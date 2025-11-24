사이트 전체보기
추신수 감독-박세리 단장 '야구여왕', 여성 야구예능 성공할까?

[프리뷰] 25일 첫 방송되는 채널A의 여자야구 도전예능 <야구여왕>

지난해 역대 최초로 1000만 관중을 돌파했던 KBO리그는 올해 곧바로 지난해의 기록을 뛰어 넘어 1231만 관중을 끌어 모으며 1년 만에 역대 최다 관중 신기록을 갈아 치웠다(한국야구위원회 기준). 물론 경기 수에서 크게 차이가 나지만 올해 K리그의 총 누적 관중이 222만 명, 지난 시즌 V리그의 누적 관중이 59만 명이었음을 고려하면 최근 한국인들의 삶 속에 야구가 얼마나 깊이 자리하고 있는지 알 수 있다.

야구의 인기는 방송가에도 많은 영향을 끼쳤다. 지난 2022년 첫 시즌이 시작될 때만 해도 크게 주목 받지 못했던 JTBC의 야구예능 <최강야구>는 시즌을 거듭할수록 시청자들의 뜨거운 사랑을 받았고 직관 경기가 있는 날에는 포스트시즌 경기를 방불케 하는 열기로 관중들이 가득 찼다. 급기야 지난 2월에는 JTBC와 <최강야구>의 제작사 스튜디오 C1의 분쟁으로 현재는 <최강야구>와 <불꽃야구>로 프로그램이 나눠졌다.

과거 중년 아저씨들의 스트레스 해소 창구로 여겨지던 야구장은 최근 젊은 층, 특히 여성 관중들의 비율이 크게 늘었다. 그리고 야구에 대한 여성들의 높은 관심에 발맞춰 채널A에서는 25일부터 새 야구예능 프로그램을 선보인다. 49개의 여자 사회인 야구팀과 1100명이 넘는 여자야구 선수가 존재하는 한국에서 50번째 여자 야구팀에 도전하는 선수들의 이야기를 다룬 채널A의 야구 예능 <야구여왕>이다.

2020년대부터 유행한 여성 스포츠 예능

2021년에 시작된 <골 때리는 그녀들>의 성공은 방송가에 여성 스포츠 예능이 유행하는 결정적인 계기가 됐다.<골 때리는 그녀들> 홈페이지

어느덧 15년이 넘는 역사를 자랑하는 MBC의 <아이돌스타 선수권대회>를 비롯해 여성들이 스포츠에 도전하는 프로그램은 종종 있었지만 실제 여성 스포츠 예능을 정규편성 하기는 쉽지 않았다. 하지만 2020년대 들어 여성 스포츠에 대한 관심이 점점 높아졌고 여성 스포츠 예능들이 속속 등장했는데 여성 스포츠 예능 제작에 불을 지핀 프로그램이 바로 SBS의 <골 때리는 그녀들>(아래 <골때녀>)이었다.

2021년 설날 특집 프로그램으로 편성됐다가 그해 6월 정규 편성을 시작한 <골때녀>는 국내에서 크게 주목 받지 못하던 여자축구를 소재로 삼은 스포츠 예능이라는 점에서 초기엔 부정적인 전망이 컸다. 하지만 <골때녀>는 여자축구의 재미와 감동을 선사하면서 현재까지 5년째 인기리에 방송되고 있고 <골 때리는 외박>과 <연애는 직진>이라는 스핀오프 프로그램이 제작될 정도로 많은 사랑을 받았다.

<골때녀>가 크게 성공하자 2022년에는 ENA와 JTBC에서 각각 여자 씨름예능 <씨름의 여왕>과 여자농구 예능 <마녀체력 농구부-언니들이 뛴다>를 방송했다. 하지만 <씨름의 여왕>은 피지컬이 중요한 종목의 특성상 군인 출신의 캠핑 유튜버 박은하가 우승을 차지했고 <마녀체력 농구부>는 농구에 대한 이해도가 없는 여성 연예인들을 중심으로 프로그램을 진행하다 보니 재미가 떨어질 수 밖에 없었다.

