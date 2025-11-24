추신수 감독-박세리 단장 '야구여왕', 여성 야구예능 성공할까?

<골 때리는 그녀들> 홈페이지

2021년에 시작된 <골 때리는 그녀들>의 성공은 방송가에 여성 스포츠 예능이 유행하는 결정적인 계기가 됐다.어느덧 15년이 넘는 역사를 자랑하는 MBC의 <아이돌스타 선수권대회>를 비롯해 여성들이 스포츠에 도전하는 프로그램은 종종 있었지만 실제 여성 스포츠 예능을 정규편성 하기는 쉽지 않았다. 하지만 2020년대 들어 여성 스포츠에 대한 관심이 점점 높아졌고 여성 스포츠 예능들이 속속 등장했는데 여성 스포츠 예능 제작에 불을 지핀 프로그램이 바로 SBS의 <골 때리는 그녀들>(아래 <골때녀>)이었다.2021년 설날 특집 프로그램으로 편성됐다가 그해 6월 정규 편성을 시작한 <골때녀>는 국내에서 크게 주목 받지 못하던 여자축구를 소재로 삼은 스포츠 예능이라는 점에서 초기엔 부정적인 전망이 컸다. 하지만 <골때녀>는 여자축구의 재미와 감동을 선사하면서 현재까지 5년째 인기리에 방송되고 있고 <골 때리는 외박>과 <연애는 직진>이라는 스핀오프 프로그램이 제작될 정도로 많은 사랑을 받았다.<골때녀>가 크게 성공하자 2022년에는 ENA와 JTBC에서 각각 여자 씨름예능 <씨름의 여왕>과 여자농구 예능 <마녀체력 농구부-언니들이 뛴다>를 방송했다. 하지만 <씨름의 여왕>은 피지컬이 중요한 종목의 특성상 군인 출신의 캠핑 유튜버 박은하가 우승을 차지했고 <마녀체력 농구부>는 농구에 대한 이해도가 없는 여성 연예인들을 중심으로 프로그램을 진행하다 보니 재미가 떨어질 수 밖에 없었다.<씨름의 여왕>과 <마녀체력 농구부>가 나란히 0%대의 초라한 시청률로 막을 내린 후 잠시 침체됐던 여성 스포츠 예능을 다시 살린 프로그램은 지난해와 올해 tvN에서 방영된 <무쇠소녀단> 시리즈였다. <무쇠소녀단>은 진서연과 유이, 설인아, 박주현, 금새록 등 여성 배우들이 철인 3종경기와 복싱에 도전하는 프로그램으로 출연자들이 진지하게 프로그램에 임하면서 시즌 1, 2 모두 3%가 넘는 준수한 시청률을 기록했다.올해는 MBC에서 지난 4월 현역 생활을 마감한 '배구여제' 김연경의 감독 도전기를 그린 <신인감독 김연경>을 편성해 많은 사랑을 받았다. 방영 초기에는 제 아무리 김연경이라도 은퇴 및 무명 선수들을 데리고 경기를 치르는 프로그램이 얼마나 재미가 있겠냐는 회의적인 시각이 많았다. 하지만 방송을 거듭하면서 '감독 김연경'의 매력은 물론이고 문명화와 이진, 인쿠시 같은 '성장캐'들이 시청자들을 감동 시켰다.