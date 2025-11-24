시청자들 때문에 주인공도 바꿨다, 뜨거웠던 '안재욱 신드롬'

지금은 최고의 스타 작가가 된 김은숙 작가의 첫 번째 히트작 <파리의 연인>에서는 박신양이 연기했던 한기주 만큼이나 이동건이 맡았던 윤수혁 캐릭터도 시청자들의 많은 사랑을 받았다. 한기주가 다소 오만불손한 재벌 2세였다면 윤수혁은 사랑에 거침 없는 매력적인 직진남이었다. 특히 윤수혁의 명대사 "이 안에 너 있다"는 한기주의 "애기야 가자"에 버금가는 <파리의 연인> 최고의 명대사 중 하나였다.
2013년에 방송돼 케이블 드라마 최초로 두 자리 수 시청률을 기록했던 <응답하라 1994>에서는 남자 주인공 정우 이상으로 유연석이 연기한 칠봉이 캐릭터도 폭발적인 사랑을 받았다.
<파리의 연인>과 <응답하라 1994>외에도 <가을동화>의 원빈,<상속자들>의 김우빈처럼 메인주인공 만큼 큰 사랑을 받는 서브 주인공이 나오는 드라마들이 많이 있었다. 하지만 1997년에 방송된 이 드라마는 시청자들의 폭발적인 반응 때문에 메인 남주와 서브 남주의 운명이 바뀌는 현상까지 벌어졌다. 신예였던 안재욱을 단숨에 스타로 만들어준 고 최진실, 안재욱, 차인표 주연의 MBC 월화드라마 <별은 내 가슴에>였다.