<씨름의 여왕>과 <마녀체력 농구부>가 나란히 0%대의 초라한 시청률로 막을 내린 후 잠시 침체됐던 여성 스포츠 예능을 다시 살린 프로그램은 지난해와 올해 tvN에서 방영된 <무쇠소녀단> 시리즈였다. <무쇠소녀단>은 진서연과 유이, 설인아, 박주현, 금새록 등 여성 배우들이 철인 3종경기와 복싱에 도전하는 프로그램으로 출연자들이 진지하게 프로그램에 임하면서 시즌 1, 2 모두 3%가 넘는 준수한 시청률을 기록했다.

올해는 MBC에서 지난 4월 현역 생활을 마감한 '배구여제' 김연경의 감독 도전기를 그린 <신인감독 김연경>을 편성해 많은 사랑을 받았다. 방영 초기에는 제 아무리 김연경이라도 은퇴 및 무명 선수들을 데리고 경기를 치르는 프로그램이 얼마나 재미가 있겠냐는 회의적인 시각이 많았다. 하지만 방송을 거듭하면서 '감독 김연경'의 매력은 물론이고 문명화와 이진, 인쿠시 같은 '성장캐'들이 시청자들을 감동 시켰다.

연예인 없이 전·현직 운동선수들로 팀 구성

2020년에 MBC에서 제작했던 여성야구예능 <마녀들>은 큰 반향을 일으키지 못하고 종영했다.MBC

사실 여성 연예인들이 야구에 도전하는 프로그램은 <야구여왕>이 처음은 아니다. 코로나19가 한창 기승을 부렸던 지난 2020년에는 MBC에서 제작했던 Wavve 오리지널 야구예능 <마녀들>이 방송된 바 있다. <마녀들>은 다양한 분야에서 활동하는 멤버들이 모여 사회인 야구 경기 출전에 도전하는 과정을 담은 프로그램으로 에이핑크 윤보미와 개그우먼 김민경, 치어리더 박기량, 아나운서 박지영 등이 출연했다.

하지만 <마녀들>은 여성 스포츠 예능에 대한 관심이 썩 높지 않은 시기에 공개됐고 준비 시간도 길지 않았다. 2014년부터 2020년까지 무려 6번에 걸쳐 LG 트윈스의 시구자로 나서 당시 MBC 해설위원이었던 현 한국야구위원회 허구연 총재의 극찬을 받았던 윤보미조차 꾸준히 스트라이크를 던지기 버거웠을 정도. 짧은 준비 과정으로 선수들은 땅볼 타구의 바운드를 맞추거나 플라이볼의 낙구 지점을 잡는 것도 쉽지 않았다.

그렇게 <마녀들> 후 5년 가까운 긴 시간이 흘렀고 여자야구 예능은 채널A로 자리를 옮겨 <야구여왕>으로 새롭게 출발한다. '골프여왕' 박세리가 단장, '추추트레인' 추신수가 감독을 맡은 <야구여왕>에는 육상 김민지, 리듬체조 신수지, 핸드볼 김온아, 박하얀, 유도 김성연, 스피드 스케이팅 김보름, 복싱 최현미, 축구 주수진, 소프트볼 선수 출신 치어리더 노자와 아야카 등 다양한 분야의 전·현직 스포츠 선수들이 참여한다.

<야구여왕>의 가장 두드러진 특징은 운동 경험이 없는 연예인이 아닌 전원 운동 선수 출신들로만 채워져 있다는 점이다. 아무래도 엘리트 체육을 했던 선수 출신들은 운동 방법이나 훈련량에서 일반인들보다 훨씬 빠르게 적응할 수 있다는 장점이 있다. 실제로 <골때녀>에서도 국대패밀리의 박하얀과 김민지, 박승희, 구척장신의 허경희 등 타 종목 엘리트 선수 출신들은 상당히 빠른 기량 향상을 보인 바 있다.

<야구여왕>의 성공 여부는 출연자들이 얼마나 야구에 진심으로 달려 드는 지에 달려 있다. 성공한 여성 스포츠 예능 <골때녀>와 <무쇠소녀단>이 시청자들의 호평 속에 많은 사랑을 받았던 비결도 출연자들이 예능이라는 생각을 최대한 줄이고 '진심'으로 축구와 철인3종, 복싱을 대했기 때문이다. 야구팬들에겐 가장 쓸쓸한 계절에 첫 방송을 시작하는 <야구여왕>은 야구팬들의 허전함을 달래줄 수 있을까.

<야구여왕>은 2020년 <마녀들> 이후 5년 만에 선보이는 여성야구 예능이다.<야구여왕> 홈페이지
