수시로 들려오는 인종차별적 시선들은 그에 우호적인 한국인으로서 절로 부끄러운 마음이 들게끔 한다. 주지하다시피 차별과 혐오는 그를 잘 알지 못하기에 생기는 것이다. 역사와 문화를 잘 알면 다른 어느 나라보다 가깝게 여기며 존중할 만한 이 나라를 한국은 어째서 여전히 몰이해하고 있는가를 살핀다. 어쩌면 <조상님이 보고계셔>와 같은 영화의 역할 또한 여기에 있으리라 기대한다.

