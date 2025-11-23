순위 결정 났지만 흥미진진... 전북·포항 '무득점 무승부'

거스 포옛 감독이 이끄는 전북 현대는 22일 오후 4시 30분 포항 스틸야드에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 37라운드서 박태하 감독의 포항 스틸러스와 0-0 무승부를 기록했다. 이로써 전북은 22승 10무 5패 승점 76점 1위에, 포항은 16승 8무 13패 승점 56점 4위를 유지했다.경기 시작 전부터 이미 이들의 시즌 운명은 결정이 났던 상황이었다. 가장 먼저 홈에서 경기를 치르는 포항은 사실상 4위를 확정했다. 앞서 2시에 경기를 먼저 치렀던 5위 FC서울이 2위 김천 상무에 3-1로 완패하면서, 포항과의 격차는 4점 차로 벌어지게 됐고 최종전 결과와는 상관없이 현재 순위를 지킬 수 있는 여력을 보유하게 됐다.전북 역시 마찬가지였다. 이번 시즌 압도적인 괴력을 자랑하며 선두 자리를 굳게 지킨 이들은, 지난달 18일 수원FC와의 최종전서 2-0 승리를 챙기면서 조기 우승과 10번째 별을 다는 데 성공했다. 이처럼 양 팀이 집중력이 흐트러질 수 있었지만, 승리에 대한 동기부여는 확실했다. 포항은 남은 챔피언스리그2(ACLT)에서 토너먼트 진출을 확정하지 못한 가운데 기세를 이어갈 필요성이 있었다.전북 역시 내달 6일 예정된 광주와의 코리아컵 결승전이 남아 있었기에, 흐름을 이어가야만 했다. 그렇게 시작된 경기, 전반전은 상당히 치열하게 흘러갔다. 포항은 전방에 강력한 힘을 보유한 조르지·이호재·주닝요를 바탕으로 계속해서 골문을 두드렸고, 전북 역시 티아고·이동준의 스피드로 수비진을 공략했으나 이렇다 할 장면을 만들지 못했다.후반에도 공방전은 이어졌고, 양 팀은 교체 카드를 통해 해결책을 모색하고자 했다. 전북은 박재용·이영재를 포항은 조상혁·김인성을 투입하며 반전을 노렸다. 후반 38분에는 전북 이동준이 침착하게 골망을 갈랐으나 이전 상황서 박재용의 핸드볼 파울이 선언되면서 아쉬움을 삼켰다. 이후 결정적 장면은 나오지 않았고, 그대로 경기는 종료됐다.한편, 전북은 짧은 휴식 후 오는 30일(일) 홈에서 FC서울을 상대로 최종전 및 '레전드' 최철순 은퇴식을 거행하게 되며, 포항은 27일(목) BG 빠툼 유나이티드와 아시아 챔피언스리그2(ACLT) H조 5차전을 치르게 된다.