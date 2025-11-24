'최하위' 대구FC, 위기 속 빛난 황재원의 미친 활약

다이렉트 강등 위기 속 '세징야'가 없는 대구를 살려낸 인물은 바로 황재원이었다.김병수 감독이 이끄는 대구FC는 23일 오후 2시 제주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 37라운드서 김정수 감독 대행의 제주SK와 1-1 무승부를 기록했다. 이로써 대구는 7승 12무 18패 승점 33점 최하위에, 제주는 9승 9무 19패 승점 36점 11위를 유지했다.이번 경기는 K리그1 일정에 있어서 최대의 '빅매치'였다. 바로 다이렉트 강등 여부가 결판날 수 있는 경기였기 때문. 남은 라운드는 단 2경기인 가운데 원정을 떠나온 대구는 승점 32점이었고, 제주는 승점 35점이었다. 만약 제주가 승리하면 대구는 곧바로 K리그2로 추락할 수 있었고, 반대의 결과가 나오게 되면 이들의 순위는 뒤집히게 되는 경우의 수가 발생했다. 그만큼 '강등'이 주는 압박감은 상당했다. 양 팀은 가용할 수 있는 베스트 자원을 동원하며 승리에 대한 의지를 보여줬다.흐름을 먼저 잡았던 제주가 선제골을 만들었다. 전반 28분 김륜성이 왼발로 정확한 크로스를 올렸고, 유리 조나탄이 머리로 선제 일격을 가하는 데 성공했다. 이후 대구도 지오바니·김주공을 중심으로 공격에 나서면서 분위기를 되찾았고, 후반 23분 제주 송주훈·안태현의 실수를 틈타 지오바니가 왼발로 승부의 균형을 맞췄다.이후 기세를 탄 대구는 후반 38분 황재원의 크로스를 받은 에드가가 본인의 트레이드 마크인 헤더 슈팅으로 역전에 성공했지만, VAR(비디오 판독) 끝에 앞선 장면에서의 파울이 선언되면서 득점이 취소됐다. 골 취소 후 추가 시간은 무려 12분이나 주어졌지만, 유의미한 장면은 양 팀에게서 나오지 않았고 결국 경기는 0-0 무승부로 종료됐다.그 누구도 웃지 못한 경기 결과가 나온 가운데 강등 여부는 오는 30일(일)에 예정된 K리그1 최종전에서 갈리게 됐다.어느새 프로 데뷔 4년 차에 접어든 황재원은 직전 시즌까지 보여줬던 임팩트를 제대로 보여주지 못했다. 올해 팀이 부진한 상황 속 지난 6월에는 기초 군사 훈련을 다녀오면서 퍼포먼스가 저하된 모습이었고, 또 유럽 이적설까지 불거지며 집중하지 못하는 흐름이 이어졌다. 하지만, 후반기로 향할수록 본인의 클래스를 되찾았다. 그리고 이번 경기서 확실하게 이름값을 증명했다.기존 포지션인 우측 풀백이 아닌 3선에 배치되어 김정현과 중원을 지킨 황재원은 공수 양면에서 뛰어난 활약상을 선보였다. 빌드업 시에는 3백의 우측 스토퍼로 내려가며 중심 역할을 해냈고, 이어 중앙 수비수 우주성·김강산이 오버래핑을 나갈 때에는 빈자리를 확실하게 메웠다. 공격에서도 측면을 가리지 않고, 날카로운 전진 패스를 뿜어냈으며 전반 24분에는 슈팅을 날리기도 했다.특히 1-0으로 뒤진 후반 23분에는 절묘한 공간 패스를 통해 지오바니의 선제골을 도왔고, 이어 후반 38분에는 정확한 크로스를 선보이면서 에드가의 득점을 조력했다. 비록 에드가의 골은 직전 상황에서 반칙으로 취소됐지만, 황재원의 킥력은 확실하게 살아있는 모습이었다. 수비에서도 활약상은 이어졌다.후반 막판까지 집중력을 잃지 않았고, 시즌 내내 인상적인 퍼포먼스를 보여주고 있는 김승섭을 봉쇄하는 모습이었다.풀타임으로 경기장을 누빈 황재원은 1도움, 패스 성공률 84%, 키패스 1회, 공격 진영 패스 성공률 90%, 크로스 성공 1회, 전진 패스 10회, 지상 경합 성공 2회, 태클 성공률 100%, 팀 내 최다 볼 획득(13회)으로 펄펄 날았다.아쉽게 승리를 가져오지 못한 대구 김병수 감독은 경기 종료 후 "대구에서 많은 분들이 응원 와주셔서 너무 감사했다. 승리를 안겨드렸다가 다시 빼앗아가 그 점이 죄송하다. 경기는 여러모로 잘 했다고 생각한다. 운영도 잘했고 선수들 에너지 레벨도 높았다. 포기하지 않고 최선을 다해준 선수들에게 박수를 보내고 싶다"라고 평했다.한편, 대구는 오는 30일(일) 오후 2시 이미 잔류가 확정된 FC안양과 맞붙는다.