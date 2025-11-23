'홈 개막전 23득점' 박지수, KB 홈 개막전 승리

KB가 '디펜딩 챔피언' BNK를 제압하고 홈 개막전을 승리로 장식했다.
김완수 감독이 이끄는 KB스타즈는 22일 청주체육관에서 열린 BNK 금융 2025-2026 여자프로농구 1라운드 BNK 썸과의 홈 개막전에서 64-55로 승리했다. 지난 19일 삼성생명 블루밍스를 82-61로 완파하며 순조로운 시즌 출발을 알렸던 KB는 홈 개막전에서도 4쿼터 화력을 폭발하며 9점 차 승리를 거뒀다. 반면에 개막전에서 신한은행 에스버드에게 승리했던 BNK는 KB를 넘지 못하고 시즌 첫 패를 당했다.
KB는 강이슬이 11득점13리바운드3어시스트1블록슛으로 내외곽을 넘나들며 좋은 활약을 해줬고 허예은이 9득점5리바운드9어시스트, 4쿼터 1분48초를 남기고 쐐기 3점포를 터트린 사카이 사라가 6득점3리바운드1어시스트를 기록했다. 그리고 1년의 유럽 생활을 마치고 KB에 복귀한 박지수는 27분15초 동안 23득점11리바운드5어시스트2블록슛을 기록하는 활약을 통해 농구팬들에게 '왕의 귀환'을 알렸다.
