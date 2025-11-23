서울시 지원 중단, 19년 이어온 사업 종료가 아쉽다

▲콘크리트 녹색섬포스터 한국독립영화협회

나무가 쓰러진 뒤 남는 건 무엇일까



일견 영화는 비극적이다. 수만 그루 나무가 하나하나 베어지고 영화의 중심이 되는 건 그 콘크리트 단지 가운데 단 한 동, 수백 그루의 나무가 된다. 그리고 그 나무들마저 하나하나 또 다시 베어지는 것이다. 고된 노력 끝에 감독이 얻어낸 답은 재개발에 예정된 공원 부지 안에 들어온 나무만큼은 살려주겠다는 것. 그러나 마지막의 마지막까지 기대를 걸었던 나무 22그루는 고작 1미터 차이를 두고 공원 부지를 벗어나 있는 것이다. 그 1미터가 삶과 죽음을 가른다.



수십 년간 살아온 터에서 하루아침에 잘려 쓰러지는 거목들의 모습을 이 영화의 하이라이트라 해도 좋을까. 그걸 자르도록 한 이들, 재개발 도면을 맡은 이며 조합 담당자들은 그 나무의 가치를 얼마나 이해하고 있을까. 그 나무들이 살아온 이력과, 이 나무들과 교감해 온 사람들의 사연을 그들은 고려하긴 했을까.



거목이 쓰러진 자리엔 세련된 고층 아파트 단지가 새로 섰다. 단지 안엔 다시 수많은 나무들이 심겼다고 전한다. 이날 관객과의 대화에 참여한 이성민 감독은 "얼마 전에 개포동에 다시 다녀왔는데, 네 그루를 심으면 세 그루가 죽는 곳도 있더라"며 "전과 다른 인공지반이라 나무가 뿌리를 뻗을 수 없고, 결국 그렇게 죽을 걸 고려해서 더 많이 심는다고 하더라"고 충격적인 이야기를 전했다. 단지에 사는 이들은 제가 나다니는 곳에 조경 목적으로 심긴 나무가 이처럼 죽어 나간다는 사실을 알고 있을까. 심긴 나무들은 생명과 물건 중 어느 것으로 대우받고 있는가.



<콘크리트 녹색섬> 속 쓰려지는 나무들과 중단되는 독립영화 쇼케이스의 현실을 겹쳐 보게 되는 것은 어찌할 수 없는 일이다. 수십 년을 지탱한 멋드러진 거목일지라도 무심한 전기톱날 에 한순간에 고꾸라질 수 있다. 내가 사는 도시에서 흔히 일어나는 일이다. 나는 또 내가 아끼던 것을 한 가지 잃었다. 그렇다면 나무가 쓰러진 뒤에 남는 것은 무엇인가.



