광주에게 발목잡힌 울산 HD, 승점 2점 차 살얼음 위에 서다

2025 K리그1 파이널 B그룹 결과(11월 22일 오후 4시 30분, 광주 월드컵경기장)

★ 광주 FC 2-0 울산 HD [골, 도움 기록 : 프리드욘슨(2분 49초, 도움-안혁주), 최경록(74분 39초, 도움-하승운)]

◇ 광주 FC (4-4-2 감독 : 이정효)

FW : 헤이스, 프리드욘슨(69분↔박인혁)

MF : 안혁주(46분↔하승운), 유제호(90+2분↔문민서), 주세종(59분↔이강현), 신창무(69분↔최경록)

DF : 심상민, 진시우, 변준수, 조성권

GK : 김경민

◇ 울산 HD (4-2-3-1 감독 대행 : 노상래)

FW : 허율(69분↔말컹)

AMF : 루빅손, 백인우(16분↔이청용), 윤재석(16분↔엄원상)

DMF : 정우영(79분↔트로야크), 김민혁(79분↔이희균)

DF : 조현택, 김영권, 정승현, 윤종규

GK : 조현우

◇ 2025 K리그1 파이널 B그룹 현재 순위표

7 광주 FC 51점 14승 9무 14패 39득점 41실점 -2

8 FC 안양 48점 14승 6무 17패 47득점 45실점 +2

9 울산 HD 44점 11승 11무 15패 42득점 49실점 -7

10 수원 FC 42점 11승 9무 17패 51득점 57실점 -6

11 제주 SK 35점 9승 8무 19패 38득점 52실점 -14

12 대구 FC 32점 7승 11무 18패 44득점 64실점 -20

- 최종 12위 : 2026 K리그2 강등

- 최종 11위 : 승강 플레이오프1 vs K리그2 2위 수원 삼성 블루윙즈

- 최종 10위 : 승강 플레이오프2 vs K리그2 플레이오프 승리 팀

◇ K리그1 최종 라운드 일정(11월 30일, 왼쪽이 홈 팀)

☆ 울산 HD - 제주 SK (울산 문수경기장)

☆ 수원 FC - 광주 FC (수원 종합운동장)

☆ 대구 FC - FC 안양 (대구 iM뱅크 파크) 이상 오후 2시 게임

☆ 전북 현대 - FC 서울 (전주성)

☆ 김천 상무 - 대전하나 시티즌 (김천 종합운동장)

☆ 강원 FC - 포항 스틸러스 (강원 하이원아레나) 이상 오후 4시 30분 게임

지난 시즌까지 3년 연속 K리그1 우승 트로피를 들어올리며 최고의 실력을 자랑했던 울산 HD가 파이널 B그룹으로 미끄러진 것도 모자라 정말로 승강 플레이오프까지 걱정하게 생겼다. 광주 FC와의 최근 4게임 맞대결 기록에서 3승 1무(7득점 1실점)로 압도적 우위를 보인 것이 무색할 정도로 무기력한 게임이었기에 더 충격적이다. 이번 게임 울산 HD의 유일한 유효슛은 미드필더 김민혁의 힘 빠진 발리슛뿐이었다.이정효 감독이 이끌고 있는 광주 FC가 22일(토) 오후 4시 30분 광주 월드컵경기장에서 벌어진 2025 K리그1 울산 HD와의 홈 게임을 2-0으로 이기고 8위 FC 안양보다 승점 3점이 앞섰다. 결국 다음 주 일요일 마지막 라운드를 통해 7위 굳히기를 완성할 수 있게 됐다.지난 해 7월 10일 호랑이굴로 찾아가 울산 HD를 1-0으로 이긴 이후 1년 4개월 12일, 맞대결 다섯 게임만에 승리를 노린 홈 팀 광주 FC가 게임 시작 후 2분 49초만에 벼락골을 터뜨리며 앞서나갔다. 안혁주의 왼쪽 측면 오른발 인스윙 크로스가 키다리 골잡이 프리드욘슨의 헤더 골을 만들어낸 것이다.광주 FC의 왼쪽 측면 오른발 인스윙 크로스의 날카로움은 후반에도 또 한 번 빛났다. 박인혁의 왼발 중거리슛이 울산 HD 골문 오른쪽 기둥 하단에 맞고 흘러나온 공을 다시 확보한 광주 FC는 하승운이 왼쪽 측면에서 오른발 인스윙 크로스를 반대쪽으로 넘겨주었고 이 크로스를 기다렸다는 듯 최경록이 달려들어 왼발 인사이드 하프 발리슛(74분 39초)으로 정확하게 굴려넣었다. 울산 HD 골문을 지키고 있는 국가대표 조현우도 어쩔 수 없는 완벽한 작품이었다.울산 HD가 이 게임 결과와 상관 없이 현재 순위 9위를 지키고 있지만 무딘 공격 양상은 실로 충격적이었다. 43분에 김민혁이 루빅손의 왼쪽 측면 인스윙 크로스를 받아 가슴 트래핑 후 오른발 발리슛까지 날렸지만 빗맞는 바람에 광주 FC 골문을 지키고 있는 김경민이 비교적 쉽게 잡아낼 수 있었던 것이다.울산은 53분에도 오른쪽 코너킥 세트피스 상황에서 루빅손의 세컨드 볼 오버헤드킥까지 시도했지만 왼쪽 옆그물을 때리고 말았다. 22세 이하 어린 선수 둘을 시작 후 16분만에 빼고 이청용과 엄원상을 일찍 들여보냈고, 후반에 말컹(69분)과 트로야크(79분)까지 차례로 들여보내 공격을 펼쳤지만 전반 김민혁의 힘 빠진 슛이 유일한 유효슛 기록으로 남을 뿐이었다.이렇게 울산 HD(44점 42득점)는 9위 자리를 지켰지만 같은 날 FC 안양과의 어웨이 게임을 1-0으로 이긴 10위 수원 FC(42점 51득점)가 2점 차로 따라붙어 오는 30일 같은 시각에 벌어지는 최종 라운드에서 반드시 이겨야 하는 큰 부담을 안고 호랑이굴로 돌아가게 됐다.이제 울산 HD는 30일 오후 2시 11위 제주 SK와 홈에서 만나는데 23일 오후 2시로 예정된 '제주 SK - 대구 FC' 게임 결과와도 그 영향력이 맞물려 있기 때문에 11월 마지막 주 살얼음판 위를 걷게 생겼다.