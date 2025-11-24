추신수 감독-박세리 단장 '야구여왕', 여성 야구예능 성공할까?

지난해 역대 최초로 1000만 관중을 돌파했던 KBO리그는 올해 곧바로 지난해의 기록을 뛰어 넘어 1231만 관중을 끌어 모으며 1년 만에 역대 최다 관중 신기록을 갈아 치웠다(한국야구위원회 기준). 물론 경기 수에서 크게 차이가 나지만 올해 K리그의 총 누적 관중이 222만 명, 지난 시즌 V리그의 누적 관중이 59만 명이었음을 고려하면 최근 한국인들의 삶 속에 야구가 얼마나 깊이 자리하고 있는지 알 수 있다.
야구의 인기는 방송가에도 많은 영향을 끼쳤다. 지난 2022년 첫 시즌이 시작될 때만 해도 크게 주목 받지 못했던 JTBC의 야구예능 <최강야구>는 시즌을 거듭할수록 시청자들의 뜨거운 사랑을 받았고 직관 경기가 있는 날에는 포스트시즌 경기를 방불케 하는 열기로 관중들이 가득 찼다. 급기야 지난 2월에는 JTBC와 <최강야구>의 제작사 스튜디오 C1의 분쟁으로 현재는 <최강야구>와 <불꽃야구>로 프로그램이 나눠졌다.
과거 중년 아저씨들의 스트레스 해소 창구로 여겨지던 야구장은 최근 젊은 층, 특히 여성 관중들의 비율이 크게 늘었다. 그리고 야구에 대한 여성들의 높은 관심에 발맞춰 채널A에서는 25일부터 새 야구예능 프로그램을 선보인다. 49개의 여자 사회인 야구팀과 1100명이 넘는 여자야구 선수가 존재하는 한국에서 50번째 여자 야구팀에 도전하는 선수들의 이야기를 다룬 채널A의 야구 예능 <야구여왕>이다.
2020년대부터 유행한 여성 스포츠 예능