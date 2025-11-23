이강인, 르 아브르전 리그 1호골... 3경기 연속 공격 포인트

연합뉴스/EPA

2025-26 프랑스 리그1 13라운드

(파르크 데 프랭스, 프랑스 파리 - 2025년 11월 23일)

PSG 3 - 이강인 29' 네베스 65' 바르콜라 87'

르 아브르 0

프랑스 프로축구 리그1에서 시즌 첫 득점포를 가동한 이강인.PSG는 4-3-3 포메이션을 내세웠다. 이브라힘 음바예-곤살루 하무스-이강인을 최전방에 포진시켰다. 중원은 후앙 네베스-비티냐-세니 마율루, 포백은 누누멘데스-루카스 베라우두-일리아 자바르니-워렌 자이르 에메리로 구성됐다. 골문은 뤼카 슈발리에가 지켰다.이날 PSG는 31개의 슈팅을 쏟아내며 르 아브르를 압도했다. 전반 초반 하무스, 멘데스의 슈팅으로 분위기를 주도해나갔다. 이강인도 전반 12분 왼발로 슈팅을 시도했으나 골키퍼 선방에 막혔다.전반 24분과 25분에는 두 팀이 각각 한 차례씩 공방을 벌였다. PSG는 음바예의 슈팅이 골문을 벗어난 데 반해 르 아브르는 수마레의 크로스에 이은 에보노그의 슈팅으로 선제골을 노렸으나 슈발리에 골키퍼에게 가로막혔다.팽팽한 흐름으로 치달을 때 전반 29분 선제골이 터졌다. 주인공은 이강인이었다. 멘데스가 왼쪽을 돌파하며 크로스를 올렸다. 공이 수비진 사이로 통과되며 반대편에 대기하던 이강인에게 전달됐다. 이강인이 지체하지 않고 왼발 슈팅으로 마무리 지었다.전반 44분 하무스의 슈팅이 골키퍼 정면으로 향하면서 추가 득점 기회를 무산시킨 PSG는 전반전을 1-0 리드로 마감했다.후반전에도 PSG가 주도하는 흐름으로 지속됐다. 후반 2분 이강인의 패스가 마율루 슈팅까지 이어졌지만 골문 왼편으로 빗나갔다. 후반 7분에는 하무스가 내주고, 음바예의 박스 바깥 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔다.PSG의 루이스 엔리케 감독은 후반 10분 이강인을 조기 아웃시켰다. 그 자리를 브래들리 바르콜라가 대신했다. 후반 15분 바르콜라의 패스를 하무스가 왼쪽에서 슈팅했지만 골키퍼에게 안겼다. 이어 PSG는 후반 19분 베라우두, 하무스 대신 뤼카 에르난데스, 캉탱 은장투 음비차를 투입했다.PSG는 후반 20분 한 골을 달아났다. 자이르 에메리가 전방 압박 이후 공을 탈취했다. 왼쪽 공간으로 쇄도하던 바르콜라에게 스루 패스를 찔러 넣었다. 바르콜라의 슈팅이 골키퍼와 수비수를 맞고 흘러나오자 달려들던 네베스가 슈팅을 골문으로 성공시켰다.르 아브르는 후반 25분 수마레의 슈팅이 골대를 강타하는 불운이 겹치며 좀처럼 포문을 열지 못했다. 이에 반해 PSG는 후반 26분 비티냐, 마율루 대신 파비안 루이스, 흐비차 크바라츠헬리아를 투입하며 주전급 자원들에게 경기 감각을 쌓도록 로테이션을 가동했다.이후 크바라츠헬리아, 멘데스, 네베스의 연속 슈팅으로 르 아브르 수비진을 뒤흔들었다. 마침내 후반 42분 승부의 쐐기를 박았다. 크바라츠헬리아의 침투 패스를 받은 바르콜라가 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다. 르 아브르의 공세를 효과적으로 막아낸 PSG는 3골차 승리를 거뒀다.이강인은 PSG에서 3번째 시즌을 맞이했다. 준주전급으로 활약하며 수많은 우승컵을 수집하는 데 기여했다. 특히 지난 시즌에는 구단 역사상 최초의 챔피언스리그 우승 멤버로도 이름을 올렸다.하지만 지난 시즌 후반기 주전 경쟁에서 밀렸고, 챔피언스리그 결승전에서도 결장하는 등 올여름 이적설이 강하게 제기됐으나 끝내 이강인은 팀 잔류를 선택했다.이강인은 공식 개막전인 토트넘과의 UEFA 슈퍼컵에서 득점을 기록하며 기분 좋게 시즌을 출발했다. 이후 공격 포인트를 올리지 못하고도 이강인의 출전 시간은 지난 시즌과 비교해 소폭 상승했다. 주전 공격진인 우스망 뎀벨레, 데지레 두에가 부상으로 팀에 이탈한 것과 맞물려 이들을 완벽하게 대체한 것이다.스피드, 저돌성에서는 뎀벨레, 두에와 차이가 있으나 창의적인 플레이와 정확한 킥력으로 PSG 공격에 윤활유를 더하고 있는 이강인은 조금씩 엔리케 감독과 팬들의 신뢰를 얻었다.무엇보다 최근 흐름이 매우 좋다. 지난 5일 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 4차전 바이에른 뮌헨전에서 1도움을 올렸는데, 양 팀 최다인 기회 창출 7회를 기록하는 등 이강인의 존재감이 확연하게 드러났다. 이어 10일 열린 리그1 12라운드 리옹전에서는 PSG 소속으로 100번째 경기에 출전해 상대의 퇴장을 유도했을 뿐만 아니라 주앙 네베스의 결승 헤더골을 어시스트했다.2경기 연속 공격 포인트를 기록한 이후 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀에 차출됐고, 가나와의 평가전에서는 명품 왼발 크로스로 이태석의 골을 어시스트했다. 볼리비아와 가나전에서 2연승을 거두는데 중심축으로 활약했다.상승세는 여기서 그치지 않았다. A매치 종료 후 곧바로 PSG로 복귀하자마자 주말 경기인 13라운드 르 아브르전에서 선발 출전했다. 통상적으로 장시간 비행과 시차 적응 문제로 인해 A매치 직후에는 선발 출전이 많지 않았던 게 사실이다. 하지만 엔리케 감독은 최근 절정의 기량을 선보이고 있는 이강인을 벤치에 둘 수 없었다. 그리고 이강인은 이러한 기대에 완벽하게 부응했다.이번에는 도움이 아닌 골 소식을 전했다. 리그 11경기 출전 만에 고대하던 마수걸이 득점이 터지는 순간이었다. 이날 리옹전에서 총 55분을 뛴 이강인은 1골을 포함, 슈팅 2회, 기회 창출 2회, 패스 성공률 86%, 드리블 성공 1회, 롱패스 성공 4회(100% 성공)의 기록을 남겼다.챔피언스리그 바이에른 뮌헨전을 포함, 공식 대회 3경기 연속 공격 포인트 행진이다. 올 시즌 2골 2도움이다. 리그 11경기 중 무려 8경기에서 선발로 나선 것을 주목해야 한다. 팀 내 입지가 크게 늘어난 것은 고무적이다.