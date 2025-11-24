시청자들 때문에 주인공도 바꿨다, 뜨거웠던 '안재욱 신드롬'

MBC 화면 캡처

시청자들의 폭발적인 반응을 얻은 드라마 <별은 내 가슴에>.서울예술대학 연극과 90학번이었던 안재욱은 1994년 MBC의 23기 탤런트에 합격하면서 배우 생활을 시작했다. 데뷔 초 김혜수와 함께 단막극 <눈 먼 새의 노래>에서 시각장애인 연기를 실감나게 소화하며 주목 받았던 안재욱은 일요 아침 드라마 <짝>을 비롯해 <호텔>, <자반 고등어> 등 많은 작품에 출연했다. 하지만 당시 안재욱의 입지는 '미래가 기대되는 신예' 정도에 불과했다.그렇게 조금씩 얼굴을 알리던 안재욱은 1997년에 방송된 <별은 내 가슴에>에서 톱가수 강민 역을 맡았다. 당시 안재욱은 주인공이었던 차인표를 훌쩍 뛰어넘는 인기를 구가하면서 드라마 중반에 서브 남주에서 메인 주인공으로 올라섰다. 특히 마지막회에서 강민이 연이(최진실 분)에게 불러줬던 노래 < FORERVER >는 경쟁 방송국인 KBS의 < 가요톱10 >에서도 2주 연속 1위에 오를 정도로 큰 사랑을 받았다.<별은 내 가슴에>는 아시아 전역과 남미에서 방영돼 많은 인기를 얻었고 특히 중국과 대만, 홍콩 등 중화권에서 폭발적인 사랑을 받았다. 안재욱은 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 <복수혈전>과 <해바라기>, <안녕 내사랑>, <엄마야 누나야> 등에 출연하며 국내에서도 '시청률 보증수표'로 군림했다.중국과 한국을 오가며 활동하던 안재욱은 2003년 <선녀와 사기꾼>의 시청률이 기대에 미치지 못했지만 2004년 채림과 함께 출연한 <오!필승 봉순영>이 최고 시청률 30%를 돌파하며 건재를 과시했다. 비록 2000년대 중반 이후 안재욱의 흥행 파워는 예전 같지 않았지만 안재욱은 2009년 <살인마 잭>을 시작으로 <잭 더 리퍼>, <락 오브 에이지>, <황태자 루돌프> 등을 통해 뮤지컬 배우로 활동 영역을 넓혔다.2016년에는 KBS 주말드라마 <아이가 다섯>으로 KBS 연기대상 우수상을 수상했다. 2018년과 2019년 넷플릭스 예능 <범인은 바로 너>에 출연한 안재욱은 여전히 뮤지컬과 드라마를 넘나들면서 활발하게 활동하고 있다.